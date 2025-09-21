Somnul, scut pentru creier: de ce tratarea insomniei poate proteja memoria pe termen lung

Insomnia ar putea avea efecte mult mai grave decât o simplă stare de oboseală a doua zi – poate accelera îmbătrânirea creierului, arată un studiu recent. Aproximativ 12% dintre americani au fost diagnosticați cu insomnie cronică, potrivit American Academy of Sleep Medicine, însă specialiștii spun că această tulburare este adesea ignorată sau tratată insuficient.

„Mesajul esențial al cercetării noastre este că insomnia cronică ar putea fi un factor de risc modificabil pentru declinul cognitiv,” a explicat dr. Diego Carvalho, neurolog și specialist în somn la Mayo Clinic Center for Sleep Medicine din Minnesota.

Studiul, care a inclus 2.750 de participanți monitorizați timp de cinci ani prin evaluări neurologice și imagistică cerebrală, a arătat că insomnia este asociată cu un risc crescut cu 40% de afectare cognitivă. Interesant este că persoanele care și-au îmbunătățit somnul sau au urmat tratament medicamentos nu au prezentat același declin, potrivit CNN.

„Nu putem spune cu certitudine că tratarea insomniei elimină complet riscul, dar există un interes din ce în ce mai mare în această direcție,” a precizat Carvalho.

De ce lipsa somnului afectează creierul

Insomnia nu înseamnă doar dificultatea de a adormi, ci și probleme cu menținerea somnului sau cu calitatea lui, explică dr. Rachel Salas de la Johns Hopkins Center for Sleep and Wellness. Lipsa somnului de calitate afectează funcționarea zilnică și crește riscul de tulburări cognitive.

Somnul joacă un rol esențial în „curățarea” creierului: ajută la eliminarea sinapselor inutile și a deșeurilor metabolice acumulate în timpul zilei, unele fiind proteine asociate cu Alzheimer. De asemenea, somnul susține consolidarea memoriei, reglarea emoțiilor și refacerea creierului.

„Somnul insuficient sau de proastă calitate duce la inflamație neuronală și la afectarea plasticității sinaptice – procese care contribuie la declinul cognitiv,” a adăugat Salas.

Insomnia, prea des ignorată

Deși este frecventă, insomnia rămâne adesea nediagnosticată. Persoanele de peste 65 de ani sunt mai predispuse să aibă tulburări de somn, dar mulți consideră greșit că lipsa somnului este o parte normală a îmbătrânirii.

„Oboseala, dificultățile de concentrare și iritabilitatea nu sunt inevitabile odată cu vârsta,” avertizează Carvalho. Din păcate, insomnia este adesea subraportată de pacienți și subtratată de medici.

Cum putem combate insomnia

Tratarea insomniei poate îmbunătăți calitatea vieții și, pe termen lung, poate proteja sănătatea creierului. Prima linie de tratament recomandată este terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBTI), un program care ajută la corectarea obiceiurilor care împiedică somnul.

Specialiștii recomandă un program de somn regulat, tehnici de relaxare înainte de culcare, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor, evitarea cofeinei și alcoolului seara, exerciții fizice regulate și un mediu de somn optim: întunecat, liniștit și răcoros.

Dacă problemele persistă, este indicat consultul unui medic sau al unui specialist în somn. Uneori poate fi necesar și tratament medicamentos, dar comportamentele sănătoase rămân esențiale pentru rezultate durabile.

„Tratamentul insomniei trebuie să fie unul complex, nu doar o pastilă luată la nevoie,” subliniază Carvalho.