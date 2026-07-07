După 60 de ani, organismul are nevoie de mai mult decât crezi. Medicul recomandă trei suplimente pe care le consideră esențiale

De ce se schimbă nevoile organismului după 60 de ani

Înaintarea în vârstă aduce schimbări importante în modul în care organismul utilizează nutrienții. Intestinul nu mai absoarbe vitaminele și mineralele la fel de eficient, pielea produce mai puțină vitamina D, iar modificările gustului și mirosului pot determina adoptarea unei alimentații mai puțin variate.

În plus, multe persoane de peste 60 de ani urmează tratamente pentru afecțiuni cronice, iar unele medicamente pot reduce absorbția anumitor vitamine și minerale sau pot accelera eliminarea lor din organism. Specialiștii atrag atenția că inclusiv medicamente utilizate frecvent, precum inhibitorii pompei de protoni sau tratamentele pentru diabet, pot favoriza apariția unor deficiențe nutriționale, potrivit Hamburger Abdendblatt.

Din acest motiv, alimentația persoanelor în vârstă trebuie să fie mai bogată în nutrienți, chiar dacă necesarul caloric scade odată cu reducerea masei musculare și a nivelului de activitate fizică.

Vitamina B12, una dintre cele mai importante pentru sănătatea creierului

Deficitul de vitamina B12 este întâlnit frecvent la persoanele trecute de 65 de ani, chiar și în cazul celor care consumă carne, pește și produse lactate. Odată cu înaintarea în vârstă, organismul produce mai puțin acid gastric și mai puține enzime necesare absorbției acestei vitamine.

Consecințele pot fi serioase. Lipsa vitaminei B12 afectează sistemul nervos și poate provoca tulburări de memorie, amorțeli, probleme de echilibru, iar în cazurile severe poate contribui la apariția demenței sau a altor afecțiuni neurologice.

Experții recomandă monitorizarea periodică a nivelului vitaminei B12, mai ales în cazul persoanelor care urmează tratamente de lungă durată sau suferă de boli digestive.

Vitamina D, esențială pentru oase și sistemul imunitar

Un alt nutrient care devine critic după 60 de ani este vitamina D. Capacitatea pielii de a produce această vitamină în urma expunerii la soare scade odată cu înaintarea în vârstă, iar în sezonul rece deficitul este și mai frecvent.

Vitamina D contribuie la absorbția calciului și la menținerea densității osoase, reducând riscul de osteoporoză și fracturi. Totodată, are un rol important în funcționarea sistemului imunitar, care devine mai vulnerabil pe măsură ce organismul îmbătrânește.

Specialiștii spun că, în multe situații, suplimentarea este recomandată după efectuarea analizelor de sânge și la recomandarea medicului.

Omega-3 poate proteja inima și creierul

Acizii grași Omega-3 sunt considerați printre cei mai importanți nutrienți pentru persoanele în vârstă. Ei au efect antiinflamator și contribuie la buna funcționare a creierului și a sistemului cardiovascular.

Mai multe cercetări sugerează că un aport adecvat de Omega-3 poate reduce riscul unor boli cardiovasculare, poate contribui la reglarea colesterolului și a tensiunii arteriale și ar putea încetini unele procese asociate îmbătrânirii.

Principalele surse naturale sunt peștele gras, fructele oleaginoase și anumite uleiuri vegetale, însă în cazul unei alimentații insuficiente pot fi recomandate suplimente, întotdeauna după evaluarea medicului, în special pentru persoanele cu afecțiuni cardiace.

Magneziul și proteinele nu trebuie neglijate

Magneziul participă la sute de procese biochimice din organism și este implicat în producerea energiei, funcționarea mușchilor și sănătatea oaselor. Un aport insuficient poate accentua senzația de oboseală și poate afecta funcționarea normală a organismului.

La fel de important este și consumul de proteine. După vârsta de 65 de ani, necesarul proteic crește, deoarece organismul pierde în mod natural masă musculară. O alimentație bogată în proteine de calitate poate reduce riscul de fragilitate, căderi și pierdere a mobilității.

Sursele recomandate includ peștele, carnea slabă, ouăle, produsele lactate și leguminoasele. În anumite situații, mai ales în cazul persoanelor cu sarcopenie sau boli cronice, medicii pot recomanda și suplimente proteice.

Alimentația rămâne cea mai importantă armă împotriva deficiențelor

Specialiștii subliniază că nicio capsulă nu poate înlocui o alimentație echilibrată. După 60 de ani, mesele ar trebui să conțină mai multe legume, proteine de calitate, pește, lactate și alimente cât mai puțin procesate.

Totodată, evaluarea periodică a analizelor de sânge poate identifica din timp eventualele carențe și poate evita administrarea inutilă a suplimentelor.

Cele trei suplimente pe care medicul spune că le recomandă cel mai des

Potrivit medicului citat, există trei suplimente care merită o atenție specială după vârsta de 60 de ani: vitamina D, acizii grași Omega-3 și coenzima Q10. Totuși, administrarea acestora ar trebui făcută doar după evaluarea stării de sănătate și în funcție de recomandările unui specialist.

Experții insistă că suplimentele alimentare trebuie adaptate fiecărei persoane, iar automedicația nu reprezintă o soluție. Analizele medicale și consultul de specialitate rămân cea mai sigură metodă pentru stabilirea necesarului real de vitamine și minerale, astfel încât organismul să beneficieze de sprijinul de care are nevoie pentru a îmbătrâni sănătos.