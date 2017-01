Cine se luptă pentru titlul de Maşina Anului 2017

Şapte automobile sunt în cursă pentru a deveni numărul 1 în Europa, câştigătorul urmând a fi desemnat înaintea debutului Salonului de la Geneva, din martie. Deşi toată lumea declară că se axează pe maşinile ecologice, în special cele electrice, niciun astfel de automobil nu a intrat pe lista scurtă a finaliştilor. În schimb, două dintre candidate par pregătite pentru a intra în era automobilelor autonome. Cei 58 de ziarişti din presa auto, reprezentanţi ai mass-media de profil din 22 de ţări europene, vor avea o sarcină dificilă anul acesta având în vedere că există o diferenţă majoră de echipare şi putere între cele şapte candidate. Maşina Anului 2016 a fost aleasă Opel Astra, care a reuşit să surclaseze la scor Mazda CX5, Skoda Superb şi Volvo XC90.

Italienii par a avea cele mai multe şanse să câştige titlul de anul acesta. Alfa Romeo Giulia, cel mai aşteptat model al deceniului în concernul peninsular, cucereşte, în primul rând, prin design şi atitudine. Giulia are un mare atu şi la nivelul motorizării, unde poate atinge, în varianta de echipare 2.9 V6 BiTurbo, o putere de 510 cai, forţă cuplată la o transmisie integrală ce poate fi oferită atât prin intermediul unei cutii manuale, cât şi printr-una automată cu opt trepte. Pentru variantele mai puţin pretenţioase în materie de putere sunt disponibile motoarele diesel şi benzină de 150 şi respectiv 280 de cai, cu tracţiune doar pe puntea din spate. Preţul cel mai mic cu care poate fi cumpărată Giulia în România este de 31.583 euro fără TVA. Printre sistemele oferite se numără Start & Stop, cruise control cu limitator de viteză, sistem Alfa DNA, sistem de prevenire a coliziunilor frontale, sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare, tetiere anterioare active. Alfa Romeo Giulia punctează în lupta directă cu pretendenţii la tron prin agresivitate şi adrenalină, fiind cea mai sportivă dintre toate cele şapte candidate.

Hibridul futurist

Următorul candidat este unul dintre cei doi niponi care se luptă pentru premiu. Dar vorbim de singurul hibrid dintre concurenţi. Şi de un SUV în acelaşi timp, chiar dacă unul de dimensiuni nu prea mari. Toyota C-HR este o apariţie în trafic. O maşină cu linii futuriste, poate prea ieşite din comun pentru a fi declarată Maşina Anului. Interiorul urmează linia exteriorului din epoca noului val şi schimbă fizica apăsărilor de butoane cu cea a funcţiilor integrate în infotainment. Tot sistemul multimedia este amplasat în partea de sus a consolei centrale, oferind astfel o aşezare altfel. Sub capotă nu stă o bestie dezlănţuită, aşa cum s-ar putea crede după aspect, ci un mic motorş de 1,2 turbo pe benzină, care este capabil să livreze 116 cai-putere. Lângă el se află însă un propulsor electric, împreună tandemul ajungând la 122 de cai-putere hibrizi. Transmisia se face prin intermediul unei cutii automate cu transmisie variabilă continuă şi poate livra tracţiune atât pe puntea din faţă, cât şi pe cele patru roţi. Preţul pentru România ajunge undeva la 30.000 de euro. Atuul lui C-HR este faptul că vorbim despre o hibridă, ca bază, şi de un crossover de dimensiuni, care îl fac pretabil pentru un mix urban-teren accidentat.

Cel mai dotat concurent

Mercedes-Benz Clasa E este singurul concurent al producătorilor germani care a intrat pe lista scurtă pentru Maşina Anului. Limuzina germană este cea mai dotată dintre toate candidatele şi este definită de marketing ca fiind cea mai inteligentă maşină. Dincolo de confort specific mărcii, noua Clasa E oferă o serie de sisteme care definesc modul în care vor arăta, cel mai probabil, automobilele autonome care vor circula pe şosele după schimbarea legii. Drive Pilot este un mod de control automat al direcției, care funcționează pe baza informațiilor primite de la două camere video stereo și de la senzorii cu ultrasunete. Acestea urmăresc mașina din față și marcajele drumului şi pot fi activate pe orice tip de drum. Sistemul este funcțional până la 200 km/h. În cazul absenței marcajelor rutiere, sistemul se coordonează în funcție de comportamentul celorlalte mașini din trafic. Sistemul de frânare în caz de urgenţă funcționează la viteze cuprinse între 7 și 250 km/h prin scanarea în timp real a obstacolelor de pe traiectoria mașinii. Pentru ipoteza în care în faţa maşinii apare brusc un pieton, sistemul Active Brake Assist este capabil să oprească maşina şi prin impulsuri asupra direcţiei să efectueze manevre de evitare, totul într-un timp mai scurt decât cel necesar unui şofer. Noua Clasa E e capabilă se comunice cu maşinile din perimetru averizându-le în cazul unui incident care se întâmplă dincolo de raza vizuală. Printre sistemele de siguranţă în caz de impact se numără unul care emite un sunet în difuzoare pentru a anihila zgomotul sinistru produs de impact şi un airbag montat în centură. Dintre gadgeturile care includ Clasa E în segmentul premium se numără şi cheia inteligentă, cu ajutorul căreia se poate parca limuzina din afara ei. E Class punctează în eleganţă, confort şi tehnologie, însă preţul piperat o exclude din tabăra maşinilor de volum care ar putea face vânzări record.

