Donald Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei” într-o postare virală

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe contul său de Truth Social o fotografie care a stârnit controverse. Imaginea părea să-l prezinte ca „președinte interimar al Venezuelei”, în contextul evenimentelor care au avut loc recent în această țară.

Sub forma unei pagini Wikipedia editate, imaginea postată îi afișa portretul oficial și menționa mandatele sale ca al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Totuși, afirmația din cadrul fotografiei nu se regăsește oficial pe pagina de Wikipedia dedicată acestuia sau în registrele publice, notează CNBCTV18.

Această postare vine în contextul în care la începutul lunii ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară de amploare în Venezuela, în urma căreia președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și transportați la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și alte acuzații conexe aduse de SUA.

După încheierea acestei operațiuni, Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a declarat că Statele Unite vor „conduce țara ... până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”. El a sugerat că implicarea SUA ar include, printre altele, stabilizarea economiei venezuelene.

În prezent, funcția de președinte interimar al Venezuelei este ocupată de Delcy Rodriguez.

Președintele SUA a anunțat că a „anulat” un nou atac american asupra Venezuelei datorită „cooperării” Caracasului. În plus, Trump a spus că Washingtonul intenționează să „dicteze” toate deciziile Venezuelei, potrivit Le Figaro.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că este deschis la o întâlnire cu lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, afirmând că administrația sa lucrează „foarte bine” cu Caracas. Întrebat dacă intenționează să se întâlnească cu ea, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One: „La un moment dat, o voi face”.

