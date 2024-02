7 Mituri periculoase despre anxietate care te mențin îngrijorat

Dacă înțelegeți greșit ce este anxietatea și cum funcționează, este ușor să o faceți mai puternică accidental. Dacă vreți să vă simțiți mai puțin anxioși, trebuie să renunțați la toate miturile și concepțiile greșite pe care le-ați auzit despre anxietate.

Iată 7 mituri despre anxietate care te mențin anxios:

1. Trebuie să înțelegeți originea anxietății dumneavoastră

Doar pentru că analizarea trecutului dumneavoastră este interesantă nu înseamnă că este utilă.

Și motivul se reduce la o distincție crucială:

Cauza inițială a anxietății dumneavoastră este rar cauza principală a anxietății dumneavoastră.

De exemplu: Să spunem că puteți urmări anxietatea înapoi până la divorțul conflictual al părinților când aveați 6 ani. Aceea poate fi fost evenimentul care a declanșat sau a pus în mișcare anxietatea dumneavoastră. Dar divorțul părinților dumneavoastră nu cauzează anxietatea dumneavoastră acum ca adult.

Anxietatea dumneavoastră este cauzată de obiceiurile dumneavoastră în prezent - îngrijorare cronică, de exemplu, sau căutare obsesivă a oamenilor. Și până când nu abordați acele cauze de întreținere, anxietatea dumneavoastră va persista.

Deci, cu siguranță explorați și procesați originile anxietății dumneavoastră în trecut. Dar nu faceți greșeala de a crede că asta va adresa ceea ce cauzează anxietatea dumneavoastră în prezent.

2. Anxietatea este periculoasă

Doar pentru că ceva se simte rău nu înseamnă că este rău.

De exemplu: Durerea musculară după un antrenament bun se simte rău, dar este un lucru bun - înseamnă că mușchii dumneavoastră cresc și se întăresc. Ei bine, anxietatea intră în aceeași categorie ca durerea musculară - se simte rău, dar nu este periculoasă.

Vedeți, anxietatea este doar o formă de frică inexactă sau greșit îndreptată. Și ca toate emoțiile inconfortabile, deși uneori dureroase și înspăimântătoare, frica și anxietatea în sine nu vă pot răni direct.

Desigur, asta nu înseamnă că nu există riscuri indirecte și pe termen lung asociate cu anxietatea. În timp, anxietatea poate duce la stres cronic, de exemplu, care este asociat cu o varietate de rezultate proaste.

Dar iată cheia despre anxietate pe care trebuie să o știți: Când vă îngrijorați cu privire la pericolele anxietății, învățați creierul dumneavoastră să creadă (incorect) că anxietatea este periculoasă, ceea ce vă face doar mai anxioși!

Îngrijorându-vă cu privire la pericolele anxietății în momentul de față este exact ceea ce duce la anxietate pe termen lung și la riscurile potențiale pe care le conferă. Cel mai bun mod de a nu rămâne blocați în anxietate pe termen lung este să încetați să vă îngrijorați de anxietatea dumneavoastră în momentul de față și să o acceptați în schimb.

3. Aveți nevoie de abilități de adaptare pentru a vă gestiona anxietatea

Iată problema cu abilitățile de adaptare, acestea oferă ușurare pe termen scurt de anxietate cu prețul durerii pe termen lung.

De exemplu:

Să spunem că ori de câte ori vă simțiți anxios, închideți imediat ochii și faceți o meditație de conștientizare ca mod de a vă adapta anxietatea. Aceasta vă poate ajuta să vă distrați de la anxietate sau să vă simțiți mai calmi în momentul respectiv. Dar făcând imediat ceva pentru a încerca să scăpați de anxietate, învățați creierul dumneavoastră că nu este în regulă să vă simțiți anxios - că anxietatea este rea. Aceasta înseamnă că data viitoare când vă simțiți anxios, acum veți simți anxioși cu privire la anxietate! Așa cum am discutat, anxietatea nu este periculoasă. Dar dacă tratați anxietatea ca o amenințare - încercând imediat să scăpați de ea cu abilități de adaptare - învățați creierul dumneavoastră să se teamă de sine. Și acesta este un mod de a pregăti terenul pentru o anxietate mult mai gravă pe termen lung.

4. Anxietatea este o slăbiciune

Multe persoane sunt crescute să creadă că simțirea anxioasă este un semn de slăbiciune:

Ca și copil, poate că părinții sau frații dvs. vă criticau ori de câte ori menționați că vă simțiți speriați. Sau poate ați văzut pe cineva altcineva care era nervos și speriat și a fost rușinat pentru asta - cum ar fi un părinte care era constant luat în râs pentru timiditatea sau frica sa de către celălalt părinte. Oricare ar fi originile acestei credințe, poate fi surprinzător de greu să o eliminați. În timp ce multe persoane pot recunoaște intelectual că simțirea anxioasă nu este un semn de slăbiciune, totuși se simt așa experiențial, mai ales în momentul respectiv.

De exemplu: Să spunem că tocmai ați făcut o prezentare la locul de muncă. Dar v-ați simțit anxios într-un moment al prezentării pentru că ați amestecat unele informații. Ca rezultat, petreceți restul zilei ruminând și îngrijorându-vă despre asta:

A fost stupid că am amestecat acele clienți și apoi m-am încurcat atât de mult! Nu pot să cred că m-am simțit atât de confuz... De ce nu pot fi mai încrezător ca restul lor?! Sunt sigur că acum cred că sunt nesigur pentru că aceasta este a doua oară într-o săptămână când am devenit vizibil anxios în fața echipei. Chiar dacă intelectual nu ați spune că anxietatea este o slăbiciune, auto-vorbirea dvs. în momentul respectiv sugerează altceva. Și critic, dacă așa reacționați la anxietate - cu multă îngrijorare și auto-vorbire negativă - asta va continua să creadă creierul dumneavoastră.

