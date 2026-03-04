De ce nu slăbești, deși mănânci mai puțin? Secretul hormonilor explicat de un celebru om de știință

Dr. Jason Fung: „Nu caloriile te îngrașă, ci hormonii”. Cum îți poți reseta corpul pentru a arde mai multă grăsime

Dacă ai redus porțiile, ai numărat calorii și ai făcut sport, dar cântarul refuză să arate mai puțin, explicația ar putea fi hormonală, nu matematică. Medicul canadian Jason Fung susține că obezitatea este cauzată de dezechilibre hormonale, iar soluția pentru slăbit durabil ține de controlul insulinei, nu doar de restricția calorică.

Obezitatea, o problemă hormonală, nu doar calorică

În bestsellerul său din 2016, The Obesity Code, vândut în milioane de exemplare, medicul nefrolog din Toronto, Jason Fung, a lansat o teorie controversată: obezitatea este determinată în principal de hormoni, în special de insulină, și nu doar de excesul de calorii.

În cea mai recentă carte, The Hunger Code, acesta explică modul în care ne putem „reseta” termostatul intern al grăsimii corporale pentru a pierde în greutate pe termen lung.

„Formula mănâncă mai puțin, mișcă-te mai mult este prea simplistă”, afirmă Fung. Studiile arată că atunci când reducem drastic caloriile, metabolismul bazal scade automat. Practic, corpul începe să ardă mai puțin, anulând eforturile de slăbire, potrivit The Telegraph.

Nu contează doar câte calorii mănânci, ci ce face corpul cu ele

Potrivit lui Fung, fiecare calorie poate fi fie arsă pentru energie, fie stocată sub formă de grăsime. Diferența o fac hormonii activați de alimente.

De exemplu:

O omletă consistentă cu legume (800 kcal) oferă sațietate ore întregi.

Un frappuccino de 800 kcal poate declanșa foamea la câteva minute după consum.

Motivul? Răspunsul hormonal diferit. Alimentele bogate în carbohidrați rafinați cresc brusc insulina, iar insulina este hormonul care stimulează stocarea grăsimii.

Hormonii care controlează greutatea

Greutatea corporală este influențată de mai mulți hormoni esențiali:

GLP-1 – induce senzația de sațietate

Grelina – stimulează foamea

Leptina – reglează pierderea de grăsime

Insulina și cortizolul – favorizează depozitarea grăsimii

Dacă dieta stimulează constant insulina, corpul va depozita mai multă grăsime, indiferent de numărul total de calorii.

Ora și ordinea meselor influențează insulina

Momentul în care mănânci contează. Consumul alimentelor seara târziu poate genera niveluri de insulină cu aproximativ 25% mai mari decât dimineața.

Și ordinea alimentelor este importantă:

Consumă proteinele și fibrele înaintea carbohidraților.

Evită „carbohidrații goi” (pâine albă, dulceață, sucuri).

Studiile arată că dacă mănânci carbohidrații la finalul mesei, nivelul de insulină poate fi cu până la 50% mai mic.

Ce este „termostatul grăsimii” și cum îl resetezi

Corpul are un mecanism de reglare automată a greutății, numit „set point” sau „greutatea setată biologic”. Când acest prag crește, corpul va apăra noua greutate prin:

creșterea apetitului

reducerea metabolismului

Insulina ridicată cronic poate împinge acest „termostat” în sus. De aceea, dietele bazate exclusiv pe reducerea caloriilor eșuează frecvent pe termen lung.

Soluția propusă: dietă low-carb și post intermitent

Dr. Fung recomandă:

Dietă săracă în carbohidrați și bogată în grăsimi sănătoase

Reducerea alimentelor ultra-procesate

Post intermitent (inclusiv simpla sărire a micului dejun)

Postul ajută la scăderea insulinei și forțează corpul să ardă grăsime pentru energie.

10 sfaturi esențiale pentru slăbit, potrivit lui Jason Fung

Adaugă ulei de măsline extravirgin în alimentație Evită alimentele ultra-procesate Alege alimente sățioase, bogate în proteine și fibre Mănâncă lent Consumă fructe întregi, nu sucuri Redu frecvența meselor Nu gusta între mese Încearcă postul intermitent Adaugă semințe în smoothie-uri Nu exagera cu proteinele – excesul se transformă în glucoză

Concluzie

Mesajul central al lui Jason Fung este clar: nu este suficient să mănânci mai puțin. Pentru a slăbi eficient și durabil, trebuie să înțelegi cum reacționează hormonii la alimentele consumate. Controlul insulinei și alegerea alimentelor potrivite pot face diferența între o dietă temporară și o transformare pe termen lung.