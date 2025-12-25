Topul celor mai ieftine destinații pentru vacanța de vară 2026

Regiunea din Spania ocupă primul loc în clasamentul celor mai ieftine destinații, potrivit unei analize realizate de Which?, care a comparat peste 5.000 de pachete turistice, citată de presa britanică.

Costa Blanca, lider la capitolul prețuri

Analiza a luat în calcul prețul mediu per persoană pentru un sejur de șapte nopți în plin sezon, incluzând zborul și cazarea, prin operatori cunoscuți precum Jet2holidays și easyJet Holidays.

Rezultatul: Costa Blanca a avut un cost mediu de 864 de lire sterline pentru o săptămână de vacanță. Cea mai accesibilă zonă a fost Benidorm, unde ofertele pornesc de la 535 de lire pentru un apartament self-catering de două stele și ajung până la 886 de lire pentru un sejur all-inclusive la Flamingo Beach Resort, scrie observatornews.ro.

Surprize în topul destinațiilor ieftine

Pe locul al doilea în clasament se află Toscana, cu un preț mediu de 929 de lire pe persoană, urmată de Agadir, singura destinație non-europeană din top, cu 946 de lire pentru un sejur de o săptămână.

Spania domină autoritar top 10, cu șase destinații situate fie pe diferite „Costas”, fie în Insulele Canare. Printre acestea se numără Tenerife, Fuerteventura și Gran Canaria. Grecia apare o singură dată în clasament, cu Zakynthos, care ocupă locul 10, cu un cost mediu de 1.142 de lire pentru șapte nopți.

Ce platforme oferă cele mai bune rezultate

Studiul a evaluat și site-urile de comparare a ofertelor turistice. Concluzia: Skyscanner a fost considerat cel mai ușor de utilizat, apreciat pentru claritatea prețurilor și eficiența căutărilor. Alte platforme, precum Jetcost sau Cozycozy, au primit scoruri mai mici în ceea ce privește funcționalitatea, opțiunile de rezervare și transparența costurilor.

Pentru cei care își doresc o vacanță de vară în 2026 la preț redus, Costa Blanca se conturează drept alegerea ideală, combinând plaje populare, infrastructură turistică bine dezvoltată și unele dintre cele mai mici tarife din Europa. Studiul arată clar că rezervările timpurii și compararea atentă a ofertelor pot face diferența între o vacanță scumpă și una surprinzător de accesibilă.