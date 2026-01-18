Ce ascunde auzirea bătăilor inimii în urechi când mergi la culcare?

Potrivit medicului Anthony Youn, acest zgomot este normal să îl auzi din când în când și provine de la artera carotidă, care irigă creierul, fața și gâtul.

Însă tinitusul pulsatil constant, ca un țiuit ritmic în urechi sau cap, arată modificări ale fluxului sanguin și necesită investigații medicale.

Cauze posibile

Tinitusul pulsatil poate să apară după exerciții intense, în hipertiroidie, ateroscleroză, artera stapedială rămasă deschisă după naștere persistente sau tumori vasculare la cap/gât.

Apare mai frecvent la femei tinere sau de vărsă mijlocie ș se diagnostichează prin sincronizare cu pulsul, CT, RMN sau analize de sânge pentru anemie/tiroidă.

Cum se rezolvă

Cauzele tratabile, respectiv tiroidă, anemie, se rezolvă medical; terapie cu sunet, relaxare, terapia cognitiv-comportamentală (CBT) sau terapia de reeducare a tinitusului (TRT), potrivit dcnews.ro.