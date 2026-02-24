Tatuajele atacă vederea

O boală oculară inflamatorie rară, asociată tatuajelor, atrage tot mai multă atenție după ce zeci de cazuri au fost identificate în Australia. Cercetătorii au documentat 40 de cazuri de uveită asociată tatuajelor, o afecțiune care poate amenința vederea și care ar putea fi mai frecventă decât se credea anterior, scrie ZME.

Cazurile au intrat în atenția medicilor după ce pacienți au început să-și piardă vederea fără o cauză evidentă. Inițial, medicii au suspectat infecții comune, însă investigațiile suplimentare au indicat o inflamație de natură imună. În cazul acesteia, declanșatorul a fost identificat într-un tatuaj realizat cu ani în urmă.

Uveita apare atunci când sistemul imunitar provoacă inflamația uveei, stratul mijlociu al ochiului, care include irisul, corpul ciliar și coroida. Simptomele includ vedere încețoșată, roșeață, durere și sensibilitate la lumină. Fără tratament prompt, afecțiunea poate duce la glaucom sau la pierderea permanentă a vederii.

Specialiștii consideră că pigmenții din tatuaje pot declanșa o reacție imună care afectează, din greșeală, țesutul ocular. Mecanismul biologic exact rămâne neclar. Cazurile raportate implică cel mai frecvent cerneala neagră, dar au fost asociate și pigmenți roșii sau roz.

Simptomele apar, de regulă, la unu-doi ani după realizarea tatuajului, însă în unele situații au fost raportate chiar și după decenii. Mulți pacienți aveau tatuaje realizate în străinătate, ceea ce îngreunează identificarea compoziției pigmenților.

Majoritatea pacienților necesită tratament îndelungat cu medicamente care suprimă sistemul imunitar. Doar un număr redus a reușit să-și mențină vederea normală pe parcursul terapiei. Medicii semnalează dificultăți în reducerea tratamentului fără reapariția simptomelor.

Deși riscul general rămâne scăzut, având în vedere numărul mare de persoane tatuate, concentrarea cazurilor ridică îngrijorări în rândul comunității medicale.

Cercetătorii analizează și posibile legături cu sarcoidoza, o altă boală inflamatorie. Factorii genetici și particularitățile răspunsului imun ar putea influența susceptibilitatea la complicații.

Oftalmologii subliniază importanța diagnosticării timpurii la pacienții tatuați care prezintă inflamații oculare inexplicabile. În timp ce tatuajele rămân extrem de populare, experții speră că o mai bună informare și reglementare a pigmenților ar putea reduce riscurile.

