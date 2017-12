Mașinile anului 2017

Automobile de câteva milioane de euro, dar și de câteva mii, supercaruri la care consumul nu conteză sau automobile pe bază de hidrogen lichid care scoate apă pe țeava de eșapament. Sunt automobilele care au făcut știrile despre industria auto. Dincolo de chilipiruri sau extravaganțe, SUV-ul rămâne vehicului industriei, chiar dacă visăm la electrice și autonome.

SUV-ul a fost în continuare regele vânzărilor în industria auto și segmentul cu cea mai importantă creștere. Cel mai spectaculos salt s-a înregistat la nivelul SUV-urilor de clasă mică. Cota pentru acest tip de automobile a depăşit 30% din vânzări în Europa. Conceptul de SUV nu se mai rezumă doar l-a segmentul pe care îl definea la origini, acela de Sport Utility Vehicle. Acum, orice maşină căreia i se ridică garda la sol, i se adaugă jante şi anvelope de 17 inchi, este capitonată cu bandouri şi spoilere rezistente la uzură şi impact poartă denumire de crossover, sau SUV. Nu mai contează aproape deloc capabilităţile în off-road, oricât de anemice ar fi acestea. În unele cazuri, aparenţa de SUV poate constitui un avantaj pentru un şofer mai puţin informat care nu ştie ce conduce. Acolo unde producătorul nu are în panoplie niciun fel de tracţiune 4x4, a inventat sisteme care să dea impresia de aderenţă sporită şi control mai mare asurpa automobilului.

Premii pentru SUV-uri

SUV-urile au fost şi vedetele saloanelor auto, dar şi ale juriilor de jurnalişti auto care acordă premiile în domeniu. Titlul de maşina anului în Europa, COTY 2017, a fost adjudecat la Geneva de Peugeot 3008. După isprava de la Salonul auto eleveţian, 3008 a mai câştigat alte 29 de premii. Structura compactă, versatilitatea, designul nou şi i-cockpit-ul original au fost punctele forte cu care a cucerit juriul european. Cu un preţ de plecare de 20.229 de euro în România, ajunge la 33.410 de euro pentru o variantă full-option. Totuşi nu există în niciun tip de opţional o tracţiune 4x4, ci doar o punte faţă activă şi câteva programe electrice care modifică cuplul astfel încât maşina să se comporte mai bine pe anumite tipuri de carosabil – zăpadă, noroi, drum alunecos. Cu maşina anului în lume situaţia stă puţin altfel. Jaguar F-Peace a cucerit la Salonul auto de la New York titlul de WOTY 2017. Vorbim de un SUV de lux, de dimeniuni medii, cu motor care ajunge la 380 de cai putere, capabil de sprint până la 100 de km/h în doar 5,5 secunde. Tracţiunea este în acest caz pe puntea spate - clasic pentru un vehicul off-road, sau integrală. Preţul pleacă de la 44.836 de euro şi ajunge la 77.826 de euro pentru 380 de cai putere şi AWD. Şi ştacheta poate fi ridicată şi mai mult.

Super SUV

Urus este primul Supercar SUV. Primul din rasa lui scos de Lamborghini. Are un motor de 4 litri V8 şi 650 de cai putere. Deşi cântăreşte 2,2 tone, prinde suta în 3,6 secunde şi ajunge la 200 km/h în 12,8 secunde şi la o viteză maximă de 305 km/h. Tracţiunea lui Urus este 4WD cu diferenţial frontal integrat, diferenţial central (Torsen) şi diferenţial sport spate, plus roţi spate care se mişcă în funcţie de viraj şi viteză. A fost prezentat în 2017, dar va fi disponibil spre vânzare abia din 2018 la un preţ care depăşeşte 171.000 de de euro. Dincolo de aceste SUV-uri galonate şi extravagante, există din 2017 şi o a doua generaţie de Duster, care a şi primit premiul de maşina anului în România. Cu un exterior uşor modificat şi un interior aproape radical schimbat, SUV-ul Dacia promite vânzări de senzaţie. Mai ales că a primit o serie de noutăţi tehnologice de top care îl face capabil în off-road. Moştenind o tracţiune integrală capabilă de pe vechiul model şi un motor diesel care ține la tăvăleală, Duster 2 are acum asistent la coborâtea în pantă şi camera video care sunt capabile să redea imagini din jurul întregii maşini. Preţul pleacă de la 14.550 de euro şi ajunge la 18.750 în variant 4x4.

Cele mai ieftine

Dacia continuă să domine topul în privinţa celor mai ieftine maşini. Logan şi Sandero în versiunile 2017 pentru că pleacă de 7.150 de euro, bani pentru care există un motor de un litru aspriat şi 75 de cai putere, ESP cu asistenţă la pleacarea în pantă, ABS cu AFU, directive asistă şi indicator pentru schimbarea treptelor de viteză. În plus, vorbim de un model care la lansare, în 2013, obţinea patru stele EuroNCAP. Mult pentru un supermini dacă ne gândim că Fiat Punto a reuşit performanţa de a obţine zero stele EuroNCAP. Pe piaţa din România, Sandero este urmat în topul maşinilor iefine de Skoda Citygo, un microcar de 7.650 de euro cu motor de un litru şi 60 de cai putere şi de Fiat Tipo care atinge ca preţ de plecare 7.980 de euro cu TVA. Tot ce există sub aceste preţuri în lume nu sunt automobile omologate pentru a circula pe soşele din UE şi nu sunt în stare să îndeplinească nici cele mai mici cerinţe ale testelor EuroNCAP. De remarcat că încă nu există în top niciun producător din China sau India.

