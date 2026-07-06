Pastila-minune pentru slăbit ajunge în farmacii. Cum funcționează noul Wegovy oral

Britanicii pot cumpăra deja medicamentul pe bază de rețetă, iar românii așteaptă cu interes ca pastilele să ajungă și la noi.

Lansarea din Marea Britanie este considerată un nou pas în extinderea terapiilor moderne împotriva obezității, într-un moment în care cererea pentru medicamentele din aceeași clasă este în continuă creștere la nivel mondial.

Mii de pacienți din Marea Britanie pot primi noua pastilă Wegovy

Începând cu 6 iulie, farmaciile din Regatul Unit pot elibera noua pastilă Wegovy, disponibilă momentan prin rețete private.

Tratamentul este destinat adulților cu:

un indice de masă corporală (IMC) de peste 30 , adică obezitate;

, adică obezitate; un IMC între 27 și 30, dacă există afecțiuni asociate excesului ponderal, precum diabetul, hipertensiunea sau bolile cardiovasculare.

Autoritatea britanică pentru medicamente (MHRA) a aprobat medicamentul în luna iunie, însă acesta nu este încă disponibil prin sistemul public de sănătate (NHS). Guvernul britanic și producătorul Novo Nordisk urmează să negocieze condițiile unei eventuale introduceri în sistemul public, principalul obstacol fiind costurile, scrie Daily Mail

Cât costă noua pastilă pentru slăbit

În Marea Britanie, tratamentul este disponibil prin farmacii și platforme medicale online.

Lanțul de farmacii Boots comercializează comprimatele începând de la:

79 lire sterline pentru doza inițială de 1,5 mg (30 de zile);

pentru doza inițială de 1,5 mg (30 de zile); 119 lire pentru doza de 4 mg;

pentru doza de 4 mg; 149 lire pentru doza de 9 mg;

pentru doza de 9 mg; 229 lire sterline pentru doza maximă de 25 mg.

Alți furnizori oferă abonamente anuale, iar prima lună de tratament poate costa chiar și 66 de lire sterline, în funcție de oferta aleasă.

Cum se administrează tratamentul

Spre deosebire de injecțiile Wegovy, administrate o dată pe săptămână, noul medicament se ia zilnic, sub formă de comprimat.

Tratamentul începe cu o doză mică de 1,5 mg, care este crescută progresiv la fiecare 30 de zile până la doza maximă de 25 mg. Creșterea treptată are rolul de a reduce reacțiile adverse și de a permite organismului să se adapteze.

Pacienții care folosesc deja injecțiile Wegovy pot trece la varianta orală doar la recomandarea medicului și după o pauză de o săptămână de la ultima injecție.

Ce se întâmplă în România

În România, pastila Wegovy nu este încă disponibilă, iar producătorul nu a anunțat o dată oficială pentru lansare.

Totuși, interesul este foarte mare, în condițiile în care tot mai mulți pacienți utilizează deja tratamente injectabile precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro.

În același timp, specialiștii urmăresc cu atenție dezvoltarea altor terapii orale împotriva obezității, inclusiv Amycretin, considerată una dintre cele mai promițătoare pastile pentru slăbit aflate în dezvoltare clinică.

Experții estimează că, odată cu apariția comprimatelor eficiente pentru controlul greutății, tratamentele anti-obezitate ar putea deveni mai accesibile și mai ușor de urmat pentru milioane de pacienți care evită injecțiile.

Deocamdată însă, românii vor trebui să mai aștepte până când autoritățile europene și producătorii vor decide introducerea acestor medicamente și pe piața din România.