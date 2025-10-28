Un test de sânge poate detecta scleroza multiplă cu șapte ani înainte de apariția simptomelor

Identificarea acestor semne de avertizare timpurie înseamnă mai multe oportunități de tratare sau chiar prevenire a sclerozei multiple (SM), o boală cronică și incurabilă în care sistemul imunitar atacă creierul și măduva spinării, provocând probleme de memorie, mobilitate, vedere și durere.

Cercetătorii de la Universitatea din California din San Francisco au analizat probele de sânge ale personalului militar american, dintre care 134 de persoane au dezvoltat ulterior SM. Au fost studiate peste 5.000 de proteine pentru a vedea dacă au apărut modele precoce la rate semnificative în acest grup.

Echipa a descoperit că nivelurile unei proteine numite glicoproteină oligodendrocitară mielină (MOG) au crescut brusc cu șapte ani înainte de apariția simptomelor. Deoarece această proteină ajută la protejarea conexiunilor sistemului nervos, descoperirea sugerează că straturile protectoare sunt atacate cu mult înainte de apariția clinică a bolii.

Cu aproximativ șase ani înainte de apariția simptomelor, o altă proteină numită lanț ușor al neurofilamentului (NfL) a devenit mai abundentă, un semn recunoscut al deteriorării sistemului nervos. Acest lucru sugerează că boala atacă mai întâi protecția din jurul sistemului nervos, apoi nervii înșiși.

Prin combinarea a 21 de proteine care au prezentat cele mai puternice modificări precoce, cercetătorii consideră că ar putea fi dezvoltat un test de sânge precis pentru a detecta SM înainte de apariția simptomelor.

„Considerăm că munca noastră deschide numeroase oportunități pentru diagnosticarea, monitorizarea și, eventual, tratarea SM”, a declarat neurologul Ahmed Abdelhak. „Ar putea schimba radical modul în care înțelegem și gestionăm această boală”.

Studiile viitoare vor fi importante pentru validarea rezultatelor, deoarece testele au fost făcute pe sânge prelevat de la un număr relativ mic de recruți din armată. Cercetătorii urmăresc să testeze descoperirile pe grupuri mai mari și mai diverse de pacienți.

„Acum știm că SM începe mult mai devreme decât debutul clinic, creând posibilitatea reală ca într-o zi să putem preveni SM sau cel puțin să folosim cunoștințele noastre pentru a proteja oamenii de leziuni suplimentare”, a declarat neurologul Ari Green.

(sursa: Mediafax)