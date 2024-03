Poveștile tragice ale românilor care se luptă singuri cu bolile dezvoltate de vaccinul anti-COVID

În perioada 2021 - 2022, când toți oficialii statului român îndemnau populația să se vaccineze, orice discuție publică despre efectele adverse vaccinurilor anti-Covid era aspru criticată ṣi aproape cenzurată.

Abia la începutul anului 2022, dintr-un raport mai degrabă ascuns de către Comitetul Național de Vaccinare, aflam că în România se înregistraseră deja peste 40.000 de mii de reacții adverse. Raportul a fost publicat pentru o perioadă scurtă de timp în mediul online, apoi a dispărut complet.

Antena3CNN a verificat datele pe care le-a raportat România la Agenția Europeană a Medicamentului de români s-au plâns autorităților de efecte adverse după vaccinarea anti-Covid.

Potrivit raportului CNCAV, în 2021, doar 10 pacienți aveau miocardită, 4 pericardită ṣi 16 paralizie facială în urma vaccinării. Miocardita și pericardita sunt mentionate într-un studiu recent făcut pe 99 de milioane de pacienți vaccinați drept afecțiuni care au înregistrat o incidenta crescuta post-vaccinare, în toate țările incluse în studiu!

Numărul mic de pacienți cu efecte secundare pare greu de acceptat și dacă ținem cont doar de numărul de oameni care ne-au scris și ne-au vorbit despre problemele de sănătate pe care le-au avut după vaccin.

Dar nu toți au parafă medicală, adică un medic care să-ṣi fi asumat oficial legătura dintre vaccinul anti-covid și bolile de care sufereau. Deṣi neoficial, după cum ne-au spus chiar pacienții, medicii le-au confirmat că vaccinul e de vină. Am stat de vorbă cu directorul Agenției Naționale a Medicamentului pentru a înțelege cum s-au făcut aceste raportări.

Andreea Cigolea: Unde ajungeau toate raportările efectelor adverse făcute de români în perioada pandemiei?

Răzvan Prisada, președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: "Cele mai multe ajungeau la Agenția Naţională a Medicamentului, o parte dintre ele ajungeau la INS. Informațiile pe care le validam la nivelul agenției erau urcate în baza de date europeană privind reacțiile adverse suspectate la medicamente. La nivelul României, în 2021 au fost raportate către noi undeva la 22 de mii de reacții adverse".

Vedeai foarte multe raportări într-un timp foarte scurt este total atipic. 90% dintre raportari au venit pe acest subiect vaccinarea anti covid.

Andreea Cigolea: Ce se întâmpla cu aceste raportări? I-a contactat cineva pe acești pacienți să vadă daca sunt ok, daca au vreo boală cronică, daca mai sunt în viaţă?

Răzvan Prisada, președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: "Da, au fost contactați în primul rand raportorii, adică cei care au raportat".

Mărturiile cutremurătoare ale românilor lăsați să se lupte singuri cu bolile declanșate de vaccinul anti-COVID

Şi totuși, în timp ce șeful ANM susține că statul român ṣi-a făcut treaba ṣi a luat legătura cu toţi pacienții care au raportat efecte adverse, realitatea este alta. Dovadă stau mărturiile celor care azi plătesc prețul pentru încrederea avută în serurile promovate de guverne din întreaga lume.

"M-am vaccinat în primăvara anului 2021 la Romexpo și după administrarea serului a trebuit 15 minute să aștept pentru ca medicii și asistenți să vadă dacă nu am vreun efect advers. La mine s-a întâmplat în 5 minute. Am fost vaccinată în mâna stângă și nu am mai simțit mâna după vreo 3-4 minute. Amorțeli, furnicături, ele s-au extins și la membrele inferioare, apoi la mâna dreaptă, au cuprins întreg corpul și fața.

Am vrut să mă duc spre asistentă să anunț, dar n-am ajuns și am căzut pe jos. Au venit repede vreo 10 doctori. Aveam tensiune 19, de obicei am 8-9, deci era o valoare foarte mare, s-au speriat să nu fie un accident vascular cerebral, nu mai simțeam absolut deloc corpul. Au sunat la SMURD, a venit salvarea și știu că am ajuns la Spitalul Elias. Mi-au spus că nu au ce face cu paresteziile și că nu au un medicament anume care să le atenueze sau să le elimine.

