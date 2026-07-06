Friluftsliv, antidotul norvegienilor pentru stres, la opt metri deasupra păduri

Cabanele PAN din Norvegia sunt construite în vârful copacilor, la opt metri înălțime. Sunt situate la mai puțin de două ore de aeroportul din Oslo. Oferă căzi cu hidromasaj, excursii cu canoea și observarea faunei sălbatice. Cabanele promit, mai ales, o lecție despre cum să încetinești ritmul, scrie Mirror.

Arta norvegiană de a încetini ritmul cucerește tot mai mulți turiști

Cele trei cabane au forma unor prisme futuriste, susținute de structuri metalice. La opt metri înălțime, vizitatorii ajung la nivelul coronamentului copacilor. Lumea de jos dispare complet, iar atmosfera pare desprinsă dintr-un film science-fiction.

Cabanele sunt totuși discrete și se contopesc rapid printre pini. Ele se află pe un deal din Finnskogen, o pădure vastă de lângă granița cu Suedia. Pădurea are o atmosferă străveche, tăcută, specifică filosofiei norvegiene „friluftsliv”. Conceptul spune, în esență, că bunăstarea se găsește în aer liber.

Fiecare cabană are o bucătărie compactă și o zonă de living în partea din față. Baia se află în secțiunea centrală și are un duș spațios. Pereții sunt căptușiți cu lemn de pin, într-un stil scandinav minimalist. Pe platforma superioară, patul dublu oferă o priveliște triunghiulară spre pădure.

Ce activități pot face turiștii în jurul cabanelor

Vizitatorii pot petrece ore întregi urmărind păsările și apusul peste lacul din vale. Priveliștea rămâne fascinantă indiferent de vreme, potrivit autoarei articolului. Cabanele sunt aprovizionate cu produse de bază pentru gătit. PAN poate organiza și coșuri cu micul dejun, cu produse de la producători locali. Seara, oaspeții pot pregăti tocană de elan cu boabe de ienupăr. La nivelul solului există o masă pregătită pentru cine în aer liber. În afara sezonului de vară, turiștii pot face și grătar în curte.

Punctul culminant al sejurului este cada cu apă fierbinte, încălzită cu lemne. Al patrulea perete al căzii este pădurea, iar tavanul este cerul deschis. Turiștii pot sta în apa aburindă în timp ce pădurea se colorează la apus.

Filosofia norvegiană care te face să încetinești fără să simți că pierzi timpul

În pădure trăiesc încă lupi, urși, râși, elani, vulpi și iepuri arctici. Autoarea articolului a reușit să vadă doar vulpi și iepuri, nu și celelalte animale. Gazda locală a explicat că animalele mai mari se ascund la apropierea oamenilor.

Turiștii se pot înscrie și la o plimbare cu canoea pe râul Fløgåa. Pe traseu se pot vedea semnele activității castorilor, precum baraje din crenguțe. La finalul plimbării, un castor a fost văzut scufundându-se rapid în apă.

Drumul spre aeroport trece pe lângă Mjosa, cel mai mare lac din Norvegia. O primă oprire recomandată este o brutărie cunoscută pentru chiflele cu ciocolată și caramel. A doua oprire este singura mină de smarald din Europa, unde vizitatorii pot păstra pietrele găsite.

Cât costă o noapte în cabanele PAN

Cabanele PAN pot fi rezervate începând de la 480 de lire pe noapte. Micul dejun și mesele principale se plătesc separat, ca opțiune suplimentară. Excursiile cu caiacul și alte activități în natură pot fi rezervate direct prin PAN.

(sursa: Mediafax)