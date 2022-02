Cum ne regăsim sensul şi motivaţia după pandemie

Încetul cu încetul, pe parcursul ultimului secol și, acum, dintr-odată și pe deplin, suferim un colaps al Sensului. Fundamentalismul și nihilismul umplu acest gol, cu consecințe care ne afectează pe toți. Într-o lume care are nevoie de noi în cea mai bună formă, bolile disperării, tribalismul și uzura ne secătuiesc. E vital să recâștigăm controlul asupra poveștilor pe care le spunem, fiindcă ele dau formă viitorului pe care-l creăm. Pentru a face asta, trebuie să ne amintim de inspirația noastră cea mai profundă, să ne vindecăm durerea și apatia și să ne conectăm unii cu alții așa cum n-am mai făcut-o niciodată. Doar așa avem șansa să rezolvăm marile probleme cu care ne confruntăm. Dar dacă nu putem? Ei bine, groapa de gunoi a istoriei a înghițit civilizații mult mai vechi și mai sofisticate decât a noastră. În Regăsirea Sensului sunt oferite răspunsuri la problemele cu care ne confruntăm: cum să înlocuim credința oarbă cu experiența directă, cum să trecem de la parte la întreg și cum să vindecăm izolarea prin conectare. Mai simplu spus, cum să ne revitalizăm corpurile, să ne stimulăm creativitatea, să ne reactivăm relațiile și să răspundem o dată pentru totdeauna la întrebările „de ce suntem aici?” și „ce facem acum?”.

Cartea are trei părți. Prima, „Alege-ți propria apocalipsă”, analizează actuala Criză a Semnificației – unde suntem azi, de ce este atât de greu să înțelegem lumea, ce ar putea să urmeze și ce putem face în legătură cu asta. De asemenea, scoate în evidență că multe dintre eforturile noastre de a face față situației, fie că e vorba despre anxietate și negare sau despre tribalism și politici ale identității, înrăutățesc lucrurile. Partea a doua, „Cartea de bucate a alchimistului”, pătrunde în neuroștiințe și psihologie optimală, aruncând o privire asupra celor mai puternice drivere evoluționiste ce pot facilita inspirația, vindecarea și conexiunea. De la respirație la mișcare, sexualitate și muzică, toate sunt resurse cotidiene care ne ajută să ne trezim, să creștem și să ne manifestăm. Partea a treia, „Construcția cultului etic”, se concentrează asupra naturii înșelătoare a transpunerii acestui gen de experiențe în cultură – pentru că, în trecut, de fiecare dată când am descoperit combinații de stări de apogeu și de vindecare profundă, am sfârșit aproape întotdeauna prin a avea comunități cultice problematice.

Îmi depăşesc anxietatea Ești genul de persoană care la cel mai mic motiv de îngrijorare nu pune geană pe geană toată noaptea? Detești călătoriile cu avionul sau cu metroul? Ai tendința să te speli pe mâini în mod exagerat, să verifici ușa și gazele mai mult decât ceilalți? Sau poate unul dintre apropiații tăi e într-o astfel de situație…

Toate acestea și nu numai se reunesc sub generoasa umbrelă a anxietății, pe care André și Muzo, un celebru psihiatru și un nu mai puțin renumit ilustrator, o prezintă într-un mod inedit… prin intermediul benzilor desenate. Astfel, sub îndemnul Rire et Guérir (Râzi și vindecă-te), ei ne fac să lăsăm pentru moment deoparte rațiunea, ce are darul de a exacerba anxietatea, și să ne comutăm circuitele pe modul intuiție, trecând în emisfera dreaptă, unde predomină imaginația, umorul și creativitatea.

O scuză bună Ți-ai rănit partenerul de viață sau ți-ai jignit un prieten ori un coleg de serviciu. Un simplu „îmi pare rău”, spus din vârful buzelor, nu va ajuta la nimic, ba chiar va adânci supărarea. Dacă vrei să dovedești că regreți sincer ce ai făcut și că dorești să repari legătura frântă, ai patru pași de urmat, sugerează Molly Howes, psiholog clinician format la Harvard. Ea ne sfătuiește să ascultăm cu atenție ce are de spus victima (fără să ne justificăm), să fim sinceri când ne cerem iertare, să găsim căi adecvate pentru „despăgubirile” necesare, dar și să ne asigurăm că nu vom mai repeta niciodată acele greșeli. Bogată în exemple și studii de caz, cartea e utilă atât pentru publicul larg, cât și pentru specialiștii în gestionarea conflictelor, coaching și psihoterapie.

Spiritualitatea de zi cu zi Într-o lume în care tot mai mulți oameni își pierd încrederea în religia instituțională sau caută altceva decât niște ritualuri golite de conținut, cartea de față oferă noi căi pentru regăsirea dimensiunii spirituale în viața de zi cu zi. De la creștini la practicanți ai tehnicilor orientale, de la sceptici la atei, cu toții vor profita de beneficiile aduse de spiritualitatea adaptată la viața cotidiană. Plecând de la cercetări din psihologie și neuroștiințe, cartea demonstrează cum o viață spirituală nedogmatică și ajustată după nevoile personale oferă un nou sens și o nouă perspectivă în diverse contexte, de la relațiile de cuplu și parenting, la carieră și sănătatea minții și a corpului.