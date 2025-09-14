Descoperire șocantă: microbii intestinali, principalii vinovați pentru ficatul gras și cancerul de ficat și ar putea fi opriți

Când vine vorba de afecțiuni hepatice, mulți le asociază automat cu consumul excesiv de alcool. Totuși, specialiștii avertizează că orice factor care duce la acumularea de grăsime în ficat – inclusiv alimentația dezechilibrată – crește riscul de boală, potrivit Daily Mail.

Potrivit British Liver Trust, rata mortalității cauzate de bolile hepatice este în continuă creștere, numărul deceselor fiind de patru ori mai mare decât în urmă cu 50 de ani.

Descoperire de la McMaster University: „Capcană” pentru bacteriile care afectează ficatul

O echipă de cercetători canadieni de la McMaster University a reușit să identifice și să izoleze o moleculă produsă de bacteriile intestinale – D-lactatul – care determină ficatul să producă exces de glucoză și grăsime.

„Este o abordare complet nouă pentru tratarea bolilor metabolice, precum steatoza hepatică. În loc să atacăm hormonii sau ficatul direct, interceptăm sursa microbiană înainte să facă rău”, a explicat profesorul Jonathan Schetzer, coordonatorul studiului publicat în Cell Metabolism.

Pornind de la teoria Cori, formulată în 1974, care descrie modul în care mușchii și ficatul schimbă lactatul și glucoza pentru a produce energie, echipa a demonstrat că D-lactatul, spre deosebire de forma obișnuită L-lactat, este prezent în cantități mai mari la persoanele obeze și contribuie semnificativ la creșterea glicemiei și a grăsimii hepatice.

Pentru a contracara efectul, cercetătorii au creat o „capcană intestinală” biodegradabilă menită să lege D-lactatul și să prevină absorbția sa. Testele pe șoareci au arătat rezultate promițătoare: niveluri mai scăzute de glucoză în sânge, sensibilitate mai bună la insulină și reducerea inflamației și fibrozei hepatice – toate acestea fără modificări în dietă sau greutate corporală.

MASLD – boala silențioasă care afectează 1 din 5 britanici

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni hepatice este boala hepatică steatotică asociată disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior sub denumirea de „ficat gras non-alcoolic”. Aceasta afectează circa 20% din populația Marii Britanii și este cauzată de acumularea de grăsime în ficat, care declanșează inflamația și, în timp, poate duce la ciroză sau chiar cancer hepatic.

Profesorul Philip Newsome, directorul Roger Williams Institute of Liver Studies din Londra, avertizează: „Vedem o creștere alarmantă a bolilor hepatice în Marea Britanie. Simptomele apar adesea prea târziu, ceea ce face prevenția esențială.”

Simptomele MASLD sunt adesea absente, dar unii pacienți pot resimți oboseală, stare generală de rău sau dureri în partea dreaptă a abdomenului.

Obezitatea – factor major de risc

Criza obezității din Regatul Unit pune presiune suplimentară pe sistemul sanitar. Aproape două treimi dintre adulții din Anglia sunt supraponderali, iar peste 26,5% (aproximativ 14 milioane de persoane) sunt obezi.

Pentru a combate fenomenul, medicii de familie pot prescrie acum injecții pentru pierderea în greutate (GLP-1), iar 1,5 milioane de pacienți beneficiază deja de acest tratament prin NHS sau clinici private.

Specialiștii susțin că noile descoperiri privind rolul bacteriilor intestinale ar putea duce la dezvoltarea unor terapii inovatoare care să reducă riscul de MASLD, ciroză și cancer hepatic – fără intervenții drastice asupra stilului de viață.