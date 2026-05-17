Ochii roșii și iritați pot ascunde boli grave. Ce să NU faci niciodată?

Medicul Bianca Pașca, oftalmolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, explică cum afectează alergiile sănătatea ochilor.

„Hipersensibilitatea ocularǎ apǎrutǎ în urma unei reacții exagerate a sistemului imun la contactul cu diverşi alergeni poate apǎrea sub mai multe forme clinice. Pleoapele, conjunctiva şi corneea sunt cel mai des implicate, iar afecțiunile care pot apǎrea sunt reprezentate de conjunctivitǎ alergicǎ, kerato-conjunctivitǎ sau blefaro-conjunctivitǎ. Alergiile apar aproape întotdeauna la ambii ochi şi astfel creazǎ disconfort, debuteazǎ brusc şi afecteazǎ calitatea vieții”, susține medicul.

Simptomele alergiilor oculare

Specialista spune că cele mai frecvente simptome oculare ale alergiilor sunt mâncarimea intensǎ, umflarea pleoapelor, lacrimarea abundentǎ, senzația de corp strǎin sau arsurǎ, clipitul des și ochii roşii,injectați.

Tratamentul simptomatic constǎ în administrarea de antihistaminice, antiinflamatoare steroidiene, lacrimi artificiale.

Adesea se asociazǎ cu rinitǎ alergicǎ şi astfel apare secreție nazalǎ abundentǎ, nas înfundat, strǎnut.

Diferențe între alergie și infecție oculară

Oflalmologul explică, pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, că alergia ocularǎ apare la ambii ochi, în timp ce infecția ocularǎ debuteazǎ sau poate fi localizatǎ la un singur ochi.

De asemenea, secreția produsǎ în cazul alergiilor este apoasǎ, transparentǎ, în timp ce în cazul infecțiilor aceasta este mai densǎ, muco-purulentǎ, galben-verzuie.

Medicul atrage atenția că existǎ cazuri când conjunctivita alergicǎ se complicǎ cu o infecție bacterianǎ, cel mai frecvent prin frecarea ochiului şi o igienǎ necorespunzǎtoare a mâinilor.

Cele mai frecvente greșeli

Bianca Pașca spune care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac oamenii când au ochii iritați:

-Frecarea ochiului- acest lucru determinǎ eliberare de histaminǎ şi amplificǎ disconfortul local.

-Comprese cu ceai-acestea pot irita suplimentar zona periocularǎ şi nu aduc beneficii.

-Administrarea picǎturilor cu antibiotic fǎrǎ recomandarea unui medic oftalmolog.

-Continuarea purtǎrii lentilelor de contact.

Pericolul alergiilor oculare

Medicul spune că, în general, alergiile oculare sunt autolimitate, au caracter sezonier, recurent și nu afecteazǎ vederea pe termen lung.

„Sunt totusi situații când pot apǎrea complicații serioase, prin folosirea prelungită a corticosteroizilor. Pacienții pot dezvolta cataractǎ sau chiar glaucom.

Este important sǎ solicitați sfatul şi prescripția unui medic oftalmolog sau alergolog pentru a beneficia de un tratament corect, în funcție de severitate şi sǎ nu apelați la automedicație”, sunt recomandările specialistului.