Cu ce vine Volvo

Volvo S90 este un concurent direct al Mercedesului. Aduce în lupta sa cu concurentul german tehnlogie inovativă pentru siguranţa rutieră şi o legătură permanentă şi updatată la internet prin intermediul suportului de cloud. În spatele noii serii de la Volvo stau investiţii de 11 miliarde de dolari, bani pe care patronii chinezi îi vor înapoi cu beneficii serioase. Noul S frapează prin liniile noi ieşite din tiparul mărcii suedeze, mai ales la partea posterioară. Pilot Assist menține automat setările de viteză sau distanța vizavi de mașina din faţă, dar este capabil să vireze ușor pentru a menține mașina pe trasă, funcţie care i-ar putea speria pe unii şoferi începători sau mai slabi de nervi. City Safety calculează dacă există riscul de coliziune cu mașinile aflate în mișcare sau în staționare, iar o altă funcţie de siguranţă este capabilă să detecteze pietonii, bicicliștii şi animalele mari de pe șosea şi să frâneze în caz de impact iminent. Sub capotă, S90 are un T8 Twin Engine care poate fi şi în varianta plug-in hybrid, adică 395 de cai-putere livraţi dintr-un propulsor de 2 litri turbo pe benzină, la care se adaugă un motor electric. Concurent direct al Mercedes, S90 are şanse să cucerească prima poziţie după ce anul trecut XC90 a ratat la mustaţă titlul.

Oferta PSA

Francezii sunt reprezentanţi de grupul PSA, care are doi concurenţi în lupta pentru titlu, deci mai multe şanse. Peugeot vine cu noul 3008. Adică un SUV cu un preţ bun pentru ce oferă şi care pleacă de la o echipare cu motor de 1,2 litri pe benzină şi 130 de cai-putere. Handicapul lui 3008 este că vorbim de un SUV de dimensiuni medii, care însă nu oferă posibilitatea unei tracţiuni integrale. Are, în schimb, un sistem denumit Advanced Grip Control, care se ocupă de livrarea cuplului motor la roțile din față. În funcție de condițiile de drum, Advanced Grip Control permitea alegerea unuia dintre cele cinci moduri de rulare - Normal, Snow, Mud, Sand și ESP OFF. În echiparea standard, Access, 3008 oferă șase airbaguri, aer condiționat manual, geamuri electrice față/spate, închidere centralizată cu telecomandă, lumini de zi cu LED, computer de bord, radio cu 6 boxe, USB și bluetooth.

Un Cactus mai mic

Citroen C3 este o variantă clonată a lui C4 Cactus. Adică blocuri optice duble, aspect de crossover oferit de spoilerele frontal și posterior, precum şi Airbumps, pernele antinesimţire montate pe lateral. Este un salt clar faţă de varianta anterioară. C3 punctează faţă de concurenţa directă, Clio şi Polo, prin dimensiuni mai mari. De asemenea, materialele folosite sunt de calitate mai bună decât la Renault. Trenul de rulare este confortabil, iar motorul de 82 de cai-putere este destul de economic. În plus, motorul permite şi varianta GPL. Performanţele însă nu sunt strălucitoare, iar maşina devine interesantă abia când i se pun şi opţionale. Cel mai puternic motor este un turbo de 1,2, care scoate 110 cai-putere. C3 are şanse reale să ia titlul de Maşina Anului pentru că poate face volum de vânzări şi este versatilă.

Atuurile lui Nissan

Nissan Micra este o surpriză în topul celor şapte. Micra are o misiune grea, de a revigora segmentul mic pentru producătorul japonez. Noul Micra beneficiază de un tren de rulare cu totul regândit, ce împrumută de la SUV-urile Qashqai și X-Trail tehnologiile Active Ride Control și Active Trace Control. Sistemul de direcție este şi el revizuit complet şi oferă o bună manevrabilitate în mediul urban. Nissan Micra are sub capotă un motor turbo pe benzină de 0,9 litri, dar poate folosi şi 1,5 dCi, ambele producând 90 de CP. Nissan Intelligent Driving reuneşte sistemele de siguranță activă şi de asistență a șoferului. Micra se luptă direct pentru titlul de Maşina Anului cu C3.