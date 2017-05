Ajutorul de stat pentru Ghiţă, blocat deocamdată la Bruxelles

agnormark/Getty Images/iStockphoto pig in pig sty on arganic farm pig in pig sty on arganic farm





Ajutorul de stat în valoare de 446 de milioane de euro, care ar urma să fie acordat crescătorilor de porci în perioada 2017-2020, este deocamdată pus sub semnul întrebării. Deşi acest sprijin financiar este cerut de toţi fermierii, el stă deocamdată în pixul Comisiei Europene. Programul "Carne de porc din fermele româneşti", a fost aprobat recent de Parlamentul, dar fără a avea şi acceptul Comisiei Europene fiind vorba despre un ajutor de stat.

Legea privind aprobarea programului "Carne de porc din fermele româneşti" , adoptată de parlamentari la mijlocul lunii mai, instituie un ajutor de stat sub forma unui pachet de sprijin echivalentul în lei a 10.000 de euro pentru fermierii care livrează pentru abatorizare. Iniţial Executivul a elaborat acest act normativ sub forma unei ordonanţe de urgenţă, dar ulterior el a ajuns în Parlament sub forma unei iniţiative parlamentare PSD-ALDE.

Legea a intrat în stand-by

Aprobarea acestui proiect de lege era condiţionat de avizul Comisiei Europene, lucru recunoscut şi de Guvern, care atragea atenţia parlamentarilor într-o adresă transmisă Parlamentului că este nevoie de avizul Bruxellesului pentru acordarea ajutorului chiar dacă el se acordă din bugetul de stat, iar iniţiativa legislativă nu poate fi adoptată anterior primirii acestei decizii. Recent, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a trimis o scrisoare comisarului european pentru agricultură Phil Hogan, în care motivează necesitatea acordării subvenției, iar un răspuns este aşteptat pe la mijlocul lunii iunie. Până atunci, legea ieşită din Parlament va rămâne pe biroul preşedintelui României, aşteptând promulgarea. Dacă avizul CE va fi negativ, legea va ajunge la coşul de gunoi.

O suferinţă continuă pentru fermieri

Sectorul de creştere a suinelor este de ani de zile în suferinţă. Efectivele de matcă aproape au dispărut, importurile de carne de porc sunt din ce în ce mai mari în timp ce România se laudă că este un mare exportator de cereale, adică de materie primă. „Este nevoie de o schemă de sprijin a crescătorilor de porci, dar ea trebuie să aibă în vedere şi efectivele de matcă. Altfel, vom continua să finanţăm materialul genetic al altor ţări” ne-a declarat Emil Dumitru, preşedintele Federaţiei Pro Agro. În primele 11 luni ale anului trecut importurile de carne de porc au totalizat 204.910 mii de tone, în timp ce exporturile nu au depăşit 27,5 mii tone.

Insolvenţele şi falimentele bântuie

În ultimii doi ani, datorită embargoului Rusiei la importul de carne de porc din Europa, piața României a fost invadată de stocurile de carne de porc din Europa, iar fermierii români au fost nevoiți să vândă perioade îndelungate sub costurile de producție. În anii 2015-2016 importul de carne de porc a crescut cu 46.000 tone față de 2013 astfel că, la nivelul anului 2016, România a cheltuit circa 343,6 milioane de euro pentru carnea de porc importată. În 2015-2016 sectorul de creștere a porcului a înregistrat o pierdere de 75,8 milioane euro, fapt ce a făcut ca o mare parte din ferme să se afle acum în reorganizare judiciară, insolvență sau nu pot să-și plătească ratele la bănci, potrivit Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Lipsa surselor de finanțare a orientat investitorii către înființare de ferme de îngrășare de capacități de până în 2.000 de locuri, evitându-se proiectele pentru fermele de reproducție care sunt de circa cinci ori mai scumpe.

Piaţa de export, tot mai greu de găsit

Situația din piața europeană a cărnii de porc a fost echilibrată prin găsirea unor importatori în China și alte țări asiatice, dar pentru următorii ani nu se prevede menținerea acestor piețe care se orientează către furnizori de carne de porc din America de Sud unde sunt costuri de producție mult mai scăzute. Nici piața Rusiei nu mai poate fi considerată un beneficiar, Rusia aplicând un ambițios program de asigurare a autosuficienței până în 2020.

Situaţia din acest sector este jalnică. Piaţa este invadată de importuri ieftine pentru că alte ţări au subvenţii ascunse Gheorghe Caruz, fermier

Comerţul exteror cu carne de porc (mil. euro)

An Val. export Val. import Deficit comercial

2011 11,4 268,8 -257,4

2012 31 266,3 -235,3

2013 33,3 277 -243,7

2014 40,1 301,8 -261,7

2015 35,8 309 -273,2

Ţara Efectivele de porci (mii capete) Densitatea la 100 ha (capete)

România 4926,9 56,4

Olanda 12453 1202,6

Belgia 6364,2 777,1

Germania 27652,4 233

Spania 28367,3 227,2

Austria 2845,5 210,5

Suedia 1435,3 55,6

Finlanda 1239 55,5

Lituania 687,8 46,5

Grecia 1013 34,2

în perioada decembrie 2014-decembrie 2016 la valorificarea a 74% din totalul de capete de porcine valorificate s-au înregistrat pierderi pentru că preţul de cost a fost mai mare decât preţul de livrare, potrivit Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România