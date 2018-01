Cum se vor vinde mașinile

Modelele de automobile s-au înmulțit. În goana după profit, producătorii auto folosesc platforme, uneori dezvoltate în comun, pentru a ridica pe ele cât mai multe mașini. Și nu doar că sunt foarte multe, dar noile autoturisme vin cu o mulțime de opționale pe care nici cel mai iscusit agent de vânzări nu este capabil să le descrie sau să ne facă să le simțim cu adevărat. Mai ales când vine vorba de culori pentru exterior și interior, de texturi ale tapițeriei, trapă, jante, spoilere sau alte elemente vizuale care fură privirea cumpărătorilor și, uneori, cresc prețul mașinii cu 50%. Pentru asta producătorii de automobile apelează la noi tehnici din IT pentru a-și pune în valoarea produsele. România este în aceste zile gazda unui astfel de experiment de vânzare în domeniul auto, realitate augumentată. Vedeta, noul X2, care va putea fi admirat pe viu abia la primăvară.

Am văzut noul X2. L-am întors pe toate fețele, i-am privit interiorul în cele mai mici detalii, am fost acolo, în el. Toate acestea, fără însă a-l atinge. S-a întâmplat cu ajutorul unei noi tehnologii dezvoltate de Microsoft, Hololens. O pereche de ochelari care proiectează în fața ochilor, cu ajutorul hologramelor, o realitatea augumentată. Aceasta prespune folosirea unor staturi care se suprapun peste imagini din peisajul real. Practic, vezi aievea, dar nu poți atinge. Tenologia este cu atât mai spectaculoasă, cu cât îți permite să schimbi aproape orice fel de opționale. Poți alege culorile după dorință din paleta pusă la dispoziție de producători, poți face combinații cu jantele din portofoliul modelului și poți modifica chiar și tapițeria de la interior. În plus, poți pătrunde printr-o simplă aplecare în mașină și poți face un tur virtual al habitaclului. Ești tentat să apeși pe butoane sau să încerci volanul. În zadar, ca la orice lucru minunat, poți privi, dar nu poți atinge. Te poți învârti în jurul mașinii, poți chiar să urmărești cu atenție punctele forte ale modelului, dus de val de divizia de marketing a producătorului auto care îți poate vinde opționale scumpe. Toate acestea au fost prezentate ziariștilor din presa auto, dar experiența este disponibilă pentru orice client sau curios grație unui inițiative BMW care a ales să-și prezinte noul model de SUV X2 pe această cale revoluționară înainte de a-i face loc în showroom-uri printre multele modele din primăvară. BMW X2 Holo Experince Tour este disponibil până pe 4 februarie, iar România este una dintre puținele țări europene care beneficiază de această prezentare revoluționară. Până acum proiectul a mai fost prezentat la o serie de dealeri şi în locaţii speciale din Elveţia, Germania, Italia şi Olanda. "Realitatea augmentată permite companiilor să facă următorul pas în procesul de digitalizare", declară Michael Zawrel, product manager executiv pentru realitate mixtă & HoloLens Germania. "BMW X2 Holo Experience demonstrează modul în care companiile îşi pot aduce produsele la viaţă prin combinarea lumii fizice şi a celei digitale într-un mod cu totul nou", a adăugat oficialul BMW. „Ne mândrim cu această premieră în prezentarea noului BMW X2. Aceasta arată angajamentul nostru în a explora noi soluţii de interacţiune cu clienţii şi completează eforturile noastre în comunicarea din showroom. Aici, cu Virtual Product Presentation, oferim un car configurator complet, cu soluţii de vizualizare complete”, a spus Wolfgang Schulz, director general BMW Group România.

Augumentare prin Snapchat

Hololens nu este singura modalitate a producătorului bavarez de a-și vinde mașinile. O altă coordonată inedită a campaniei a fost integrarea comunicării prin Snapchat. Prin realitatea augmentată utilizatorii de smartphone au posibilitatea de a plasa noul model în fotografiile sau filmele realizate cu ajutorul Snapchat printr-un filtru special care poate fi activat prin scanarea QR codului special dedicat. "Snapchat este tânăr şi modern - se potriveşte perfect BMW X2. Îmbunătăţim experienţa digitală a utilizatorilor Snapchat prin conţinutul pe care îl găsesc atrăgător, cu o valoare ridicată a recunoaşterii. Acesta este cel mai semnificativ mod de a ne adresa fanilor într-un stil care se potriveşte canalului şi grupului-ţintă ", a explicat Jörg Poggenpohl, director Digital Marketing BMW.

