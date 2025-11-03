Ce poate ascunde oboseala cronică. Semnale de alarmă pentru sănătate

Durata normală a somnului trebuie să fie între 7-9 ore pe noapte. Dacă nu reușești să te odihnești suficient ori dacă te trezești obosit dimineața, deși ai dormit suficient, este timpul să cercetezi motivele.

Cauzele oboselii cronice

Apneea în somn

Întreruperile repetate ale respirației fragmentează somnul adânc și provoacă o stare de oboseală, plus riscuri cardiovasculare. Semne: sforăit puternic, treziri cu senzația de sufocare, gură uscată dimineața.

Stres cronic

Menține niveluri ridicate de cortizol perturbândastfel metabolismul, glicemia și somnul, ceea ce duce la epuizare fizică și mentală.

Deficiențe nutriționale

Lipsa vitaminelor B12, B9, B1, a fierului, magneziului și potasiului afectează producția de energie și calitatea somnului.

Hipotiroidism

Scăderea nivelului hormonilor tiroidieni încetinește metabolismul, cauzând oboseală, creștere în greutate, piele uscată și alte simptome.

Anemie feriprivă

Deficitul de fier reduce transportul oxigenului în țesuturi, provocând slăbiciune musculară, palpitații, paloare și amețeli.

Oboseala persistentă nu trebuie ignorată. Consultarea unui medic este esențială pentru diagnostic și tratament adecvat, mai ales când oboseala afectează calitatea vieții. Adaptarea stilului de viață, dieta echilibrată și somn suficient pot preveni și ameliora aceste stări, notează medicool.ro.