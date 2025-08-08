Vaccin revoluționar împotriva cancerului de cap și gât testat în Anglia

Studiul clinic AHEAD-MERIT se va desfășura în 15 spitale în următorul an și vizează pacienții cu forme agresive de cancer asociate cu papilomavirus uman (HPV), relatează The Independent.

Aceste tipuri de cancer au rate ridicate de recurență și rate de supraviețuire la doi ani sub 50%.

Vaccinul a fost conceput să creeze două proteine care se găsesc frecvent în cancerul de cap și gât asociat cu HPV cu risc ridicat. În fiecare an, în Anglia sunt diagnosticate aproximativ 11.000 de cazuri noi de cancer de cap și gât.

Ministrul sănătății Karin Smyth a numit planul „o victorie uriașă pentru pacienții cu cancer", iar NHS Anglia s-a asociat cu compania BioNTech pentru identificarea pacienților eligibili.

Studiul este al treilea derulat prin NHS Cancer Vaccine Launch Pad, care a ajutat deja aproximativ 550 de pacienți să fie îndrumați către studii clinice pentru vaccinuri împotriva cancerului intestinal și al pielii.

(sursa: Mediafax)