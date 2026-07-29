Pleci într-un city-break? Destinațiile favorite ale românilor sunt mai ieftine decât anul trecut

Londra, Madrid, Milano, Atena și Malta se numără printre destinațiile cu cele mai mari creșteri, însă adevăratele surprize ale sezonului sunt orașe precum Gdańsk, Bratislava sau Dubrovnik.

Datele interne de rezervări ale platformei Kiwi.com, care compară călătoriile programate în perioada iunie–august 2026 cu aceeași perioadă din 2025, arată că interesul românilor pentru city-breakurile europene a crescut în aproape toate marile destinații, scrie business-review.eu

În multe cazuri, numărul pasagerilor a urcat chiar în timp ce prețul median al biletelor a scăzut semnificativ.

„Românii se dovedesc atenți la preț, dar și tot mai aventuroși. Tarifele competitive și oferta mai bună de zboruri deschid accesul către mai multe orașe europene, iar destinația nu mai este aleasă doar în funcție de buget, ci și de experiența dorită”, explică Daniela Chovancová, reprezentant Kiwi.com.

Londra atrage cei mai mulți români, deși biletele s-au scumpit

Londra a înregistrat cea mai mare creștere în cifre absolute și își păstrează statutul de una dintre destinațiile preferate ale românilor.

Numărul rezervărilor a crescut cu 68,3%, deși tariful median a urcat de la 105 euro în vara lui 2025 la 112 euro în 2026.

Este una dintre puținele situații în care cererea a crescut în ciuda scumpirii biletelor, semn că legăturile aeriene numeroase și popularitatea orașului cântăresc mai mult decât diferența de preț.

Madrid și Barcelona, mai accesibile decât anul trecut

Madrid este una dintre marile câștigătoare ale verii. Numărul românilor care au rezervat călătorii aproape s-a dublat, cu o creștere de 96,9%, în timp ce prețul median al biletului a scăzut de la 159 la 144 de euro.

Și Barcelona a atras cu 54,5% mai mulți pasageri români, ajutată de o reducere a tarifului median de la 166 la 138 de euro.

În Spania au crescut puternic și:

Palma de Mallorca: +66,6%, cu tarife mai mici de la 175 la 140 de euro;

Alicante: +76,9%, cu bilete de la 198 la 164 de euro;

Valencia: +62,8%, cu o scădere de la 173 la 144 de euro.

Italia rămâne favorita românilor

Italia continuă să fie coloana vertebrală a vacanțelor urbane ale românilor. Aproape toate marile orașe au înregistrat mai multe rezervări și tarife mai bune decât anul trecut.

Milano a avut cu 44,6% mai mulți pasageri, în timp ce prețul median a coborât de la 92 la 79 de euro.

Alte destinații italiene în creștere:

Bari: +87,1%, cu bilete de la 125 la 109 euro;

Roma: +24,7%, cu tarife de la 106 la 92 euro;

Napoli: +40,2%, cu o reducere de la 123 la 96 euro;

Veneția: +25,7%, cu bilete de la 128 la 106 euro;

Bologna: +35%, cu tarife de la 110 la 88 euro;

Catania: +12,7%, cu o scădere de la 128 la 100 euro.

Napoli, Bologna și Catania se remarcă prin reduceri de aproximativ 20% sau chiar mai mari față de vara trecută.

Atena și Corfu cresc, Salonic pierde teren

Interesul românilor pentru Grecia rămâne ridicat, dar evoluția diferă mult de la o destinație la alta.

Atena a înregistrat o creștere de 70,4%, în timp ce tariful median a scăzut de la 159 la 129 de euro.

Corfu a atras cu 51,4% mai mulți români, iar biletele s-au ieftinit de la 158 la 137 de euro.

În schimb, Salonic este singurul oraș internațional dintre primele 30 de destinații analizate unde cererea a scăzut. Numărul rezervărilor s-a redus cu 36,2%, în timp ce tariful median a crescut de la 104 la 115 euro.

Malta devine una dintre cele mai bune alegeri pentru buget

Malta și-a consolidat poziția printre destinațiile mediteraneene cu un raport bun între preț și experiență.

Numărul pasagerilor români a crescut cu 57,6%, iar tariful median a scăzut de la 160 la 121 de euro, una dintre cele mai mari ieftiniri dintre destinațiile populare.

Surprizele verii: Gdańsk, Bratislava și Dubrovnik

Cele mai spectaculoase creșteri procentuale vin din orașe care porneau de la un număr mai mic de rezervări, dar care câștigă rapid teren.

Gdańsk a înregistrat o creștere de 728%, în timp ce tariful median a coborât de la 125 la 74 de euro.

Girona a crescut cu 649%, iar biletele s-au ieftinit ușor, de la 110 la 103 euro.

Bratislava a avut cu 440% mai mulți pasageri, iar tariful median s-a redus de la 111 la doar 64 de euro.

Dubrovnik a atras cu 431% mai mulți români, pe fondul unei scăderi a prețului median de la 157 la 112 euro.

Și Praga a devenit mai atractivă după ce tariful median a coborât cu o treime, de la 159 la 106 euro. În cazul Tiranei, prețul a scăzut de la 149 la 114 euro.

Românii urmăresc tot mai atent raportul dintre preț și experiență

Datele arată că destinațiile cu cele mai mari creșteri sunt, în multe cazuri, exact cele în care biletele s-au ieftinit cu două cifre procentuale.

Madrid, Bari, Atena, Malta, Alicante, Valencia și Praga confirmă că prețul rămâne decisiv în alegerea vacanței.

În același timp, succesul Londrei arată că românii sunt dispuși să plătească puțin mai mult atunci când au multe zboruri disponibile și o destinație pe care o consideră suficient de atractivă.

Tendința verii este clară: românii nu mai aleg doar marile capitale consacrate, ci își extind harta city-breakurilor către orașe mai accesibile și mai puțin aglomerate, unde un bilet mai ieftin poate transforma o destinație puțin cunoscută într-una dintre surprizele vacanței.