Viața după moarte: Ultimele cuvinte pe care oamenii le aud după ce inima se oprește

În acele minute, după ce medicii opresc resuscitarea cardiopulmonară, dr. Sam Parnia spune că persoana decedată poate auzi în continuare medicul anunțând ora morții sale.

Dr. Sam Parnia, director al Departamentului de cercetare în terapie critică și resuscitare de la NYU Langone School of Medicine din New York, nu numai că a studiat ce se întâmplă cu creierul uman atunci când murim, dar a vorbit cu pacienți care au supraviețuit experiențelor din apropierea morții.

Ce face creierul după ce inima se oprește?

Cercetarea a dezvăluit numeroase situații în care pacienții care erau clinic declarați morți și ulterior reanimați, au descris conversațiile și evenimentele care au avut loc în camera lor cu o precizie remarcabilă.

Motivul pentru care medicii se uită doar la inimă atunci când determină momentul morții este legat de faptul că fluxul sanguin către creier se oprește.

Cu toate acestea, un studiu condus de Sam Parnia în 2023 a descoperit vârfuri ale undelor cerebrale asociate cu o funcție cognitivă superioară până la o oră de la începerea resuscitarii cardiopulmonare (RCP).

Prin urmare, creierul se poate „trezi” și poate începe să funcționeze din nou, într-un mod care seamănă foarte mult cu gândirea și conștientizarea normală, chiar și în timp ce medicii încă efectuează RCP pe o inimă oprită.

Modelele cerebrale unice examinate pe electroencefalograme (EEG) în timpul experiențelor aproape de moarte par să ofere dovezi că pacienții se aflau într-o stare de conștiență asemănătoare visului, care îi lăsa suficient de conștienți pentru a continua să audă oamenii vorbind.

„Deși medicii au crezut mult timp că creierul suferă leziuni permanente la aproximativ 10 minute după ce inima nu-i mai furnizează oxigen, studiul nostru a descoperit că acesta poate prezenta semne de recuperare electrică mult timp după resuscitarea cardiopulmonară”, a transmis Sam Parnia, într-un comunicat.

Studiul său, numit AWARE-II, a analizat în mod specific ce se întâmplă cu creierul și mintea oamenilor în timpul stopului cardiac, în 25 de spitale din SUA și Marea Britanie.

Ce îi trece unui om prin minte după ce inima nu mai bate?

Cercetătorii au monitorizat pacienții în timp real cu EEG-uri pentru a urmări activitatea electrică, măsurând nivelurile de oxigen din creier și intervievând supraviețuitorii despre ceea ce și-au amintit în timp ce au fost declarați decedați clinic.

Din 2017 până în 2020, echipa a examinat 567 de persoane care au suferit de stop cardiac în spital și au fost resuscitați cardiopulmonar, în încercarea de a fi readuși la viață.

Aceste observații au arătat că unul din cinci supraviețuitori a raportat experiențe clare, asemănătoare viselor, în timpul morții, cum ar fi senzația de detașare de propriul corp, au văzut evenimentele care se petreceau în cameră sau le-au trecut prin minte amintiri din întreaga viață.

Mai mult, studiul, publicat în revista Resuscitation, a descoperit vârfuri ale undelor cerebrale, inclusiv unde gamma, alfa și beta, care sunt legate de gândire, memorie și conștientizare, apărând la 35 până la 60 de minute după ce inima unei persoane s-a oprit.

Odată ce sângele a încetat să mai curgă către creier, Sam Parnia a descoperit că celulele cerebrale pierd rapid oxigen, dar în loc să intre complet liniștite, pot emite semnale puternice și se pot conecta în moduri noi pentru o perioadă scurtă de timp.

Se crede că această explozie de activitate cerebrală declanșează o stare de hiperalertă, ca un mod super-concentrat, ceea ce ar putea explica de ce unii oameni continuă să audă lumea din jurul lor chiar dacă restul corpului lor s-a oprit.

Pe lângă faptul că sunt încă „vii” în lumea reală și pot auzi comentariile terifiante ale medicului, Sam Parnia a explicat anterior cum această explozie de energie din creier le permite oamenilor să acceseze tot ce se află în mintea lor în același timp.

„Pe măsură ce creierul se oprește, din cauza lipsei de flux sanguin în moarte, sistemele normale de frânare din creier sunt îndepărtate, fenomen cunoscut sub numele de dezinhibare. Acest lucru le permite oamenilor să aibă acces la întreaga lor conștiință. Toate gândurile, amintirile, toate stările lor emoționale, tot ceea ce au făcut vreodată, și pe care le retrăiesc din perspectiva moralității și eticii”, a explicat dr. Parnia în 2023.

Cum pot fi ajutați pacienții

În general, dr. Parnia spune că dezvăluirea faptului că oamenii continuă să trăiască dincolo de punctul tradițional al morții deschide noi domenii de studiu pentru îngrijirea pacienților, ajutând medicii să conceapă noi modalități de a reporni inima sau de a preveni leziunile cerebrale în timpul stopului cardiac.

De exemplu, tehnici sau medicamente mai bune ar putea proteja creierul în timp ce se efectuează resuscitarea cardiopulmonară.

Descoperirile ar putea avea, de asemenea, un impact asupra donării de organe,deoarece înțelegerea cât timp rămâne cu adevărat în viață creierul ar putea afecta deciziile privind recoltarea prea devreme de organe, notează dailymailcom.

