Burnout la 22 de ani: generația care se stinge înainte să înceapă

Sursa Times of India

Postarea virală care a pus în cuvinte epuizarea unei generații

Un mesaj scris de o tânără de 22 de ani, publicat pe Reddit, a devenit virală după ce a descris, fără menajamente, starea de epuizare profundă în care se afla în ultimul an de facultate. Tânăra povestea cum, deși fusese cândva o elevă eminentă cu planuri mari de viitor, ajunsese să nu mai poată finaliza temele, să piardă motivația chiar și pentru lucrări simple și să se confrunte cu anxietate atât de puternică încât fusese nevoită să întrerupă temporar cursurile. Mărturisea că nu mai știe nici măcar ce își dorește cu adevărat de la viață, prinsă între presiunea familiei, așteptările sociale și un domeniu de studiu ales la 17 ani, fără să fi avut cu adevărat timp să se cunoască pe sine.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mii de tineri s-au regăsit în cuvintele ei, confirmând că nu este un caz izolat, ci simptomul unei probleme mult mai ample.

Ce arată cu adevărat cifrele despre burnout la tineri

Timp de decenii, burnout-ul a fost asociat cu directorul de 40 de ani, dependent de cafea și stres cronic. Realitatea actuală arată cu totul altfel. Un studiu recent derulat pe 2.000 de americani a constatat că generațiile Z și millennials ating vârful epuizării profesionale în jurul vârstei de 25 de ani, cu aproape două decenii mai devreme decât generațiile anterioare, care resimțeau acest vârf abia pe la 42 de ani. Unul din patru americani spune că a trăit cea mai gravă formă de burnout înainte de a împlini 30 de ani.

Un alt sondaj, realizat pe peste o mie de tineri din generația Z, arată că aproape nouă din zece se declară epuizați la locul de muncă. Aproape jumătate au primit deja un diagnostic formal legat de sănătatea mintală, cel mai frecvent anxietate, depresie sau ADHD, iar patru din zece urmează în prezent un tratament psihoterapeutic, un salt semnificativ față de anii anteriori. La nivel global, procentul angajaților tineri care lucrează direct cu publicul și care raportează epuizare depășește 80%, cel mai ridicat nivel dintre toate generațiile active pe piața muncii.

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De ce generația Z resimte epuizarea mai devreme decât oricine altcineva

Specialiștii sunt de acord că explicația nu ține de lipsa de reziliență sau de o presupusă lene, ci de o combinație unică de factori care au lovit exact această generație. Anii de pandemie nu au fost doar o perioadă dificilă, ci una formatoare: izolare socială în anii de dezvoltare, școală online, evenimente importante amânate sau anulate și un fond continuu de incertitudine colectivă au lăsat urme adânci, potrivit fitnesshacksforlife.org.

La această povară s-a adăugat o realitate economică dură — datorii studențești uriașe, locuințe tot mai greu accesibile, inflație și o piață a muncii instabilă, care au creat ceea ce psihologii numesc o formă de „neputință învățată”, sentimentul epuizant că, indiferent cât de mult muncești, sistemul nu este construit pentru tine.

Comparația constantă de pe rețelele sociale completează tabloul. Când toți cei pe care îi urmărești online par să călătorească, să reușească și să trăiască o viață perfectă, diferența dintre realitatea proprie și imaginea idealizată de pe ecran poate deveni copleșitoare. Cercetările confirmă că această comparație permanentă alimentează direct anxietatea și epuizarea la tinerii adulți.

Cum recunoști burnout-ul, dincolo de o săptămână proastă

Din punct de vedere clinic, burnout-ul este definit printr-o triadă specifică: epuizare, cinism și scăderea sentimentului de realizare personală. În viața de zi cu zi, aceasta se traduce prin oboseală resimțită chiar și după somn suficient, indiferență față de lucruri care odinioară contau, iritabilitate fără un motiv clar, dificultăți de concentrare, o senzație persistentă de rămânere în urmă, chiar și atunci când efortul depus este maxim, precum și un sentiment de vinovăție legat de odihnă, care, paradoxal, nu mai reușește să refacă energia epuizată.

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Ce poate ajuta cu adevărat în procesul de recuperare

Primul pas către recuperare este recunoașterea problemei ca atare, nu drept lene sau lipsă de voință, ci ca răspuns fiziologic și psihologic la o suprasolicitare cronică. Reducerea numărului de decizii mărunte din fiecare zi, prin rutine simple și planificare, poate elibera resurse mentale importante. Pauzele reale, petrecute în natură, în mișcare sau alături de oameni apropiați, au un efect mult mai puternic decât timpul petrecut derulând rețelele sociale, care nu oferă o odihnă autentică. Stabilirea unor limite clare privind utilizarea telefonului, chiar și pentru doar două zile, poate schimba semnificativ starea generală. Iar discuția cu un specialist în sănătate mintală rămâne unul dintre cei mai eficienți pași, cercetările arătând că majoritatea pacienților observă îmbunătățiri încă din primele opt ședințe de terapie.

Stigma se destramă, dar bariera rămâne

Generația Z este, potrivit datelor disponibile, cea mai deschisă din istorie față de terapie, fiind cu peste o treime mai predispusă să caute ajutor specializat decât generațiile anterioare. Totuși, aproape jumătate dintre tinerii activi profesional recunosc că stigma încă îi împiedică să ceară sprijin, iar procesul de găsire a unui terapeut potrivit rămâne, el însuși, o sursă suplimentară de epuizare pentru cei deja copleșiți.

Povestea din spatele acestui val de mărturisiri nu este despre slăbiciune, ci despre o generație care traversează o perioadă cu adevărat dificilă, dusă cu resursele pe care le are la dispoziție. Iar acest efort merită, în primul rând, propria compasiune.