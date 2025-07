Timișoara-Iași, drumul spre vindecare: Tumoră cerebrală inoperabilă, scoasă cu succes la Iași

Timișoreanca de 35 de ani și-a găsit salvarea la Iași, după o intervenție dificilă pe creier.

A bătut 700 de kilometri, cu mult curaj și o a găsit o nouă șansă la viață.

„La doar 35 de ani, o tânără din Timișoara a primit un diagnostic tulburător: leziuni infiltrative la nivelul lobului temporal drept, o tumoră cerebrală dificilă, dispersată în trei zone diferite ale emisferei drepte a creierului. Medicii locali i-au spus că intervenția chirurgicală nu este posibilă. Dar ea a ales să nu renunțe. A avut curajul să parcurgă singură aproximativ 700 de kilometri, până la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, într-un oraș în care nu cunoștea pe nimeni, cu speranța că aici va găsi o șansă la viață”, spun reprezentanții Spitalului din Iași.

„Acum câțiva ani am fost diagnosticată cu o formațiune polichistică pe partea dreaptă. Cum am descoperit-o? Am început să fac crize compulsive. Am făcut un RMN, din care a reieșit că am o formație polichistică. Cei de la Timișoara au spus că din păcate nu au echipă să mă opereze. Și bineînțeles că am găsit acest spital, această echipă și am venit aici, m-am operat. Sunt foarte bine. Recomand cu tot dragul acest spital și vă mulțumesc din suflet. Am avut încredere pentru că de asta am și ales să vin din Timișoara la Iași. Este un drum foarte lung, dar am avut încredere în ei pentru că știu că sunt doctori foarte buni aici”; spune Camelia, acum vindecată.

Ea afirmă că se simte bine, încrezătoare și se bucură că are o șansă din nou la viață, „să fiu normală, să am o viață normală”.

„Toată lumea a avut grijă de mine și a făcut în așa fel încât să nu mă simt singură. Operația, într-adevăr, a fost grea, dar m-am simțit foarte bine. Sunt bine, chiar sunt ok”, a mai spus Camelia, care i-a mulțumit doctorului prof. Lucian Eva

„S-a prezentat în consultație la noi în urmă cu circa 10 zile. S-a pus diagnosticul de tumoră cerebrală și de epilepsie secundară. S-a intervenit chirurgical și s-a făcut o rezecție microscopică totală a formației tumorale. S-a dovedit a fi o tumoră benignă, ceea ce înseamnă că pacienta poate fi considerată vindecată și într-o perioadă de timp relativ scurtă va putea renunța inclusiv la medicația antiepileptică. Este un caz fericit și mă bucur pentru această pacientă că își poate relua o viață normală. Diagnosticul de epilepsie presupune multe interdicții sociale, inclusiv cel de a conduce un autovehicul. Chirurgia epilepsiei este o chirurgie electivă, este o chirurgie de mare responsabilitate pentru că pacientul este într-o stare clinică și psihică foarte bună și e de preferat și de recomandat ca post-operator să mențină această stare, lucru care s-a întâmplat în cazul pacientei, dar a fost o operație dificilă”, a spus prof. dr. Lucian Eva.

