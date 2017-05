Boeing 737-800 pentru Tarom

Alex TUDOR





Primul avion Boeing 737-800, din cele două achiziţionate de compania Tarom în leasing, va ajunge mâine la Bucureşti. Noua aeronavă care va intra în serviciul companiei a fost botezată Sarmizegetusa. Potrivit planurilor de dezvoltare, flotei Tarom i se vor adăuga până la sfârşitul acestui an încă două aeronave şi vor fi introduse noi rute. Mai mult, societatea va achiziţiona în total 20 de aeronave până la sfârşitul actualei guvernări. "Bugetul companiei din acest an cuprinde nu numai achiziția a două aeronave în sistem de leasing, care vor înlocui alte două, dar suplimentar vom mai lua două până la sfârșitul anului pentru a încerca să aducem TAROM-ul acolo unde era odinioară", a declarat recent ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Printre destinaţiile noi vizate se numără SUA şi China, zboruri pe care compania le-a mai operat în trecut. În primăvara anului 2003, Tarom a efectuat ultimul zbor spre Beijing, iar în noiembrie a fost ultimul zbor şi spre New York.