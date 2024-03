Exercițiul „Mamuță beată” pentru un somn mai bun

: „Veți dormi mai bine, promit”





Dacă te chinui să adormi și să rămâi adormit, probabil că ești mereu în căutarea unor noi tehnici de relaxare pe care să le adaugi la rutina ta de culcare. Poți conta pe rețelele sociale sfaturi și trucuri încercate și adevărate.

Una dintre cele mai recente tendințe pentru somn este exercițiul „maimuță beată”, despre care utilizatorii TikTok susțin că te poate ajuta să dormi ca un bebeluș. Dorsey Standish, expert în sănătate, împărtășește tot ce trebuie să știi despre această metodă.

Ce este exercițiul „maimuță beată”

„Maimuța beată” este un mic exercițiu prostesc sau o „practică de mișcare” menită să stimuleze fluxul de sânge către extremități, explică Standish. Implicp luarea unei poziții cu picioare largi, mișcarea șoldurilor înainte și înapoi și mișcarea brațelor în mișcări circulare alternante”, adaugă ea. Jake Crossman, care a postat mișcarea pe contul TikTok al USA Medical, spune că face mișcările cu circa un minut înainte de culcare și poate simți furnicăturile în șolduri și umeri.

Crossman împărtășește în videoclipul TikTok, care a primit peste 58.000 de aprecieri: „Am început să fac asta înainte de culcare, iar acum dorm mai bine în fiecare noapte. Este atât de stupid și ușor, dar am dormit toată noaptea. ultimele trei nopți.”

Apoi îi plimbă pe spectatori prin „maimuța beată”. Trebuie să adopți o poziție largă, apoi îți vei muta greutatea dintr-o parte în alta, ținând șoldurile slăbite. Apoi, încorporează o rotație completă a umerilor în amestec. „Știu că pare o prostie. Și faci asta pentru un minut, apoi accelerezi. Și serios, după un minut, o vei simți în umeri și șolduri. Te doare, dar vei dormi mai bine, promit.”

Un TikToker a răspuns la videoclip și a scris: „​​Am adormit mai repede, deoarece recent am avut probleme cu asta. Și îmi place să dansez… Este adevărat, mulțumesc!” Un alt utilizator TikTok a spus: „Nu am putut dormi noaptea trecută din cauza picioarelor neliniştite... apoi am făcut asta şi am adormit. Coincidenţă sau nu?”

Cum te poate ajuta exercițiul „maimuță beată” să dormi mai bine

În timp ce oamenii susțin că această tehnică de culcare într-adevăr le îmbunătățește igiena somnului, nu există nicio cercetare științifică care să o lege cu un somn de mai bună calitate sau cu un somn mai rapid.

Totuși, Standish subliniază: „Există dovezi că mișcările blânde, cum ar fi întinderea, yoga sau qigong-ul pot oferi aceste beneficii. Mișcarea blândă înainte de culcare poate ameliora tensiunea, promovează fluxul sanguin sănătos și calmează sistemul nervos pentru a pregăti mintea și corpul pentru somn. Așadar, dacă practica maimuțelor beate nu funcționează pentru tine, poți încerca și câteva minute de practici bazate pe dovezi, cum ar fi stretching sau yoga, pentru a te ajuta să ai un somn de bună calitate.", relatează eatthis.com.