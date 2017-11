SUV mic cu pretenții mari

Ce obții atunci când umfli un automobil de clasă mică? Un crossover care arată ca o mașinuță pe steroizi. Dacă vă sunt cunoscute Mini Cooper, Fiat 500X, Capture, Peugeot 2008 sau Crossland x, acum pe piață a ajuns și Citoren C3 Aircross. Atuul mașinii franțuzești este prețul bun pe care îl oferă contra unui pachet atractiv care include confort și multă tehnologie. Am testat vreme de câteva zile C3 Aircross notând atent punctele forte și dezavantajele noului model.

Citoren C3 Aircross este un mini SUV care are toate caracteristicile unei mașini urbane, dar cu abilități off-road și chiar de cărăuș, la nevoie. Cui i se potrivește cel mai bine un astfel de automobil? E mai indicat celor care au chef nu doar de drumuri monotone și comode. Celor care vor să plece brusc într-o călătorie în care șoferul nu se teme să părăsească carosabilul că i se murdărește mașina sau îi este frică că rămâne împotmolit. Acestea sunt posibile pentru că C3 în versiunea Aircross are, în primul rând, o gardă la sol mai mare cu 20 de mm decât în varianta clasică și ajunge la 175 de mm. Un avantaj important, nu doar pentru drumurile desfundate din afara carosabilului, ci și pentru cele din orașele României. Apoi vorbim de niște suspensii reglate astfel încât să împace un confort necesar unui trafic aglomerat de oraș cu cel al unor amortizoare capabile să facă față unei aventuri off-road, adică capacitate mai mare de încărcare, gardă la sol mărită, rezistență sporită la greutăți.

Aderență sporită

În scop de aventură, C3 Aircross vine echipat cu două sisteme dedicate. Primul este Grip Control. Este special gândit pentru tracțiune îmbunătățită și, pentru randament maxim, sunt indicate pneuri speciale pentru zăpadă și noroi de 16 sau 17 inchi. Șoferii pot lăsa sistemul Grip Control în modul automat sau pot selecta dintre opțiunile Nisip, Toate Drumurile, Zăpadă sau ESP OFF. Tehnologia Hill Assist Descent (HAD) completează avantajele sistemului Grip Control. HAD menține mașina cu o viteză redusă pe pante. Chiar și pe cele cu înclinație mare, conform comunicatului producătorului. Practic, acest sistem limitează riscul de alunecare atunci când vehiculul coboară pantele fără ca șoferul să fie nevoit să apeleze la frână pierzând astfel aderența și posibilitatea de a controla autovehiculul. Viteza de coborâre nu poate fi modificată, ca în cazul altor sisteme ale altor producători, ea fiind menținută automat la 3km/h. Am mai remarcat că în rampă, când este necesară pornirea mașinii de pe loc, automobilul este imobilizat timp de 3 secunde suficient pentru a efectua pornirea în cazul unei cutii manuale fără acționarea frânei de mână sau concomitent cu eliberarea fârnei de picior.

Diesel puternic, dar zgomotos

C3 Aircross oferă o poziție înaltă la volan care permite vizibilitate bună în trafic. Totuși, designul special care ridică nivelul aripilor față are și inconvenientul de a împiedica vederea unor obstacolelor sub nivelul aripilor, așa că este necesară mai multă atenție în special la manevrele de parcare sau depășire în cadru strâns, cum este cel de oraș. Modelul testat a avut sub capotă un diesel de 1,6 litri BLUEHDI capabil să furnizeze 99 de cai putere, dar la un cuplu important de 254 Nm încă de la 1750 de rot/min. Puterea motorului este suficientă inclusiv pentru tractarea unei remorci sau rulote de până la 840 de kg cu frânare proprie sau 620 de kg pe frânele mașinii. PSA are curajul să lanseze mașini noi bazate pe diesel chiar în timpul unei revoluții electrice sau hibride, dar pune la bătaie consumul redus de combustibil și fiabilitatea unor motoare în care are experiență. Motorul cuplat la o cutie de viteză în cinci rapoarte reușește să scoată un consum urban, la un condus obișnuit, de circa 7,8 litri de motorină la suta de km. Asta la o viteză medie de 17 km/h, ceva mai repede decât un melc și în lipsa unui sistem start-stop, dar cu folosirea parțială a indicatorului de schimbare optimă a treptelor de viteză. Producătorul dă pentru urban o cifră de 4,5 litri/100. La rulajul extraurban, cifrele se mai apropie, consumul fiind undeva la 4,7 litri/100 de km la o viteză medie de 90 de km/h, cu un litru mai mult decât cota ideală anunțată de Citroen. Chiar dacă e economic și trage bine, propulsorul diesel este, în continuare, destul de zgomotos și trepidant, sunetele și undele sale ajungând și în habitaclu. În privința performanțelor, aceste nu se pot încadra în categoria sportivelor, demarajul fiind greoi, iar viteza de 100 de km/h atingându-se în 11,5 secunde. Viteza maximă anunțată de Citroen este de 178 km/h, dar structura înaltă și centrul de greutate plasat mai sus decât la un C3 clasic face ca Aircross-ul să fie mai vulnerabil la vânturile laterale sau efectul de sucțiune Bernoulli.