5. Anxietatea este doar ceva cu care te naști

Unul dintre cele mai comune lucruri pe care le aud de la oameni care vor să se simtă mai puțin anxioși este că se tem că nu se va schimba niciodată pentru că așa sunt ei...

Vreau să fiu mai puțin anxios, dar poate că așa sunt firește. Bunica mea era anxioasă, mama mea era anxioasă și poate că și eu m-am născut anxios. Am fost întotdeauna o persoană anxioasă. Probabil că am gena pentru asta. Uitați, nicio genă a anxietății nu determină cine va lupta cu anxietatea și cine nu. Cel mult, cercetările sugerează că aproximativ 30% din predispoziția unei persoane pentru anxietate se bazează pe factori moșteniți. Dar chiar și atunci, are mai mult de-a face cu modul în care temperamentul de bază interacționează cu experiențele timpurii - nimeni nu iese din pântece îngrijorându-se și căutând soluții!

În mare parte, anxietatea provine din învățare și experiență. Fie prin modelare la o vârstă fragedă, fie prin experiență, dezvoltăm anumite obiceiuri precum îngrijorarea și evitarea care duc la anxietate pe termen lung.

Vestea bună este că ceea ce este învățat poate fi dezvățat. Și indiferent de ce s-a întâmplat în trecutul dumneavoastră pentru a crea obiceiurile anxietății, este întotdeauna posibil să construiți noi obiceiuri în prezent.

6. Grija și anxietatea sunt lucruri diferite

Chiar dacă grija este singura cauză directă a anxietății, aceasta nu înseamnă că anxietatea este doar în mintea ta.

Unul dintre cele mai mari motive pentru care oamenii rămân blocați în modele de îngrijorare cronică - și toată anxietatea pe care o produce - este că nu sunt foarte buni la gestionarea relațiilor lor. Mai precis, nu sunt suficient de asertivi și nu știu cum să stabilească limite sănătoase.

Multă anxietate provine din relațiile nesănătoase.

Gândește-te la asta:

Dacă ai dificultăți în a cere ceea ce îți dorești asertiv, vei fi mereu îngrijorat de menținerea fericirii altor persoane - și în același timp, îți ignori dorințele și nevoile. Dacă ai dificultăți în a stabili (sau a impune) limite sănătoase, vei fi copleșit de cererile și solicitările altor persoane - ceea ce va duce la multe îngrijorări și anxietăți. Uneori, cea mai bună modalitate de a reduce anxietatea este să ieși din mintea ta și să te uiți la relațiile tale cu alte persoane.

Grija și anxietatea sunt două lucruri foarte diferite. Și înțelegerea diferenței este cheia pentru a reduce anxietatea pe termen lung.

Grija este o gândire sau o serie de gânduri:

Oh, Doamne, ce se întâmplă dacă el a crezut că îl insultam cu ultimul comentariu? Probabil că nu voi primi acea promovare... Simt ceva ciudat în pieptul meu... probabil că fac un atac de cord. Anxietatea este o emoție sau o clasă de emoții:

Simțiți nervozitate înainte de o performanță mare. Simțiți teroare că veți avea un atac de panică. Simțiți că sunteți pe marginea prăpastiei într-o cameră plină de oameni noi. Această distincție între grijă ca formă de gândire și anxietate ca emoție este crucială pentru că poți controla gândirea ta, dar nu poți controla emoțiile tale - cel puțin nu direct.

Deși uneori este dificil, este posibil să opriți îngrijorarea și să vă redirecționați atenția și gândirea către altceva. Dar nu poți controla emoțiile tale direct, anxietatea inclusă - nu există un buton al anxietății pe care să-l tragi pentru a reduce cât de anxios te simți. Poți schimba doar emoțiile indirect, în principal schimbând modul în care gândești.

Majoritatea oamenilor încep să se simtă anxioși și încearcă să-și facă anxietatea să dispară. Dar acest lucru se întoarce împotriva lor și doar îi face să se teamă de anxietatea lor! În același timp, oamenii tind să ignore îngrijorarea lor pentru că se simte ca ceva ce nu pot controla. Dar iată, controlul grijei tale este singura modalitate de a controla anxietatea ta.

Ironia este că cea mai bună modalitate de a te elibera de anxietate este să înveți să renunți la dorința de a-ți controla anxietatea și, în schimb, să practici preluarea controlului asupra îngrijorării tale.

7. Totul e în mintea ta

Chiar dacă grija este singura cauză directă a anxietății, aceasta nu înseamnă că anxietatea este doar în mintea ta.

Unul dintre cele mai mari motive pentru care oamenii rămân blocați în modele de îngrijorare cronică - și toată anxietatea pe care o produce - este că nu sunt foarte buni la gestionarea relațiilor lor. Mai precis, nu sunt suficient de asertivi și nu știu cum să stabilească limite sănătoase.

Multă anxietate provine din relațiile nesănătoase.

Gândește-te la asta:

Dacă ai dificultăți în a cere ceea ce îți dorești asertiv, vei fi mereu îngrijorat de menținerea fericirii altor persoane - și în același timp, îți ignori dorințele și nevoile. Dacă ai dificultăți în a stabili (sau a impune) limite sănătoase, vei fi copleșit de cererile și solicitările altor persoane - ceea ce va duce la multe îngrijorări și anxietăți. Uneori, cea mai bună modalitate de a reduce anxietatea este să ieși din mintea ta și să te uiți la relațiile tale cu alte persoane, potrivit Your Tango.