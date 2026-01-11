Longevitatea, o provocare: Oamenii nu sunt pregătiți pentru o viață lungă

Un raport al John Hancock și MIT AgeLab arată că scorul mediu al Longevity Preparedness Index (LPI) – pe o scară de la 0 la 100 – este de doar 60, semnalând deficiențe majore în îngrijire, locuință, sănătate și finanțe, potriviit longevitymagazine.ro.

Progresele medicale și tehnologice au crescut speranța de viață la nivel global, cu populația de peste 85 de ani în creștere. Totuși, studiul relevă un decalaj critic: 70% dintre vârstnici au nevoie de îngrijire pe termen lung, însă puțini au un plan clar pentru cine sau cum va fi finanțată aceasta.

„Nu mai este vorba doar despre cât ai economisit pentru pensie sau cât de sănătos ești; este vorba și despre unde vei locui, cum te vei deplasa, cum îți vei petrece timpul și cu cine îl vei împărți”, spune Brooks Tingle, CEO John Hancock. El adaugă că industria trebuie să intervină urgent pentru a sprijini oamenii.

Provocări ignorate în îmbătrânire

Raportul detaliază probleme concrete:

Locuințe nepotrivite

88% dintre persoanle de peste 50 de ani vor să îmbătrânească acasă, însă din majoritatea caselor lipsesc balustrade, accesibilitate în băi sau iluminat adecvat.

Rutine zilnice fragile

Transportul, conexiunile sociale și activitățile definesc calitatea vieții la bătrânețe.

Domenii evaluate

LPI măsoară 8 arii, de la finanțe la tranziții de viață, cu conexiunile sociale ca punct forte.

Dr. Joe Coughlin, fondator MIT AgeLab, spune că o treime din viața adultă poate fi la bătrânețe, dar o planificăm ca și cum ar fi un episod scurt.

Soluții simple

Hobby-uri noi, mișcare, discuțiile despre îngrijire pot schimba radical traiectoria.

Până în 2050, populația globală de peste 60 de ani se va dubla, potrivit Forumului Economic Mondial, amplificând un „vid de pregătire”.

Raportul cere acțiune imediată pentru viață mai lungă și împlinită.