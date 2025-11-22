Speranțe pentru diabetici: Eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia

Un nou studiu arată că îndepărtarea celulelor senescente (îmbătrânite), cunoscute informal ca „celule zombie”, din vasele de sânge poate îmbunătăți semnificativ sănătatea metabolică, și ar putea reprezenta un progres semnificativ în tratarea diabetului și a altor afecțiuni asociate îmbătrânirii, scrie LiveScience.

Concluziile, publicate în revista Cell Metabolism, evidențiază modul în care celulele endoteliale îmbătrânite (cele care căptușesc interiorul vaselor) pot deregla controlul glicemiei și pot alimenta inflamația cronică.

Cercetătorii de la Cedars-Sinai Medical Center au indus senescența la șoareci printr-o dietă bogată în grăsimi sau expunere la radiații, apoi au analizat schimbările metabolice rezultate.

Atunci când celulele endoteliale senescente au fost eliminate de la șoarecii obezi, animalele au prezentat reducerea masei grase, un control mai bun al glicemiei și o funcție metabolică globală îmbunătățită.

Celulele îmbătrânite provoacă rezistență la insulină

În schimb, transplantarea acestor celule la șoareci sănătoși a indus rezistență la insulină și niveluri crescute ale glucozei.

Oamenii de știință atribuie acest efect compușilor inflamatori secretați de celulele îmbătrânite, cunoscuți sub numele de fenotip secretor asociat senescenței (SASP).

Acești compuși perturbă procesarea normală a nutrienților și, în final, metabolismul întregului organism.

În faza a doua a studiului, șoarecii au fost tratați cu fisetină, un medicament senolitic utilizat anterior pentru eliminarea celulelor senescente.

Atât șoarecii obezi, cât și cei normoponderali au prezentat reducerea senescenței endoteliale și o toleranță mai bună la glucoză.

Efecte similare au fost observate și în mostrele recoltate de la șase adulți cu obezitate.

Experții afirmă că cercetarea ar putea deschide drumul unor terapii ce vizează senescența vasculară la nivelul mai multor organe, având în vedere rolul central al vaselor de sânge în reglarea metabolismului.

Totuși, oamenii de știință subliniază că sunt necesare studii clinice pentru a verifica dacă aceleași mecanisme se aplică și la oameni.