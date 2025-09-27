Speranțe pentru vârstnici: Factorii care ajută la recâștigarea stării de bine

Cercetarea, publicată în PLOS One, a analizat 8.332 de persoane în vârstă, conform Scitech Daily.

Rezultatele arată că vărstnicii cu sănătate psihică și emoțională bună la începutul problemelor aveau șanse de cinci ori mai mari să-și recâștige starea de bine.

Factorii importanți în recuperare

Factorii care au sporit șansele de recuperare includ:

-vârsta sub 70 de ani,

-căsătoria,

-venituri peste pragul sărăciei,

-activitate fizică,

-lipsa fumatului,

-somn de calitate

-absența bolilor cronice, precum obezitatea sau diabetul.

„Vârsta înaintată poate fi încă împlinitoare, chiar și după perioade dificile", spune autoarea principală a studiului, Mabel Ho.

Analiza sugerează că politicile care susțin stilul de viață sănătos și previn izolarea socială ar putea ajuta persoanele vărstnice să-și recâștige bunăstarea.

Rezultatele oferă speranță că îmbătrânirea nu înseamnă automat declin, ci poate include perioade de prosperitate și recuperare.