Era clar un efect advers al vaccinării. Am plecat acasă, mi-a apărut și o tensiune intraoculară, mi s-au spart vasele de sânge de la ambii ochi la câteva zile după administrarea serului Pfizer și știu că mă usturau foarte rău și nu puteam să citesc. Am repetat RMN-ul. Nu a ieșit nimic în plus față de ce știam. Evident. Deci era doar un efect al serului administrat.

"Nu există vreun medicament care să mă ajute să depășesc aceste efecte"

În toată această perioadă am ținut legătura cu persoane din apropierea comisiei de vaccinare care mi-au dat diferite medicamente în încercarea de a atenua efectele vaccinului, dar nimic nu a funcționat. Mi-au spus să nu mai fac următoarea doză, însă nu am avut acces în centre comerciale, în instituții publice. Am fost privată de lucrurile aste,a în condițiile în care îmi doream să mă vaccinez și nu era o rea voință ca să-mi fie interzise aceste lucruri.

Da, am raportat efectele adverse și mai departe nu am putut fi nici ajutată, nici interogată. Mă simt diferit, în sensul că mai am aceste parestezii generalizate. Nu există vreun medicament care să mă ajute să le depășesc. Doar trebuie să aștept să treacă timp ca ele să dispară", spune un pacient.

"Mi s-a făcut rău, mâini şi transpirații reci. Inima o luase la galop"

Un alt pacient povestește cum i-a luat-o inima la galop după vaccinare. La urgențe, după a doua doză, i-au spus că are inima mărită. Nici până azi nu i s-a explicat ce s-a întâmplat în corpul lui. Ştie doar că va trebui să ia tratament toată viața. Pe banii lui.

"În luna aprilie a anului 2021, încercam să-mi fac planuri de concediu, era încă la început toată treaba cu vaccinurile, lumea să se vaccineze.Nu pleci din țară, noi nu te forțăm, dar nu pleci din țară. Sincer, nu m-am orientat să aleg eu. Am zis: unde se vaccinează, unde-i prăvălia, unde se dau vaccinuri? La Piața Constituției, vii cu mașina, să mă vaccinez. Cât m-am învârtit să ies de acolo, zic băi, ceva nu e în regulă.

Deci instantaneu, la 10 min, cât puteam să mă învârt, să ies prin culoarele alea. Prima doză cu Pfizer...când să ies de la Piața Constituției, am simțit că mi se îngustează câmpul vizual. Zic: asta nu-i bine. Am ajuns târâș grăpiș acasă. În 2 zile am chemat salvarea. Nu mai puteam, clar nu mai puteam. Zic băi: s-a dărâmat ceva, e grav, e…

M-au luat la spital, la Floreasca. Mi-au făcut un test rapid, nu aveam COVID s-a dovedit. Stare de rău în continuare 2 zile,3 zile, nu puteam să stau în picioare. Oboseală de îmi cădeau umerii, mă cocoșa la propriu. Se făcură, ca să zic așa, de 14 zile. Doza 2! Mă duc, plec de acolo, nici nu ajung până la Piața Unirii.

Mi s-a făcut rău, mâinile reci, dintr-o dată senzație de transpirații reci. Deci inima o luase la galop.

"Mi-au spus: s-ar putea să muriți și când ieșiți pe ușă de aici"

Am chemat salvarea iar, am ajuns la UPU. Mi-au spus: s-ar putea să muriți și când ieșiți pe ușă de aici. Doamnă, dar la ce să fie, după vaccin mi-a venit rău și asta e acum, e de curând. Păi s-ar putea să fie de la vaccin! În acte au scris cardiomiopatie dilatativă. Mi-a spus că am inima mărită.

Am încercat să iau de la mașină niște sticle cu apă minerală și să merg cu ele la lift. Am zis că mor la ușa liftului. Nu, categoric nu m-aş mai vaccina. Nu mai am aceeași structură ca înainte de vaccin. Cine știe ce a dărâmat în mine? Nu știu, nu vine nimeni să zică: ai dat cu vaccinul în el și l-ai dărâmat, bietul om și n-are niciun ajutor. Un cabinet pentru ăia care bănuiesc… că omul simte, știe, domnule, de la ce i se trage. El știe cum a fost înainte și cum este după ce a luat ac. N-or fi mulți, dar nu-s puțini", mai spune un pacient care a suferit reacţii adverse după vaccinul anti-Covid.

