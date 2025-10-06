O gustare simplă poate scădea tensiunea arterială în doar câteva săptămâni

Atunci când pofta de ceva sărat lovește după-amiaza, cele mai la îndemână opțiuni sunt, de regulă, chipsurile, covrigeii sau floricelele sărate. Din păcate, toate aceste gustări sunt încărcate de sodiu, ceea ce nu este deloc benefic pentru sănătatea inimii și, mai ales, pentru tensiunea arterială. O alternativă sănătoasă, recomandată chiar de medici, este fisticul nesărat, potrivit Parade.

„Fisticul este bogat în potasiu, antioxidanți și fitosteroli – elemente care ajută la scăderea colesterolului LDL și la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase”, explică dr. Tariqshah Syed, șeful secției de cardiologie de la Holy Name Medical Center din New Jersey.

De ce fisticul protejează inima

Toți acești nutrienți joacă un rol esențial în prevenirea bolilor cardiovasculare. Potasiul contribuie la echilibrarea nivelului de sodiu din organism și la scăderea tensiunii arteriale. Antioxidanții protejează vasele de sânge de inflamații, iar fitosterolii împiedică absorbția colesterolului „rău” în intestin.

În plus, fisticul conține fibre, benefice nu doar pentru digestie, ci și pentru inimă. „Fibrele reduc colesterolul prin legarea de acesta în tractul digestiv și sprijină sănătatea florei intestinale, ceea ce influențează pozitiv sănătatea cardiovasculară”, precizează medicul. Studiile arată că o dietă bogată în fibre scade riscul de obezitate, diabet de tip 2 și boli de inimă.

Un alt atu al fisticului este tipul de grăsimi pe care le conține: mono și polinesaturate. Acestea cresc colesterolul „bun” (HDL) și reduc inflamația din organism, factori-cheie pentru prevenirea bolilor cardiovasculare.

Cât fistic ar trebui să mâncăm zilnic?

Dacă te gândești să introduci fisticul în dieta ta, medicii recomandă să alegi variante nesărate sau doar ușor sărate. O porție optimă este de 30–60 de grame pe zi (echivalentul a ¼ - ½ cană). Conform cercetărilor, consumul regulat de fistic poate duce la o scădere vizibilă a tensiunii arteriale în doar patru săptămâni.

Totuși, specialiștii atrag atenția că acest obicei trebuie însoțit de o alimentație echilibrată, săracă în grăsimi saturate, zahăr și alimente ultraprocesate. Pentru un plus de beneficii, cardiologii recomandă să combinăm fisticul cu fructe proaspete, bogate în fibre și antioxidanți.

Hipertensiunea arterială în România – o problemă majoră de sănătate publică

Hipertensiunea arterială, numită adesea „ucigașul tăcut”, afectează peste 45% dintre adulții din România, potrivit datelor Societății Române de Cardiologie. Mulți pacienți nu sunt diagnosticați la timp, iar complicațiile – infarctul, accidentul vascular cerebral sau insuficiența cardiacă – fac ca hipertensiunea să fie una dintre principalele cauze de deces în țara noastră.

Adoptarea unor obiceiuri simple, cum ar fi înlocuirea gustărilor sărate și procesate cu fistic, poate contribui semnificativ la prevenirea și gestionarea tensiunii arteriale. După cum subliniază cardiologii, nu există soluții miraculoase peste noapte, dar micile schimbări constante pot avea un impact uriaș asupra sănătății inimii.

O mână de fistic nesărat pe zi, alături de o dietă echilibrată și un stil de viață activ, poate fi un aliat de nădejde în lupta cu hipertensiunea arterială.