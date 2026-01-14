Descoperire revoluționară: Un ingredient natural din salivă protejează dinții de carii

Când zaharurile din alimente sunt descompuse de numeroasele bacterii care trăiesc în gură, se produc acizi care deteriorează treptat smalțul dinților și duc la carii dentare. Aceste microorganisme nu există izolat, ci formează comunități structurate, asemănătoare plăcii, numite „biofilme dentare”.

O apărare naturală împotriva acestui proces este arginina, un aminoacid prezent în salivă. Cercetările au arătat că arginina poate ajuta la reducerea riscului de carii dentare.

Anumite bacterii orale benefice conțin un sistem de arginină deiminază (ADS), care le permite să transforme arginina în compuși alcalini ce contracarează acizii dăunători. Atunci când este disponibilă mai multă arginină, aceste bacterii benefice sunt capabile să prospere, în timp ce bacteriile producătoare de acid devin mai puțin dominante. Studiile de laborator efectuate în afara corpului uman au demonstrat, de asemenea, că arginina poate modifica structura generală a biofilmelor dentare.

Pentru a confirma dacă aceste efecte apar în interiorul gurii umane, un grup de medici stomatologi și cercetători, conduși de postdoctorandul Yumi C. Del Rey, și profesorul Sebastian Schlafer, de la Universitatea Aarhus din Danemarca, a efectuat un studiu clinic. Rezultatele lor au fost publicate în International Journal of Oral Science.

Testarea argininei în cavitatea bucală a oamenilor

Studiul a implicat 12 participanți care aveau carii dentare active. Fiecare participant a fost echipat cu proteze special concepute. Acestea au permis biofilmelor intacte să crească pe ambele părți ale maxilarului, făcând posibilă compararea directă a tratamentelor.

În timpul experimentului, participanții au scufundat protezele într-o soluție de zahăr timp de 5 minute. Acesta a fost urmat de un tratament de 30 de minute fie cu apă distilată (ca placebo), fie cu arginină, aplicate pe părțile opuse ale protezei dentare. Această rutină a fost repetată de trei ori pe zi, arginina aplicând-o constant pe aceeași parte.

„Scopul a fost de a investiga impactul tratamentului cu arginină asupra acidității, tipului de bacterii și matricei de carbohidrați a biofilmelor de la pacienții cu carii active”, explică Sebastian Schlafer, profesor la Departamentul de Stomatologie și Sănătate Orală. După 4 zile, când biofilmul a fost developat, protezele au fost îndepărtate pentru o analiză detaliată.

Arginina reduce formarea acizilor dăunători

Pentru a evalua nivelurile de aciditate din biofilme, cercetătorii au folosit un colorant sensibil la pH, cunoscut sub numele de „C-SNARF-4”, care a făcut posibilă măsurarea pH-ului în diferite puncte din interiorul structurii biofilmului. Biofilmele expuse la arginină au menținut un pH semnificativ mai mare, ceea ce înseamnă o aciditate mai mică, atât la 10, cât și la 35 de minute după expunerea la zahăr.

„Rezultatele noastre au relevat diferențe în aciditatea biofilmelor, cele tratate cu arginină fiind semnificativ mai protejate împotriva acidificării cauzate de metabolismul zahărului”, spune primul autor, Yumi C. Del Rey.

Modificări structurale ale carbohidraților din biofilme

Apoi, proteinele care leagă carbohidrații, numite lectine, marcate cu un colorant fluorescent, au fost utilizate pentru a colora două componente carbohidrați, comune ale biofilmelor: fucoza și galactoza. Aceste componente alcătuiesc o mare parte din biofilmele dentare și pot contribui la crearea de „pungi acide” în interiorul acestora.

În urma tratamentului cu arginină s-a observat o reducere generală a cantității de carbohidrați pe bază de fucoză, ceea ce ar putea face biofilmul mai puțin dăunător. În plus, a existat o modificare a structurii biofilmului, carbohidrații care conțin galactoză scăzând în partea de jos și crescând în partea de sus.

Modificări ale microbiomului oral

Mai mult, pentru a determina ce bacterii erau prezente în biofilm, au secvențiat toate genomurile bacteriene folosind o tehnică numită „secvențierea genei ARNr 16S”.

Deși biofilmele tratate cu arginină și placebo au fost dominate predominant de speciile de Streptococcus și Veillonella, arginina a redus semnificativ grupul de streptococi mitis/oralis, care produc acid, dar nu sunt producători puternici de alcali, și a crescut ușor numărul de streptococi cu un metabolism considerabil al argininei, îmbunătățind astfel pH-ul. Per total, arginina a făcut biofilmele mai puțin dăunătoare prin reducerea acidității lor, modificarea structurii carbohidraților și remodelarea microbiomului din interiorul lor.

Cariile dentare, fiind răspândite la toate vârstele și regiunile, ar putea fi combătute folosind strategii precum suplimentarea cu arginină în pastele de dinți sau în apa de gură pentru persoanele mai susceptibile la acestea. Arginina fiind un aminoacid produs în mod natural în corpul nostru și prezent în proteinele alimentare, este inofensivă și ar putea fi aplicate și la copii, notează scitechdaily.com.