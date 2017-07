Banii dați pe o garsonieră se recuperează în maximum 16 ani

Bogdan Iurascu/Intact Images





După scăderea dobânzilor la bănci, românii cu ceva economii au ales să cumpere locuinţe pentru închiriere, cu banii jos sau chiar cu credite bancare. Investiţia într-o garsonieră amplasată în unul dintre cartierele Capitalei se recuperează în 15-16 ani. Aproape la fel şi în marile centre universitare din ţară.

Analiştii imobiliari spun că 18 apartamente dintr-o sută sunt cumpărate pentru a fi închiriate. În cele mai multe cazuri tranzacţia se face şi cu o finanţare bancară, scopul cumpărătorului fiind acela ca rata la bancă să fie mai mică decât chiria. Cele mai căutate locuinţe sunt garsonierele, pentru că au preţuri mai mici şi se închiriază mai uşor.

Rata versus chirie

O garsonieră de 35 de mp amplasată stradal în cartierele Capitalei se vinde cu sume cuprinse între 40.000 şi 43.000 de euro şi se închiriază cu 200-230 de euro, potrivit anunțurilor postate pe imobiliare.ro. În această situație, cine cumpără cu banii jos o astfel de locuinţă îşi recuperează investiţia în 15-16 ani. Dacă nu are toţi banii şi dă un avans de 10.750 (25%) şi ia un credit de 32.250 de euro, pe 25 de ani, va plăti o rata la bancă de 180-185 de euro şi va rămâne cu 20-50 de euro în plus, lunar. Dacă ar fi ţinut cei 10.750 de euro la bancă, ar fi obţinut o dobândă care variază între 10 şi 80 de lei pe an, în funcție de bancă. În plus, după cei 25 de ani, garsoniera va fi achitată şi va putea fi vândută sau închiriată.

Care e situaţia în marile oraşe

Constanţa. O garsonieră costă în medie 35.000-37.000 de euro, iar chiria medie este de 200 de euro. Investiția se recuperază în 15-16 ani.

Braşov. O garsonieră costă în medie 34.000-35.000 de euro, iar chiria medie este de 230 de euro. Se recuperază în 12-13 ani.

Timişoara. O garsonieră costă în medie 40.000-42.000 de euro, iar chiria medie este de 207 euro. Se recuperază în 16-17 ani.

Cluj-Napoca. O garsonieră costă în medie 44.00-45.000 de euro, iar chiria medie este de 240 de euro. Se recuperază în 15-16 ani.

Cum e în alte ţări

-Bucureștiul nu este o excepție, ci din contră, este printre capitalele din regiune unde investiția într-o garsonieră se recuperează mai târziu cu câțiva ani. Nu pentru că prețurile ar fi mai mari, ci pentru că chiriile sunt ceva mai mici, după cum rezultă din datele de pe site-ului www.numbeo.com.

-În Sofia, o garsonieră de 35 de mp se poate cumpăra cu 30.000 de euro şi închiria cu 218 euro. Asta înseamnă că investiţia se recuperează în 11-12 ani.

-În Budapesta, preţul unei garsoniere similare ajunge la 42.000-43.000 de euro. Cum chiria este în jur de 292 de euro, investiţia este recuperată în 12 ani.

-O garsonieră în Bratislava costă în jur de 63.000 de euro şi se închiriază, în medie, cu 414 euro. Rezultă că este nevoie de 12 ani şi jumătate pentru a scoate banii investiți în ea.

-Praga este mult mai scumpă. Aici o garsonieră de 35 de mp face 78.000 de euro, dar şi chiria medie este de 427 de euro. Este nevoie de 15 ani.

-În Ljubljana o garsonieră se închiriază cu 357 de euro şi poate fi cumpărată cu 71.000 de euro. Investiţia se recuperează în 16 ani şi jumătate.

Se caută locuinţele stradale, cu acces facil la mijloacele de transport, în special la metrou, complet utilate şi mobilate modern.