Un test de sânge simplu poate prezice riscul de atac de cord la femei

de Redacția Jurnalul    |    07 Sep 2025   •   23:20
Femeile care par complet sănătoase, dar au inflamații în corp, au un risc cu 77% mai mare de a face infarct pe parcursul vieții, arată un studiu de trei decenii publicat în European Heart Journal.

Cercetătorii au urmărit 12.530 de femei care nu prezentau factorii de risc obișnuiți - fără hipertensiune, colesterol ridicat, diabet sau fumat.

Surpriza a venit de la analizele de sânge: femeile cu niveluri ridicate ale proteinei C-reactive (CRP), un marker al inflamației, s-au dovedit mult mai vulnerabile, relatează Independent.

Riscul nu se oprește la infarct. Aceleași femei cu inflamație au avut un risc cu 39% mai mare de accident vascular cerebral și cu 52% mai mare pentru orice eveniment cardiovascular major, comparativ cu cele cu CRP scăzut.

„Multe femei care suferă atacuri de cord nu prezintă factorii de risc tipici", explică dr. Paul Ridker de la Mass General Brigham, coordonatorul studiului. „Datele noastre arată că inflamația poate fi explicația lipsă".

Testul pentru CRP măsoară niveluri mai mari de trei miligrame pe litru de sânge și poate identifica femeile cu risc încă de la 40 de ani. Acest lucru permite intervenția timpurie, nu așteptarea până la 70 de ani când „adesea este prea târziu„.

Inflamația cronică, chiar și la niveluri scăzute, favorizează formarea plăcilor în artere, le slăbește și declanșează cheagurile de sânge care provoacă atacurile de cord și accidentele vasculare.

Studiul oferă și o soluție: medicamentele cu statine pot reduce riscul cu peste o treime la femeile cu inflamație, chiar dacă nu au alți factori de risc cardiovasculari.

(sursa: Mediafax)

