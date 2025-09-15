Cum să te bucuri de o viață lungă și sănătoasă. Rolul încrederii în bunăstarea fizică și emoțională

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   21:45
O anumită atitudine te ajută să te bucuri de o viață mai lungă și mai sănătoasă, potrivit unui studiu recent al Asociației Americane de Psihologie.

Potrivit cercetătorilor, persoanele care au încredere atât în oameni, cât și în instituții, au un nivel superior de bunăstare și reușesc să-și mențină  echilibrul emoțional, ceea ce reduce stresul și riscurile asociate cu bolile cronice.

Beneficiile încrederii

Studiul arată că încrederea sprijină reducerea cortizolului, hormonul stresului, și crește reziliența emoțională, având astfel un impact pozitiv asupra sănătății fizice. În schimb, lipsa încrederii poate conduce la anxietate, singurătate și hipervigilență, favorizând declinul cognitiv și afecțiuni cardiovasculare.

Cercetătorii subliniază importanța menținerii unor relații bazate pe încredere, în special la adulții în vârstă, pentru care sprijinul social are un rol crucial în starea de bine.

Pentru a cultiva încrederea, specialiștii recomandă un echilibru între prudență și deschidere, construind relații în mod gradual și acordând atenție legăturii între fapte și vorbe. Încrederea este un proces care implică autoobservare, răbdare și capacitatea de a-ți păstra limitele emoționale sănătoase, fără a fi naiv.

În schimb, lipsa de încredere îi face pe oameni mai predispuși la singurătate, hipervigilență sau anxietate. Toate acestea duc, în timp, la stres cronic și activează răspunsul de apărare al organismului, ceea ce provoacă inflamație, boli cardiovasculare, imunitate scăzută și declin cognitiv, notează catine.ro.

Astfel, încrederea nu este doar o emoție, ci o resursă psihologică esențială în susținerea unei vieți echilibrate și prelungite.

