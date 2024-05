Lista alimentelor care conțin cel mai mult plastic

Alimentele care conțin cel mai mult plastic. Sarea și orezul se numără printre ele

Sarea, zahărul și orezul se numără printre alimentele care conțin cel mai mult plastic.

Particulele din mâncare au dimensiunea sub 5 mm și pot intra în alimente din mediul înconjurător contaminat prin descompunerea obiectelor de plastic sau din ambalajele de plastic.

Oamenii consumă din alimente între 39.000 - 52.000 de particule de microplastic pe an, potrivit unui studiu din 2019. Dacă adăugăm și particulele mici de plastic inhalate, numărul lor ajunge la peste 74.000 pe an. Mai mult, apa îmbuteliată în recipiente de plastic adaugă încă 90.000 de particule pe an.

Însă dacă vei consuma apă de la robinet, vei ingera doar 4.000 de particule de plastic pe an.

Carne și produse care conține proteine vegetale

Circa 90% din sursele de proteine, animale și vegetale, au fost testate pozitiv pentru microplastice într-un studiu din februarie 2024.

Astfel că fructele de mare pot conține o cantitate mare de particule de plastic, dar și carnea de porc, vită și pui, tofu.

Cea mai mare concentrație de microplastice a fost găsită în alimente procesate care conțin proteine.

Fructe și legume

Particulele mici de plastic pot fi absorbite din sol de rădăcinile fructelor și legumelor și pot ajunge în tulpinile, frunzele, semințele și fructele acestora.

Un studiu din 2020 arată că și produsele vegetale pot fi contaminate cu particule de plastic, într-o concentrație variabilă. Merele, broccoli și morcovii conțin cea mai mare cantitate, iar salata verde este cea mai sigură pentru consum. Fructele sunt contaminate cu microplastice mai mult decât legumele.

Sare și zahăr

Microplasticele au fost descoperite și în sare. Un studiu din 2023 arată că sarea roz de Himalaya avea cea mai mare concentrație de particule de plastic, urmată de sarea neagră și sarea marină. Un studiu anterior a arătat că 90% din sarea de masă conține microplastice. În 36 din cele 39 de branduri de sare au fost detectate particule de plastic.

Și zahărul este contaminat cu microplastice, conform unui studiu din 2022. Particule de plastic au fost depistate în toate probele analizate.

Orez

La fiecare 100 de grame de orez consumate, ingerăm 3-4 miligrame de plastic, conform cercetătorilor Universității din Queensland, Australia. Studiul lor susține că orezul prefiert conține 13 miligrame de plastic per porție, o cantitate de circa patru ori mai mare de plastic decât orezul negătit.

„Am descoperit că spălarea orezului înainte de gătire a redus contaminarea cu plastic cu 20% și până la 40%”, potrivit dr. Jake O’Brien, coordonatorul studiului.

Dacă speli orezul, poți reduce și cantitatea de arsenic pe care o conține în cantitate mai mare decât alte alimente.

Lapte

Microplasticele pot fi prezente în furajele animalelor și pot ajunge ulterior în laptele pe care îl produc.

Un studiu desfășurat în Turcia arată că toate cele 14 branduri de lapte examinate conțineau particule de plastic într-o cantitate variabilă. Contaminarea laptelui se produce mai ales în procesul de producție, și mai puțin în timpul ambalării, notează medicool.ro.

Riscuri pentru sănătate

Particulele mici de plastic pot ajunge în aproape toate organele și țesuturile corpului. Acestea au fost depistate inclusiv în laptele matern. După ce sunt ingerate sau inhalate, microplasticele pot elibera în organism aditivi chimici și alte substanțe toxice utilizate în fabricarea lor, precum clorul sau plumbul.

Nu se cunoaște însă cantitatea de microplastice pe care organismul o poate tolera și nici daunele pe care le pot provoca.

În timp, plasticul ingerat prin alimente și băuturi devine toxic pentru organism și poate modifica echilibrul hormonal. Cercetătorii de la Johns Hopkins au examinat impactul consumului de fructe de mare contaminate cu microplastice și au constatat că acestea pot afecta sistemul imunitar și echilibrul intestinal.

Un studiu recent, publicat în New England Journal of Medicine, susține că particulele mici de plastic prezente în organism pot crește riscul de atac de cord și alte complicații la persoanele cu boli cardiovasculare. Microplasticele dublează riscul de accident vascular cerebral sau atac de cord al acestor persoane în următorii trei ani.

Cum reduci ingerarea microplasticelor

Sticlele din plastic sunt o sursă importantă de contaminare cu particule de plastic, astfel că poți reduce cantitatea ingerată prin consumul de apă de la chiuvetă sau îmbuteliată în recipiente de sticlă.