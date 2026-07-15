„Picioarele Ozempic”, efectul neobișnuit al medicamentelor de slăbit. Fenomenul care îi surprinde pe pacienți

Numit și „picioarele Ozempic”, acesta se referă la o modificare vizibilă a aspectului picioarelor după scăderi rapide în greutate.

Efectul neașteptat al tratamentelor GLP-1

Fenomenul a fost observat de medici la pacienții care au pierdut semnificativ în greutate în urma tratamentelor cu Ozempic sau Wegovy. Reducerea stratului de grăsime subcutanată poate face ca picioarele să pară mai subțiri, mai osoase sau lipsite de volum.

Specialiștii explică faptul că pierderea accelerată în greutate poate depăși capacitatea pielii de a se adapta. În aceste situații, pielea poate deveni mai laxă, iar venele și tendoanele de pe partea superioară a piciorului pot deveni mai vizibile.

Pe lângă schimbările estetice, unii pacienți au raportat și probleme funcționale, precum dureri de călcâi, senzații de arsură, disconfort persistent sau modificări ale mărimii încălțămintei. Medicii avertizează că aceste schimbări pot favoriza apariția bășicilor, bătăturilor sau a altor leziuni, mai ales în cazul persoanelor cu diabet.

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Avertismentul medicilor

„Picioarele Ozempic” nu sunt incluse printre cele mai frecvent raportate reacții adverse ale medicamentelor GLP-1, însă specialiștii recomandă ca pacienții să acorde atenție modului în care pierd în greutate și să își protejeze masa musculară.

Pentru reducerea riscurilor, medicii recomandă un aport adecvat de proteine, exerciții de forță și antrenamente de rezistență. Aceste activități pot contribui la menținerea masei musculare și la compensarea parțială a pierderii de volum de la nivelul picioarelor.

Medicamentele GLP-1 au devenit populare datorită eficienței lor în controlul glicemiei și în scăderea ponderală, însă specialiștii atrag atenția că utilizarea lor trebuie făcută doar sub supraveghere medicală.

Care sunt reacțiile adverse

Printre reacțiile adverse cunoscute sunt greața, vărsăturile, diareea, constipația și durerile abdominale. În cazuri mai rare pot apărea complicații, precum pancreatita, probleme ale vezicii biliare, deshidratarea sau afectarea funcției renale.

Medicii recomandă ca persoanele care urmează astfel de tratamente să mențină un echilibru între scăderea în greutate, alimentație și activitate fizică, pentru a limita pierderea masei musculare și apariția unor efecte nedorite, notează a1.ro.