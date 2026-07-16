Reiki: între promisiuni și dovezi științifice. Ce spune știința despre terapia energetică

Promovată de practicieni ca o tehnică de echilibrare energetică, Reiki continuă să stârnească interes, dar și controverse, privind efectele sale asupra sănătății.

Ce este Reiki?

Termenul „Reiki” este tradus frecvent prin „energie universală” și se referă la conceptul unei energii vitale prezente în toate ființele vii. În timpul unei ședințe, practicantul își așază mâinile pe corpul unei persoane sau în apropierea acestuia, cu scopul de a facilita, potrivit principiilor Reiki, restabilirea echilibrului fizic, emoțional și energetic.

Mulți participanți spun că experiența îi ajută să se relaxeze, să reducă nivelul de stres și să obțină o stare de calm. Totuși, cercetările științifice disponibile nu oferă dovezi solide că Reiki poate trata sau vindeca boli, motiv pentru care este considerată o practică complementară și nu un înlocuitor pentru tratamentele medicale recomandate de specialiști.

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6 mituri despre Reiki

Mitul 1: Reiki este doar o metodă de relaxare

Realitate: Pentru practicanții Reiki, această tehnică are un rol mai amplu decât simpla relaxare. Aceștia susțin că practica poate contribui la eliberarea tensiunilor emoționale și la obținerea unei stări de claritate mentală.

Persoanele care participă la ședințe descriu experiențe diferite: unele menționează senzații de căldură, furnicături sau relaxare profundă, în timp ce altele nu percep schimbări evidente. Aceste trăiri sunt subiective și nu reprezintă dovezi că Reiki are efecte terapeutice asupra unor afecțiuni.

Mitul 2: Reiki funcționează doar față în față

Realitate: Unii practicanți susțin că Reiki poate fi realizat și la distanță, pe baza ideii că energia nu este limitată de spațiu sau timp.

Această abordare face parte din filosofia Reiki, însă afirmațiile privind transmiterea energiei la distanță sau influențarea unor evenimente din trecut ori viitor nu sunt susținute de dovezi științifice.

Mitul 3: Doar anumite persoane pot deveni maeștri Reiki

Realitate: Conform tradiției Reiki, orice persoană poate deveni practicant după parcurgerea etapelor de instruire și inițiere specifice.

Procesul este cunoscut sub numele de „acordaj” sau „attunement” și reprezintă, în concepția Reiki, momentul în care practicantul dobândește capacitatea de a canaliza energia. Aceste concepte aparțin sistemului de credințe Reiki și nu sunt validate prin metode științifice.

Mitul 4: Practicianul Reiki este cel care vindecă

Realitate: În filosofia Reiki, practicantul nu este considerat cel care produce vindecarea, ci un intermediar care facilitează procesul energetic.

Adepții acestei practici susțin că organismul are propriile mecanisme de echilibrare, iar rolul practicantului este de a crea un cadru favorabil relaxării și stării de bine.

Din perspectiva medicinei bazate pe dovezi, Reiki nu este considerată o metodă de tratament și nu poate înlocui îngrijirea medicală.

Mitul 5: Reiki poate fi aplicat doar pe oameni

Realitate: Unii practicanți aplică Reiki și în cazul animalelor, plantelor sau altor obiecte, pornind de la ideea că energia poate fi direcționată către orice formă de existență.

Aceste practici fac parte din tradiția și interpretările specifice Reiki, însă nu există dovezi științifice care să demonstreze efecte asupra animalelor, plantelor sau obiectelor.

Mitul 6: Trebuie să crezi în Reiki pentru ca metoda să funcționeze

Realitate: Practicanții susțin că participarea la o ședință Reiki nu presupune o credință prealabilă în această metodă.

Experiența poate varia de la o persoană la alta, iar starea de relaxare și deschiderea către această formă de terapie complementară pot influența modul în care este percepută ședința.

Din perspectiva cercetării medicale, efectele raportate în urma ședințelor Reiki sunt asociate în principal cu relaxarea, contextul terapeutic și posibile mecanisme precum efectul placebo. Până în prezent, nu există dovezi suficiente că Reiki poate trata boli.

Reiki, o practică de wellness, nu un tratament medical

Popularitatea Reiki continuă să crească datorită interesului pentru metode alternative de relaxare și gestionare a stresului. Pentru cei care aleg această experiență, Reiki poate reprezenta un moment de liniște și conectare personală, notează longevitymagazine.ro.

Specialiștii recomandă însă ca această practică să fie privită ca o metodă complementară de stare de bine și să nu înlocuiască diagnosticul, tratamentul sau recomandările oferite de profesioniști din domeniul medical.