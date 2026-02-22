x close
Dezastru în Capitală după ninsori. Poliția Locală cere operatorilor de salubritate să deszăpezească străzile

de Redacția Jurnalul    |    22 Feb 2026   •   13:20
Sursa foto: Facebook Antena3/Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 și 5 să deszăpezească.

Deși a nins intens în ultimele zile, firmele de deszăpezire nu au fost zărite pe străzi. Pe bulevarde zăpada s-a topit de la vremea mai caldă și mașini, dar să pe străzile mai mici autovehiculele riscă să rămână blocate. Pe trotuare, pietonii suntt obligați să facă slalomuri printre nămeți și bălți.

Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea.

Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate”, anunță Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

Poliția Locală a Capitalei le-a cerut firmelor de salubrizare din sectoarele 1, 3 și 5 să curețe trecerile de pietoni, pe toată lățimea zebrei, să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare, să curețe zăpada de pe trotuare pe toată lățimea lor, iar scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă.

De asemenea, firmele de salubrizare trebuie să urmeze același proces și în cartiere.

Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați”, informează Primăria Capitalei.

