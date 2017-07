Cât de autonome sunt maşinile de serie

Noul BMW Seria 5 schimbă filozofia celui mai longeviv model al constructorului bavarez. După 45 de ani, Seria 5 devine din fanionul mărcii germane, un rival pentru segmentul de lux în care tehnologia, în special cea dedicată autonomiei, primează. Noul Seria 5 este un model construit pe o arhitectură comună cu cea a Seriei 7. Mult lux şi sisteme de asistenţă care tind să preia controlul maşinii. Investiţia făcută în noul model se vede şi în preţul de vânzare. Un BMW Seria 5 Touring bine garnisit la nivel de confort şi motorizare ajunge să coste 93.000 de euro cu TVA. Cu alte cuvinte, o maşină pentru o familie care nu trăieşte cu spaima zilei de mâine.

După 45 de ani de istorie, la cea de a şaptea generaţie, Seria 5 de la BMW, purtând numele de cod G30, devine o maşină luxuriantă. Ce-i drept, termenul de lux nu prea se împacă cu cel de Touring, un segment mai mult destinat familiştilor. Însă touringul este în acest caz un bonus la nivel de spaţiu în portbagaj, pentru că tot ceea ce este destinat confortului, atât pentru pasageri, cât şi pentru şofer, provine de la modelul superior, Seria 7. În termeni de gabarit, noua Serie 5 este cu doar 15 cm mai scurtă decât Seria 7 ajungând la o lungime de 4,94 metri, în vreme ce ampatamentul este de 2,97 metri, cu doar 10 centimetri mai mic decât la fratele mai mare. Inginerii germani au lucrat mult pentru îmbunătăţirea performanţelor sportive ale noului model. Seria 5 are cel mai mic coeficient aerodinamic din segment de doar 0,22 Cd, iar pentru acest lucru foloseşte sisteme precum modificarea automată a lamelelor grilei radiatorului, Air Curtians – prize la nivelul eleronului faţă sau Air Breathers, în cazul prizelor laterale de aer. Masa noului model a fost redusă cu 100 de kg faţă de cea a modelului anterior prin folosirea aluminiului pentru portbagaj, acoperiş, uşi, capotă sau prin folosirea kenfaului de pe i3 ca material de capitonare internă. S-a ajuns până şi la detalii de genul decupării fuzetei în formă de floare în jurul prinderilor prezoanelor.

Rapid şi stabil

Pentru că totul este dedicat creşterii performanţelor, iar la un BMW aceasta este de cele mai multe ori hotărâtoare în lupta cu alte oferte, important este cum se simte şi cum se mişcă o astfel de limuzină cu un gabarit apreciabil. Chiar dacă cântăreşte 1,875 de tone la gol, cu doar 25 de kg mai puţin decât Seria 7, BMW 530d xDrive, modelul testat, este sprinten graţie motorul diesel de 265 de cai putere, dar mai ales cuplului impresionant de 620 Nm obţinut de la 2000 de rot/min. Puterea este suficientă pentru a trimite bolidul până la 100 de km/h în doar 5,6 secunde. Viteza maximă este limitată electronic la 250 km/h. Consumul a ajuns la circa 6,5 litri/100 de km în regim mixt de autostradă aglomerată, mod sport şi trafic lejer de Capitală. Pentru un trafic mai intens, consumul poate ajunge şi la 10 litri/100 pentru motorul de 3 litri diesel. Stabilitatea este de invidiat, iar tracţiunea integrală xDrive face ca maşina, deşi are aproape 5 metri lungime, să se înscrie pe viraje strânse ca una de clasă mini. Pe lângă clasicele moduri Sport, Confort şi EcoPro pe care BMW la implementat pe modelel sale, la noua Serie 5 apare şi posibilitea de a preseta individual aceste 3 moduri. Dar, în plus, apare şi modul Adaptativ care învaţă să seteze maşina la nivel de motor, cutie automată, suspensii şi direcţie după stilul de conducere al şoferului. Avem de-a face cu o inteligenţă artificială capabilă să se adapteze la cerinţele de moment ale celui care pilotează.

Fără mâini pe volan

Cea mai spectaculoasă parte la noua Serie 5 este modul de conducere automat. L-am resimţit un pic mai pregnant decât la Seria 7 lansată înainte acestui model, semn că probabil softul a fost mai bine adaptat. Deşi este un moft pentru drumurile din România netrasate şi necurăţate, sistemul funcţionează şi ca un asistent pe care trebuie doar să-l supraveghezi în timp ce laşi boldiul în seama lui. Pentru a ajunge însă aici, a fost nevoie de implementarea unui număr impresionat de tehnologii. Pe maşină există nu mai puţin de 23 de senzori: 4 camere video pentru asistare la parcare, afişaj pentru conducătorul auto; 2 camere video pentru identificare obstacole, marcaje pe şosesa, semne de circulaţie; 5 senzori radar, 2 pentru spate, 3 pentru faţă cu o rază de acoperire de 180m în faţă şi 50m în lateral şi alţi 12 senzori ultrasunete pentru Park Distance Control şi Side colision warning. Sistemul Adaptive Cruise Control foloseşte informaţiile din sistemul de navigaţie pentru o rulare mai lină la sensurile giratorii sau ieşirile după autostradă. În plus este capabil să preia limita de viteză de pe drum pe care o citeşte de pe indicatoare (de la -15 km/h, la +15km/h, în funcţie de preferinţe) la simpla apăsare a butonului de reglare a vitezei ACC. În rest se ţine după maşina din faţă la o distanţă care poate fi presetată de şofer. Steering and lane control assistant funcţionază între 0 şi 210 km/h şi menţine automobilul pe bandă în cazul în care există marcaje clare sau există un automobil în faţă şi drumul nu are curbe foarte virajate. Atunci când nu sunt marcaje sau acestea nu sunt vizibile, mai ales la viteze mici, sistemul se poate ghida după automobilele din faţă.