Lupta pentru electrice

Un segment aparte este cel al maşinilor verzi. În special al celor electrice. Foarte ofertante dacă vorbim de avantaje şi ne gândim la bonusurile pe care le acordă diverse guverne. Cel de la Palatul Victoria se află în topul generozităţii cu un ecobonus de 10.000 de euro, aproape o treime din preţul celei mai ieftine maşini electrice de pe piaţa românească, Renault Zoe care este de 31.000 de euro. Bonusul a făcut ca în primele nouă luni din 2017 să se înregistreze 446 de cereri pentru astfel de maşini, de zece ori mai multe decât în 2016. Şi la hibride a exista un salt semnificativ, cererea în primele nouă luni fiind de 1.500 de maşini. Cât de mult este? Cea mai mare piaţă de maşini electrice nu este, aşa cum s-ar putea crede, cea din UE sau din SUA. Cele două sunt devansate de China, acolo unde la finele lui 2016 circulau 645.780 de vehicule plug-in electrice, UE având circa 637.000 de unităţi, iar SUA 570.000. De altfel, cea mai vândută maşina electrică din lume nu mai este Nissan Leaf, ea fiind depăşită luna trecută de necunoscuta BAIC EC cu 49.191 unităţi vândute în primele zece luni ale lui 2017. Şi topul pe cea mai mare piaţă electrică, cea din China, continuă cu alte 16 modele total necunoscute publicului non-chinezesc, singurele care reuşesc să penetreze piaţa fiind două modele Tesla cu vânzări modese de cica 6.000 de unităţi.

Ce e BAIC

BAIC EC are 3,67 metri lungime, cântărește 1.050 kg și este propulsată de un motor electric de 54 kW. Bateria folosită este Li-Ion de 25,6 kW, permite 2000 de cicluri de încărcare, circa cinci ani de folosire zilnică. Autonomia maximă este de 160 km şi viteza maximă de 125 km/h. Prețul cu subvențiile acordate de stat este de 19.000 de euro. Comparabil cu al lui Renault Zoe dacă ţinem cont de ecobonusul românesc. În schimb, Zoe, cea mai vândută maşină electrică din UE, are o autonomie reală de peste 300 de km și o garanție a bateriei de opt ani și un ciclu de viață mult mai mare decât al concurentului chinez. Al doilea cel mai vândut automobil electric este Nissan Leaf. Mașina electrică vândută de japonezi este și cel mai vândut vehicul electric din istorie cu peste 250.000 de unități în cei aproape 7 ani de la lansarea sa. Tesla ocupă cel ce al treilea loc în topul vânzărilor la nivel mondial cu Model S care adună 33.200 exemplare, fiind însă și cel mai scump model din clasament, peste 100.000 de dolari.

Topul supercarurilor

Koenigsegg CCXR Trevita este cea mai scumpă mașină care se vinde în 2017. Costă 4,8 milioane de dolari exemplarul. Sub capotă există un motor de 4,8 litri V8, cu două turbine care livrează 1018 cai putere. Următorul pe listă este un Lamborghini. Un Aventador modificat pentru cea de a 50 aniversare a mărcii și botezat Veneno se vinde cu 4,5 milioane de dolari, deși în Germania a fost listat și la prețul de 6,2 milioane de dolari. Veneno are un motor de 6,5 litri V12 care atinge 740 de cai putere. Bestia este capabilă să atingă 100 de km/h în 2,9 secunde. Lykan Hypersport, care a putut fi admirat în Fast&Furious 7, ocupă locul trei cu un preț de 3,4 milioane de dolari. Atinge suta în 2,8 secunde pe baza unui motor de 3,7 litri și 770 de cai putere. Bugatti Veyron într-o ediție limitată Mansory Vivere este cotat și el la 3,4 milioane de dolari. Motorul de pe aceast supercar tunat ajunge la 1.200 de cai putere, iar viteza la 410 km/h. Există și o altfel de mașină în topul celor mai scumpe automobile ale anului 2017. Maybach Exelero a fost construit în 2004, dar încă ajunge să fie vândut în SUA contra unei sume care ajunge la 10,1 milioane de dolari. Coupeul are 700 de cai putere, dar valoarea lui este dată de materialele folosite și de luxul pe care îl combină de limuzină cu supercar.

10,1 milioane de dolari, prețul care se cere pe un Maybach Exelero

409 km/h, viteza până la care ajunge un Bugatti Veyron Mansory Vivere

50.000 de automobile electrice marca BAIC EC au fost vândute numai în China

BAIC – Cea mai vândută mașină electrică din lume este un model cunoscut și folosit doar în China. BAIC EC are o autonomie de 160 de km și o baterie care ține cinci ani.

URUS – Lamborghini a lansat un supercar cu care vrea să facă ravagii pe piața de lux a automobilelor SUV. În ciuda aspectului agresiv, capabilitățile off-road sunt modeste

Sandero – Dacia rămâne în topul celor mai ieftine mașini din UE și continuă să înregistreze creșteri spectaculoase de vânzări

Koenigsegg – Spercarul Koenigsegg Trevita are 1018 cai putere, atinge 100 de km/h în 2.9 secunde și consumă 22 de litri/100 de km. Prețul e de 4,8 milioane de dolari