Șoferul, în centrul atenției

Citroen se fălește că C3 Aircross dispune de 12 sisteme de siguranță care au ca rol asistarea șoferului. În afara celor două pomenite mai sus, mai există, printre altele, Active Safety Brake. Acesta emite o alertă sonoră și vizuală pentru a reduce riscul impactului frontal prin frânarea în locul șoferului. Camera cu funcții multiple pe partea superioară a ecranului detectează obstacole. De la 5km/h până la 85 km/h senzorul funcționează asupra frânelor în mod automat dacă este detectat un risc de coliziune. Viteza vehiculului nu trebuie să depășească 80km/h atunci când un vehicul imobil este detectat și la 60 km/h pentru un pieton. Alerta pentru depășirea benzii de circulație are ca rol atenționarea cu semnale vizuale sau sonore a faptului că s-a depășit accidental linia de demarcație dintre benzi și este foarte util în cazul unei oboseli accentuate la volan. Un sistem complementar este Coffee Break Alert care atenționează șoferul că este cazul să ia o pauză. Se activează după două ore de condus la viteze de peste 70 km/h. „Asistență pentu șofer” monitorizează comportamentul șoferului prin intermediul unei camere cu funcții multiple pe partea superioară a ecranului. Acest sistem evaluează nivelul atenției șoferului prin identificarea diferențelor în privința traiectoriei față de marcajele rutiere și funcționează pe drumurile expres la viteze de peste 65km/h. Sistemul de Monitorizare al Unghiului Mort dă semnale în oglinzilor retrovizoare cu privire la prezența unui vehicul în unghiul mort. Fază Lungă Inteligentă este capabilă să comte în mod automat pe faza scurtă în funcție de luminozitate și condiții de trafic.

Cel mai spațios SUV mic

Varianta Aircross câștigă în fața concurenței la spațiu. Producătorul spune că este cel mai mare din segment. N-am pus ruleta, dar am observat un spațiu generos atât pentru pasagerii din față, cât și cei din spate în condițiile păstrării unui portbagaj care ajunge la 520 de litri și are inclusiv o podea despărțitoare pentru transportul unor obiecte mai fragile. Scaunul pasagerului din dreapta față se poate rabata, caz în care este posibil transportul unor obiecte a căror lungime ajunge la 2,4 metri. Bancheta din spate se poatre rabata fracționat în trei părți, iar partea din mijloc poate fi transformată într-o cotieră foarte lată în care sunt încastrate două spații pentru pahare. Un adevărat dar ceresc pentru că C3 Aircross nu dispune nici măcar de un slot de pahar pentru șofer sau pasagerul din spate, acesta fiind plasat undeva în spate cotierei și frânei de mână, într-un loc care nu este la îndemână. Există sloturi pe ușile laterale, dar fără o susținere suficientă pentru un pahar de cafea de pildă. Torpedoul refrigerat are suficient loc pentru o sticlă de 1.5 litri. Cotiera aduce aminte de cea de pe Logan. Spațiul în spate este generos pentru două persoane, trei adulți având loc în varianta înghesuită. Am remarcat atenția pentru detalii și un interior foarte îngrijit lucrat, Citroen folosind materiale de bună calitate.

Cât costă

Inima multimedia este tableta multifuncțională de 7 inchi de pe care se comandă aproape totul. Inclusiv clima, ceea ce uneori este puțin cam dificil dacă vrei să acorzi o importanță mai mare traficului. Sistemul este compatibil cu Android Auto, Apple CarPlay și and MirrorLink, iar prin bluetooth nu se pot purta doar convorbirile telefonice, ci se poate reda și muzică de pe telefon. Prețul de bază al modelului testat este de 13.613 euro, iar cu opționale ajunge la 16.116 euro

Avantaje

Raport bun calitate/preț

Spațiu de încărcare mare

Asistenți pentru șofer inclusiv pentru un off-road ușor

Dezavantaje

Mașina mai mult pentru 4 decât pentru 5 persoane

Spațiul pentru pahare

Vizibilitate laterală față deficitară

- 12 sisteme de asistență pentru șofer

- 90 de combinații posibile de culori a caroseriei

- 5 posibilități de alegere a designului interior

C3 Aircross este capabil să coboare singur pante abrupte și să-și adapteze tracțiunea la tipul de carosabil

Mașina oferă posibilitatea încărcării wireless a telefoanelor mobile