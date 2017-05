Dezvoltatorii descoperă marile oraşe. Construiesc masiv în Cluj şi Constanța

DIANA OROS





Capitala nu mai este văzută drept cea mai importantă piață pentru investiții în imobiliare. Dezvoltatorii s-au orientat spre construirea unor locuințe noi şi în provincie, convinşi de cererea tot mai mare şi de preţurile în creştere. După Bucureşti, cel mai atractiv oraş pentru construirea de noi ansambluri este Cluj-Napoca. Aici piața imobiliară este similară cu cea din Capitală, atât din punct de vedere al prețurilor pe metrul pătrat, cât şi din punct de vedere al cererii pentru locuințe noi.

Cluj-Napoca adună, după Capitală, cea mai variată ofertă de ansambluri rezidențiale din România, respectiv 192 de proiecte, din care 91% de apartamente. Dintre acestea, 60 sunt disponibile în piață, 81 au fost deja tranzacționate, iar restul au autorizația de construcție sau sunt în proces de realizare a PUZ-ului, potrivit imobiliare.ro. Şi Constanţa atrage un mare număr de dezvoltatori. Aici sunt în diferite stadii de construcţie 187 de proiecte de locuințe; dintre acestea, 66 au fost deja contractate, 50 se află în faze preliminare demarării lucrărilor, în vreme ce 71 sunt disponibile spre vânzare.

Tendinţa este vizibilă şi la tIMOn, unde dezvoltatorii au adus la această ediţie, în premieră, proiecte dezvoltate şi în alte oraşe decât Bucureşti. Cei de la Imoteca au anunţat că vor dezvolta în perioada următoare mai multor proiecte rezidențiale în Cluj-Napoca, dar şi la Constanța, oraş care a câştigat o valoare de piața a locuințelor mai mare datorită turismului din zonă. Interesul pentru locuințe situate mai ales în apropiere de stațiunea Mamaia a crescut substanțial în ultimii ani.

Unul dintre dezvoltatorii care a construit în Bucureşti locuințe noi şi care a decis să investească acum în alt oraş este Onix. Dezvoltatorul vinde la tIMOn locuințe în Mamaia Nord, prin proiectul Onix Blue Mamaia Nord, în total fiind vorba despre 400 de garsoniere şi apartamente cu 2 camere dispuse în cinci blocuri. Toate oferă vedere spre mare, prețurile pe perioada târgului încep de la 37.400 de euro+TVA.

Braşovul este un alt oraş important pe harta investițiilor pe care dezvoltatorii l-au ales pentru construcția de locuințe în provincie. Este un oraş turistic, dezvoltat din punct de vedere economic, iar Coldwell a venit la târg cu cinci proiecte pe care le va vinde la această ediție. Este vorba în general despre proiecte premium, dezvoltate în zona centrală a oraşului. Printre acestea fiind Bobalna Residence cu 16 unități, Braşov One and Only cu 16 boutique apartamente şi Transilvania residence cu 46 de apartamente, prețurile fiind reduse cu 10% pe perioada târgului, cea mai ieftină locuință premium se va vinde cu 54.000 de mii de euro. Tot în Braşov, Sanpetru Residence vinde 700 de locuințe cu discount de 8% oferit la târg, loc de parcare şi bucătărie mobilată, cu prețuri de la 24.000 euro plus tva pentru o garsonieră.

Peste 30.000 de case şi apartamente din România şi străinătate, amplasate în 300 de ansambluri imobiliare, cu preţuri cuprinse între 19.000 şi 3 milioane de euro, se află în aceste zile în oferta dezvoltatorilor imobiliari prezenţi la Târgului Imobiliar Naţional – tIMOn

Prețurile pentru zonele semicentrale ale Bucureştiului pornesc de la 38.900 euro+TVA pentru un studio pe Calea Călărașilor. Apartamentele de două camere sunt oferite la prețuri cuprinse între 50.000 și 154.000 euro+TVA, iar cele de trei camere au prețuri între 81.000 și 235.000 de euro.

În premieră, la tIMOn, se găsesc şi locuinţe de vânzare în Bulgaria, Spania, Anglia şi Emiratele Arabe Unite. Cea mai mare agenţie imobiliară din Qatar - MDProperties Dubai, este prezentă la tIMOn cu un ansamblu rezidenţial de 92 de vile. Fiecare imobil are o suprafaţă de 850 mp, cinci dormitoare şi cinci băi, grădină privată, lift şi piscină. Ansamblul se construieşte în cartierul Al Waab, aproape de Ramada Plaza, iar preţul unei astfel de case depăşeşte 3 milioane de euro. Aceeaşi agenţie aduce la târgul imobiliar de la Bucureşti oferte pentru locuinţe atât din Arabia Saudită, cât şi din Europa, în special din Anglia.