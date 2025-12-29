Bulgaria introduce vigneta de o zi din februarie 2026

Bulgaria va introduce oficial, de la 3 februarie 2026, o vignetă de o zi pentru autoturismele și vehiculele de pasageri cu masa de până la 3,5 tone. Aceasta va fi valabilă 24 de ore pe rețeaua de drumuri naționale. Anunțul a fost făcut de autoritatea rutieră bulgară și este de interes direct pentru șoferii români care tranzitează sau călătoresc frecvent în Bulgaria.

Potrivit Novinite, prețul noii vignete va fi de 4,09 euro (8 leva), aceasta fiind cea mai scurtă opțiune de taxare rutieră disponibilă până acum. Noua taxă rutieră este destinată în special tranzitului rapid sau deplasărilor de scurtă durată. Aceasta reprezintă o alternativă mai avantajoasă față de taxa de weekend sau cea săptămânală.

De la 1 ianuarie 2026, odată cu adoptarea monedei euro ca monedă oficială, toate vignetele rutiere din Bulgaria vor fi afișate atât în euro, cât și în leva. Comercializarea în ambele monede va fi valabilă pe tot parcursul anului 2026.

Conversia prețurilor va fi făcută automat la cursul oficial fix, fără să fie necesară nicio acțiune suplimentară din partea șoferilor. Plățile în numerar vor putea fi efectuate în ambele monede. Însă plățile electronice vor fi procesate doar în euro.

Celelalte tipuri de vignete rutiere, deja existente în Bulgaria, își vor păstra prețurile actuale și în 2026. Astfel, vigneta anuală va costa 49,60 euro, iar cea trimestrială 27,61 euro. Vigneta lunară va avea un preț de 15,34 euro, cea săptămânală 7,67 euro, iar vigneta de weekend 5,11 euro.

Conducătorii auto pot verifica valabilitatea vignetei pe site-ul Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria. Pentru acest lucru este necesară introducerea numărului de înmatriculare și a țării de proveniență a vehiculului. Statusul poate fi „activ”, „expirat” sau „neutilizat”, în cazul în care data de început este amânată cu până la 30 de zile.

Autoritățile rutiere din Bulgaria au avertizat că pot apărea întreruperi temporare ale plăților online prin transfer bancar. Acestea sunt posibile până la 31 decembrie 2025, din cauza pregătirilor tehnice pentru adoptarea monedei euro. În acest interval, vignetele vor putea fi achiziționate în continuare online cu cardul, de la punctele de vânzare autorizate, precum și prin terminalele de autoservire.

Toate taxele de drum pentru trasee fixe achiziționate în 2025 vor rămâne valabile până la 31 decembrie. În noaptea dintre 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, între orele 21.00 și 02.00, toate canalele de vânzare vor fi temporar indisponibile, pentru lucrări de mentenanță programate.

Furnizorii oficiali din Bulgaria atrag atenția că există site-uri neautorizate care comercializează vignete la prețuri mai mari sau cu taxe ascunse. Din acest motiv, șoferii sunt îndrumați să cumpere exclusiv prin canalele oficiale ale statului.

(sursa: Mediafax)