"Mă trezeam noaptea şi îmi venea să dau cu mâna de mobilă de durere"

În același raport al Comitetului Național de vaccinare din 2021 sunt trecute la reacții adverse ṣi câteva afecțiuni neurologice. Nimic însă despre mielită ṣi siringomielită, cazuri pe care noi le-am descoperit. Din perspectiva statului, acești pacienți nu există!

"Când a început nebunia cu vaccinarea, undeva la începutul anului 2021, Pfizer. După prima doză am făcut vaccinul în mâna dreaptă şi la o săptămână aproximativ, două săptămâni a început să mă doară mâna stângă. Am crezut că este o chestiune temporară. După a doua doză a început să mă doară puţin mai tare, după care am luat decizia să merg la medic. Mi-a recomandat să fac un examen RMN să vedem care este cauza. După 6-7 luni am reuşit să fac RMN.

Da, m-a durut mâna, a fost un fel de parestezie pe ultimele 2-3 degete de la mâna stângă. Rezultatul a fost o siringomielie sau hydromyelie. Citind şi documentându-mă sunt cam acelaşi lucru. Adică o afecţiune a măduvei spinării, o inflamaţie. Mă trezeam noaptea şi îmi venea să dau cu mâna de mobilă de durere. După ce am făcut vaccinul propriu-zis şi rapelul au început oarecum durerile şi chinurile. Încă resimt durerile. Înainte făceam sport de 7-8 ani şi nu am avut niciun fel de problemă. Sală zilnic, nu m-au durut articulaţiile. Sincer, da, îmi pare rău că m-am vaccinat", mai spune un pacient.

Ce face statul român

Asta după ce timp de doi ani a tăcut și nu a vorbit aproape deloc despre ṣirul lung de efecte adverse ale vaccinării anti-covid.

Andreea Cigolea: Cine ii ajuta pe oamenii care au avut încredere în stat, în medici, în guvern să se vaccineze gratuit pentru a le fi mai bine, în momentul în care acum nu le mai este bine şi platesc din buzunar nişte bani pentru tratamente pentru ca nimeni nu vrea să îşi asume că este o reacţie adversă a vaccinului deşi în prospect scrie ca ar putea fi un efect advers. De ce nimeni nu îşi pune aceasta parafa că există un efect advers medical?

Răzvan Prisada, președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: "Aici chiar nu am un răspuns. A existat şi există o comisie la nivelul MS care are un reprezentant de la INSP, al nostru care asta faceau, investigau reactiile adverse severe pentru a putea stabili relaţia directa/indirectă ca un eveniment post vaccinare. Evident că în momentul în care o astfel de confirmare există respctivul pacient intră sub tratament si ar trebui să fie urmarit de medic de specialitate".

Investigarea cazurilor respective şi cu scopul de a stabili legătura dacă există intre administrarea unui medicament în cazul acesta un vaccin şi aparitia unor anumite afecţiuni se face multidiscipinar.

Iar medicii ...nici nu confirmă, nici nu infirmă.

Dr. Alice Munteanu cardiolog: "Niciunul dintre noi nu poate spune atâta vreme cât nu avem studii, noi toţi ne bazăm pe studii. Niciunul nu ne putem baza ca a aparut sporadic un caz, nu putem nega ca poate determina posibil inflamaţie această vaccinare la un pacient care să aibă un teren autoimun pentru că nimeni nu a fost testat înainte. Lucrurile sunt într-o zona gri. Poate peste 5-10 ani o să aflam mai multe date care să sustină vaccinul".

În această zonă gri rămân doar pacienții cu greutățile lor, cu o viață dată complet peste cap, pacienți lăsați de izbeliṣte de un stat care nu le-a oferit o informație completă și corectă despre vaccinare și efectele ei. Orice voce care a pus atunci întrebări despre siguranța vaccinului și posibile efecte secundare a fost acuzată de dezinformare și etichetată.

Chiar și acum, când lumea medicală de peste granițele țării vorbește răspicat despre chinul pacienților care s-au îmbolnăvit după vaccin, în România, autoritățile sunt înțepenite în evitarea asumării oricărei răspunderi, iar pacienții rămân…vaccinați ṣi abandonați