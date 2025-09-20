Beneficiile ovăzului coloidal asupra sănătății pielii. Cum îl prepari acasă

Este o pulbere fină obținută prin măcinarea și fierberea boabelor integrale, proces care eliberează în apă amidonul, proteinele și alți compuși benefici. Rezultatul este o emulsie cu aspect lăptos, utilizată în creme, șampoane și băi calmante.

Beneficiile ovăzului coloidal

Ovăzul coloidal are efecte antiinflamatoare, antioxidante și emoliente. Datorită avenantramidelor, compus vegetal, pe care le conține, ovăzul reduce inflamațiile, mâncărimea și roșeața pielii, iar vitamina E susține protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.

Este recomandat pentru tratarea dermatitelor, psoriazisului, pielii uscate, erupțiilor cutanate ușoare, iritațiilor după ras sau arsurilor solare. Totodată, ajută la menținerea microbiomului pielii, protejând-o de bacterii dăunătoare, precum Staphylococcus aureus.

Cum îl prepari acasă

Poate fi preparat și acasă prin măcinarea fulgilor de ovăz, fierberea lor și aplicarea pastelor rezultate pe piele sau în apa de baie. În comerț se găsește gata preparat, sub formă de pudră fină, care se amestecă doar cu apă.

În general, ovăzul coloidal este sigur pentru majoritatea oamenilor, inclusiv pentru copii, însă riscurile există în cazul persoanelor alergice la ovăz. Esteastfel recomandat un test preliminar pe o mică suprafață de piele, potrivit a1.ro.

Ovăzul coloidal este un aliat natural valoros pentru sănătatea și hidratarea pielii, cu multiple utilizări în îngrijirea cosmetică.