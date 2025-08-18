Medicii care trimit pacienții la privat, reclamați la Ministerul Sănătății

Totodată, în urma scandalului de la Spitalul de Urgență „Floreasca”, ministrul Rogobete spune că, în zilele următoare, vor fi făcute schimbări radicale în ceea ce privește raportarea infecțiilor nosocomiale, care „nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate”. Printre aceste schimbări se numără și înființarea unui Registru online pentru raportarea infecțiilor din spitale, registru pe care îl mai anunțase și fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, cu aproape trei ani în urmă.

Ministrul Rogobete amintește, într-un mesaj postat ieri pe Facebook, că spitalele publice din România au obligația de a trata pacienții, însă, de multe ori, bolnavii sunt trimiși din spitalul de stat la privat sub diverse „pretexte false”, iar aceștia ajung să plătească pentru servicii medicale pe care ar trebui să le primească gratuit.

„În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligația de a trata pacienții. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că «nu mai sunt locuri», «s-a terminat plafonul», «CT/RMN este stricat», «laboratorul nu funcționează» sau că «nu există condiții» - și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă și nedemnă”, a scris Rogobete, pe rețeaua socială, subliniind că „activitatea medicală în privat se desfășoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia și nu în detrimentul pacienților”.

„Pacientul are dreptul să aleagă liber unde dorește să se trateze - public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecționat intenționat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Prin urmare, arată acesta, va fi luată o „măsură concretă” pentru a schimba acest lucru, și anume: în mai puțin de două săptămâni, pacienților li se pune la dispoziție un formular online pentru a-i turna pe medicii care-i redirecționează către sistemul privat.

Fiecare caz, „verificat și sancționat”

„Din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala:

spitalul unde s-a întâmplat,

medicul implicat,

cabinetul privat indicat,

costurile impuse.

Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat”, a anunțat Rogobete, adăugând că își asumă această schimbare „oricât de greu ar fi și oricâtă rezistență ar exista”.

Adoptarea normelor pentru controlul „nosocomialelor”, blocată de 4 ani

O altă boală cronică a sistemului de Sănătate din țara noastră, pe care actualul ministru susține că o va vindeca, este ascunderea sistematică sub preș a infecțiilor asociate asistenței medicale, cu consecințe dezastruoase asupra pacienților.

Mai exact, Rogobete anunță schimbări legislative care să clarifice, să simplifice și să facă mai ușor de aplicat regulile și protocoalele privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale.

În primul rând, vor fi adoptate normele de punere în aplicare a legii care trebuia să prevină răspândirea infecțiilor nosocomiale în instituțiile medicale, așteptate de circa patru ani.

„Infecțiile asociate asistenței medicale (cunoscute ca infecții nosocomiale) nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate. Doar așa putem proteja pacienții și limita răspândirea lor între oameni aflați deja într-o situație vulnerabilă.

În România, timp de ani de zile, aceste infecții au fost tratate ca un subiect tabu. Din această cauză, pacienții au pierdut încrederea, iar medicii au fost puși sub o presiune uriașă. Este momentul să schimbăm acest lucru. (…) În ultimele zile am modificat legislația pentru a o face mai clară și mai aplicabilă. Am creat cadrul legal pentru ca, în următoarele zile, să adoptăm prin ordin de ministru protocoale simple și unitare privind:

normele de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi;

metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale;

atribuțiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical;

metodologii specifice de monitorizare a acestor situații și de protecție a personalului și pacienților.

Totul într-o manieră debirocratizată, simplă și eficientă, pentru ca aceste reguli să fie aplicate nu pe hârtie, ci în realitate, zi de zi”, a scris ministrul pe Facebook, weekendul trecut.

„Angajament ferm” privind implementarea Registrului de nosocomiale

Demnitarul a anunțat, de asemenea, implementare unui registru electronic de raportare a infecțiilor nosocomiale, în care vor putea fi sesizate autoritățile cu privire la infecțiile cu care se căpătuiesc pacienții prin spitale.

„Pentru pacienții aflați în situații critice - în special cei cu arsuri grave - vom pune în funcțiune Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale. Acest registru, realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii «Grigore Alexandrescu», va fi extins la toate unitățile care tratează astfel de pacienți”, a scris Alexandru Rogobete, precizând că „este un angajament ferm”.

Încă din toamna anului 2022, oficialii din Sănătate declarau că se lucrează intens la un astfel de registru, urmând să fie implementat „în scurt timp”, încă de atunci.

„Constituim Registrul electronic naţional al acestor infecţii asociate asistenţei medicale într-o aplicaţie web care este dezvoltată, în această perioadă, la Institutul Naţional de Sănătate Publică, încât să existe o zonă dedicată acestui subiect”, declara, în noiembrie 2022, Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății, precizând că modul de funcționare a Registrului urma să fie aprobat „prin ordin al ministrului Sănătăţii”.

120 de milioane de euro, pentru ambulatoriile de specialitate

Ambulatoriile de specialitate din România vor beneficia de o finanţare de 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, a anunţat, sâmbătă, ministrul Alexandru Rogobete, obiectivul fiind ca pacienţii să aibă acces mai rapid la diagnostic şi tratament, „aproape de casă și fără internări inutile”. Proiectul vizează extinderi, modernizări, construcții noi și dotări cu echipamente moderne.

„Proiectele pot fi depuse până la 16 octombrie 2025, ora 17.00, pe platforma MySMIS2021 (gestionată de MIPE)”, a precizat ministrul.

