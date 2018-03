Croaţia prefera un pod construit de chinezi

Autorităţile croate au respins contestaţiile depuse de firma austriacă de construcţii Strabag şi firma italiană Astaldi, nemulţumite de preţul neobişnuit de mic cu care un consorţiu de firme din China a câştigat o licitaţie pentru a construi un pod în valoare de 346 milioane dolari în sudul Croaţiei.

În plus, Strabag şi consorţiul compus din firma italiană Astaldi şi firma turcă IC Ictas susţin că oferta chinezilor ar putea să includă un sprijin de stat care nu este permis în Uniunea Europeană. "În cursul procedurii de contestaţie nu s-a dovedit că ofertantul selectat a utilizat subvenţii de stat şi nici că a oferit un preţ de dumping", se arată în decizia comisiei de stat pentru achiziţii publice din Croaţia.

După respingerea contestaţiilor, cei doi ofertanţi mai pot încerca doar să anuleze decizia în justiţie.

În luna ianuarie, Croaţia a ales un consorţiu de firme chineze pentru a construi un pod de 2.400 de metri, care va conecta partea cea mai de sud a Croaţiei, precum şi orasul Dubrovnik, de partea continentală a ţării, pentru 2,08 miliarde kuna (346,43 milioane dolari). Consorţiul de firme chineze, compus din companiile China Road & Bridge Corp., CCCC Highway Consultants Co Ltd şi CCCC Second Harbour Engineering Co Ltd, a depus cea mai ieftină ofertă şi s-a angajat să finalizeze proiectul în 36 de luni. Oferta celor de la Strabag era de 2,6 miliarde kuna iar cea a consorţiului format din Astaldi şi IC Ictas a fost de 2,5 miliarde kuna.

Anul trecut, Comisia Europeană a acceptat să finanţeze 85% din costurile proiectului, iar restul va fi acoperit de Croaţia. În acest moment, singura conexiune terestră între partea continentală a Croaţiei şi partea cea mai de sud a ţării, inclusiv Dubrovnik, o populară destinaţie turistică, presupune traversarea coridorului Neum, o fâşie de pe coasta Mării Adriatice care face parte din Bosnia-Herţegovina. AGERPRES