Cum păcălești creierul să adoarmă: 9 trucuri neobișnuite pentru nopți liniștite

De la tehnici de respirație neconvenționale la obiceiuri simple, dar surprinzător de eficiente, aceste metode te ajută să te odihnești.

9 trucuri care te ajută să adormi în câteva minute

Șosete la culcare

Picioarele calde dilată vasele de sânge și scad temperatura corpului, semnalând creierului că este momentul pentru odihnă.

Ține ochii deschiși

Paradoxal, încercarea de a rămâne treaz poate stimula somnul, printr-un mecanism numit intenție paradoxală. AȘa că forțează-te să ții ochii deschiși.

Tehnica de respirație 4-7-8

Inspiră 4 secunde, ține-ți respirația 7 secunde și expiră 8 secunde. Această metodă activează sistemul nervos parasimpatic, „comutatorul” natural de oprire al corpului.

Imaginează-ți diverse obiecte

Gândește-te la un cal, un prăjitor de pâine, un copac sau un pantalon. Creierul se concentrează pe o sarcina fără sens și renunță la gândurile anxioase care te împiedică să adormi.

Pernă rece

Răcorirea capului ajută creierul să intre mai repede în starea de somn, așa că întoarce perna pe partea rece

Relaxare musculară

Strânge toți mușchii corpului timp de 5 secunde, apoi relaxează-i. Eliberarea bruscă inundă corpul cu calm.

Rotește ochii de 3 ori

Această mișcare imită fazele naturale ale somnului și poate păcăli creierul să se oprească.

Numără invers

Numără de la 300 în jos din 3 în 3. Este suficient de dificil pentru a-ți menține mintea ocupată, dar plictisitor pentru a rămâne treaz. Mulți oamen adorm înainte să ajungă la 200.

Relaxare completă

Relaxează-ți fața, lasă umerii în jos și imaginează-ți că te afunzi în pat. Această tehnică a fost dezvoltată de armata SUA pentru a ajuta soldații să adoarmă în două minute, chiar și în condiții de stres, potrivit spynews.ro.