Ce aduce nou X2

X2 este veriga lipsă din panoplia de SUV-uri BMW și ultimul așteptat în Seria 2. Conform vicepreşedintelui executiv al BMW Group Design, Adrian van Hooydonk, “X2 reprezintă o expresie a dinamicii moderne şi extrovertite”. Chiar dacă pare un frate mai mare al lui X1, modelul este mai scurt şi mai scund cu peste şapte centimetri faţă de acesta, dar păstrează acelaşi ampatament și un portbagaj cu o capacitate de 470 de litri. Consolele scurte și linia dau un stil coupe SUV-ului. La interior, lumina ambientală poate fi aleasă dintre culorile portocaliu, violaceu, verde, bronz, albastru şi alb. Iluminarea cu LED-uri a suprafeţelor decorative de pe panoul de bord şi panourile uşilor formează o bandă continuă care se extinde pe laterale, spre spatele habitaclului. Iniţial, BMW X2 va fi lansat cu trei variante de motorizare, varietate care va fi extinsă după doar câteva luni la un total de patru combinaţii de motor pe benzină/transmisie şi cinci de motor diesel/transmisie. Răspunsul automobilului poate fi adaptat printr-o simplă apăsare a comutatorului Driving Experience Control, care permite conducătorilor să aleagă între modul implicit COMFORT, modul ECO PRO de sporire a eficienţei şi modul SPORT. Setarea preprogramată, disponibilă prin modul SPORT, oferă automobilului un răspuns şi mai dinamic al direcţiei şi al sistemului de propulsie. Dacă este specificată opţiunea Dynamic Damper Control, care include și o reducere a gărzii la sol cu 10 mm, suspensia automobilului poate fi ajustată şi mai precis la preferinţele şi cerinţele individuale. Suspensia M Sport include un reglaj mai ferm al arcurilor şi amortizoarelor. Noul model va fi lansat cu motor pe benzină pentru BMW X2 sDrive20i, plus variantele diesel X2 xDrive20d şi X2 xDrive25d. Varianta pe benzină este echipată cu transmisia sportivă Steptronic cu şapte trepte, cu dublu ambreiaj, are 192 CP și permite un sprint de la 0 la 100 km/h în 7,7 secunde și o viteză maximă de 227 km/h.

Ce e Hololens

Hololens este o combinație între cască și o pereche de ochelari care permite obținerea realității augumentate. Nu este o tehnologie ieftină pentru că o pereche de Hololens ajunge să coste 5.000 de dolari în varianta comercială și 3.000 de dolari în variantă pentru dezvoltatori. Principalii utilizatori sunt cei care lucrează în special în proiectare, cum ar fi chiar cea de mașini, sau în arhitectură. Display-ul este de 2,8 inchi widescreen stereoscopic și furnizează imagine provenită de la un mic computer aflat în rama ochelarilor. Tocmai de aceea cântărește 579 de grame, iar pentru susținere nu este suficient nasul, fiind necesară o susținere cu ajutorul unei benzi trecute peste cap. Rulează într-un sistem de operare Windows 10, folosește patru senzori și poate fi controlat cu ajutorul gesturilor. A apărut pe piață în martie 2016, dar prima demonstrație a avut loc în noiembrie 2015 cu prilejul prezentării lui Volvo S90.

Mașini, doar online

Vânzarea mașinilor doar pe baza realității virtuale, a realității augumentare sau a filmelor de prezentare va deveni din excepție, regulă, în viitorul apropiat. Există deja producători auto importanți care au renunțat la ideea de a merge la saloane auto acolo unde mașinile sunt expuse pentru publicul larg. Alții au pornit la drum cu o altă abordare. Tesla nu vinde mașinile decât în varianta online, iar prezența la saloane este doar sub formă de curiozitate. Un semnal clar al faptului că vânzarea de masă va lua această cotitură l-au dat și unii producători chinezi care intenționează să-și prezinte marfa pe piața europeană doar sub formă electronică.

5.000 de dolari, prețul unei perechi de ochelari Hololens care permit realitatea augumentată

Pentru realizarea BMW X2 Holo Experience a fost nevoie de un program special scris pentru acest mod inedit de a prezenta o mașină