Starea de sanatate Ce ascunde auzirea bătăilor inimii în urechi când mergi la culcare?

Ce ascunde auzirea bătăilor inimii în urechi când mergi la culcare?

de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   06:20
Sursa foto: Cauzele tinitusului pulsatil sunt variate.

Senzația de bătăi ale inimii auzite în ureche atunci când pui capul pe pernă poate părea normală dacă se întâmplă ocazional. Dacă senzața persistă, poate ascunde anumite afecțiuni. 

Potrivit medicului Anthony Youn, acest zgomot este normal să îl auzi din când în când și provine de la artera carotidă, care irigă creierul, fața și gâtul.

Însă tinitusul pulsatil constant, ca un țiuit ritmic în urechi sau cap, arată modificări ale fluxului sanguin și necesită investigații medicale.

Cauze posibile 

Tinitusul pulsatil poate să  apară după exerciții intense, în hipertiroidie, ateroscleroză, artera stapedială rămasă deschisă  după naștere persistente sau tumori vasculare la cap/gât.

Apare mai frecvent la femei tinere sau de vărsă mijlocie ș se diagnostichează prin sincronizare cu pulsul, CT, RMN sau analize de sânge pentru anemie/tiroidă.

Cum se rezolvă

Cauzele tratabile, respectiv tiroidă, anemie, se rezolvă medical; terapie cu sunet, relaxare,  terapia cognitiv-comportamentală (CBT) sau terapia de reeducare a tinitusului (TRT), potrivit dcnews.ro.