Trage de volan

Cross traffic warning foloseşte senzorii radar pentru a monitoriza traficul transversal în intersecţii sau în ieşirea din locurile de parcare. Pentru evitarea coliziunilor foloseşte atenţionare acustică, vizuală şi intervenţia frânelor la nevoie. Lane departure warning fncţionează între 70 şi 210 km/h şi avertizează conducătorul la părăsirea benzii de rulare fără semnalizare operând corecţii ale direcţiei. Senzaţia de intervenţie din afară contrar voinţei şoferului este ciudată, dar, din fericire opţiunea se poate dezactiva. Lane change warning funcţionează între 70 şi 210 km/h şi avertizează conducătorul la părăsirea benzii de rulare, când un alt automobil se află în „unghiul mort”, putând, de asemenea, opera intervenţii de corectare a direcţiei. Există şi un asistent care intervine asupra direcţiei la manevrele de evitare gen testul elanului pentru o ghidare sigură şi controlată, funcţie care este eficientă până la 160 km/h. Side colision warning funcţionează între 30 şi 210 km/h şi avertizează conducătorul vizual şi cu un impuls în volan cu privire la un accident iminent. Dacă sistemul detectează dacă există spaţiu de manevră în direcţia opusă şi poate ghida automobilul în consecinţă printr-o intervenţie a direcţiei. Un alt asistent permite chiar şi parcare sau ieşirea din parcare cu ajutorul cheii inteligente.

Contol prin gesturi

Interiorul Seriei 5 este aproape o copie al celui de pe Seria 7. Exceptând faptul că pasagerii din spate au mai puţin spaţiu pentru picioare, dar un loc în plus pe banchetă, Seria 5 oferă de la sunet care foloseşte membrane de diamante pentru generarea sunetelor înalte, marca Bowers and Wilkins, până la presetarea aromelor de interior, ionizarea aerului sau comunicarea prin gesturi cu sistemul multimedia. Desenarea unui cerc cu degetul arătător permite reglajul volumului, apel telefonic se acceptă sau se respinge cu o singură mişcare a degetului arătător înainte, camera de parcare se poate roti printr-o mişcare ce imită pumnul deschis, iar zoomul pe hartă se face prin mişcările folosite pe ecranele telefoanelor mobile. O altă noutate o reprezintă meniul de pe tableta încastrată în bord care acum a devenit interactiv. În plus, există un sistem separat care permite transferul de date în cantitate limitată pentru ca maşina să poate furniza diverse informaţii, cum ar fi condiţiile meteo în timp real. Încărcare telefonului mobil sau a cheii inteligente se face şi prin inducţie, iar căutarea unui reper pe sistemul de navigaţie prin desenarea literelor pe butonul de jog de pe consola centrală.

Clima permite nu doar setarea separată atât pentru şofer, pasagerul din dreapta cât şi pentru pasagerii din spate, dar şi configurarea pornirii automată a încălzirii în scaune după ce temperatura scade sub un anumit prag.

Cât spaţiu e disponibil

Pentru că vorbim de un touring diferenţa faţă de sedan o face spaţiul oferit pentru depozitare. Portbagajul are un volum de 570 de litri şi poate ajunge până la 1.700 de litri prin rabatarea banchetei din spate. Pentru transportul obiectelor lungi este posibilă doar rabatarea locul din centru banchetei spate, rămând diponibile două fotolii confortabile. Rabatarea scaunelor se poate face printr-o simplă apăsare de buton. Haionul se deschide automat, la fel şi roleta care acoperă spaţiul din spate. Există şi posiblitatea deschiderii doar a lunetei. Sub podeaua portbagajului există şi două compartimente secrete, iar bagajele mai voluminoase pot fi sabilizate cu ajutorul unor ancore.

Cifre

- 23 de senzori video, radar şi cu ultrasunete se află montaţi pe un Seria 5

- 5,6 secunde, sprintul până la 100 de km/h

- 4,94 metri lungime

Avantaje

- tehnologii de asistenţă

- putere şi precizia mişcărilor

- confort

Dezvantaje

- preţul ridicat

- costul ridicat al opţionalelor

- o serie de funcţii indisponibile pentru România

Chiar dacă arată ca o maşină de familie, sub Seria 5 Touring 320d xDrive se ascunde un automobil sportiv

Cheia inteligentă poate furniza date despre autonomie, starea maşinii, dar poate fi folosită şi pentru parcarea de la distanţă sau prepornirea climei