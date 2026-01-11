Avertizare ANM imediată de fenomene meteo extreme. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 11-01-2026 ora 15:00 până la : 11-01-2026 ora 18:00

In zona : Județul Dolj: Calafat, Băilești, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Călărași, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenița, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Caraula, Giubega, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiași, Perișor, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Catane, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Izvoare;

Județul Mehedinţi: Pătulele, Cujmir, Salcia, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Dârvari, Vânători, Obârșia de Câmp, Braniștea, Pristol, Vrata;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 11-01-2026 ora 10:00 până la : 11-01-2026 ora 15:00

In zona : Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenița, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Bucovăț, Calopăr, Gighera, Rast, Bechet, Cerăt, Breasta, Vârvoru de Jos, Afumați, Goicea, Orodel, Drănic, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Caraula, Giubega, Cernătești, Vela, Ghidici, Sopot, Negoi, Terpezița, Seaca de Câmp, Grecești, Brabova, Cioroiași, Predești, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Catane, Galiciuica, Pleșoi, Măceșu de Jos, Cârna, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare;

Zona joasă a județului Mehedinţi , respectiv zona localităților: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 11-01-2026 ora 9:50 până la : 11-01-2026 ora 15:00

In zona : Zona de munte a județului Vrancea , respectiv zona de munte a localităților: Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Soveja, Nistorești, Vintileasca, Jitia, Spulber;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteza la rafală în general de 70-85 km/h, care viscolește zăpada și determină o vizibilitate de sub 100 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 11-01-2026 ora 9:45 până la : 11-01-2026 ora 15:00

In zona : Zona de munte a județului Buzău , respectiv zona de munte a localităților: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteza la rafală de 70-85 km/h, care viscolește zăpada și determină o vizibilitate de sub 100 m.