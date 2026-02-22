5 semne de alarmă ale limbajului corpului care arată că o persoană este periculoasă

Uneori ne aflăm în situații inconfortabile care ne fac să ne simțim ciudat, fie că este vorba de compania unor străini sau a unor persoane pe care le cunoaștem bine. Nu putem spune exact ce este în neregulă, dar ceva cu siguranță nu este, iar corpul nostru ne-a alertat printr-un sentiment negativ sau printr-un sentiment iminent de disconfort.

Iată cele cinci semne de alarmă ale limbajului corporal care arată că cineva probabil nu este o persoană bună:

1. Partea stângă a feței arată o emoție diferită de partea dreaptă

Ai observat vreodată ceva ciudat în mijlocul unei conversații cu cineva? Stai în contact vizual dar ai senzația sâcâitoare că este nesincer? Terry Vaughn, expert în limbaj corporal și mentalitate, a aruncat o lumină asupra modului de a identifica acest comportament și de a-ți face o idee despre adevărata emoție a persoanei cu care comunici. Deși ar putea fi la fel de inocent ca timiditatea persoanei sau admirația ascunsă, el a recunoscut că există potențialul ca alte emoții, mai dăunătoare, să fie ascunse în mod similar.

„Concentrează-ți toată atenția vizuală pe partea stângă a feței persoanei, mai degrabă decât pe întregul corp sau pe dreapta”, explică Vaughn. „Partea stângă a feței este mai probabilă să dezvăluie «emoția adevărată» sau emoția «dominanta» dacă există un amestec.”

Capacitățile de procesare și zonele de calcul senzorial dintre emisferele creierului, cunoscute și sub numele de lateralizare emoțională, sunt motivul acestui fenomen. „Emisfera dreaptă a creierului nostru depune mai mult efort în gestionarea procesării emoțiilor. Emisfera stângă este puțin mai analitică sau «strategică».” Așadar, dacă cineva vrea să „prezinte” o anumită emoție, aceasta va fi de obicei afișată mai ușor pe partea dreaptă a feței sale, în timp ce emoția sa adevărată va fi afișată pe partea stângă.

2. Când zâmbește, ochii arată mai mult alb

Ochii tăi arată mai puțin alb atunci când zâmbești cu adevărat. Când se vede mai mult alb, probabil că este forțat. „Când suntem cu adevărat fericiți și avem un zâmbet sincer, cantitatea de alb vizibil din ochi se reduce”, a explicat Vaughn. „Zâmbetele cu ochii mari sunt adesea rezervate fricii, surprizei sau furiei - emoții care merg mână în mână cu o oarecare doză de adrenalină.”

Alte modalități de a identifica un zâmbet autentic includ o „strălucire” într-un ochi de obicei tern, cutele de lângă marginea ochilor și momentul în care colțurile gurii se ridică în aliniere cu ochii.

Este important să ne amintim că zâmbetul fiecăruia este diferit și unic, iar cantitatea de alb din ochii cuiva nu este singurul indicator pe care ar trebui să îl folosiți pentru a detecta înșelăciunea sau „semnalele de alarmă”. Cu toate acestea, aveți încredere în instinct. Dacă observați ochii în combinație cu alte comportamente suspecte, acest lucru ar putea fi suficient pentru a ghici.

3. Își trage buzele înapoi

„Adesea, când bărbații simt o emoție care îi face să se simtă vulnerabili, vor să o înăbușe sau să o mascheze cu ceva care să îi pună din nou sub control”, a spus Vaughn. „Aceasta este adesea furia.” Așadar, dacă observi pe cineva strângându-și buzele, aproape într-un zâmbet inversat, ar putea fi un indiciu că se simte speriat sau inconfortabil.

Așa cum a sugerat Vaughn, dacă este vorba de o persoană cunoscută care recurge adesea la violență în fața disconfortului, ia acest lucru ca pe un semn că trebuie să cauți siguranță. Fie că este vorba de stabilirea unei limite, crearea unei distanțe, părăsirea fizică a situației sau apelarea la ajutor, a putea observa mici momente ca acesta te poate salva pe termen lung.

4. Are pleoape căzute sau gura „comprimată”

Acestea sunt reacțiile corpului la sentimentul de superioritate, fie că este vorba de un subiect, o conversație sau o persoană. Dacă ești la o întâlnire sau întâlnești pe cineva nou la serviciu și pare plictisit, ar putea fi de fapt ceva mai sinistru. Pe lângă „vanitatea profundă” care se manifestă în aparență, studiile arată că persoanele cu complex de superioritate se laudă adesea excesiv, manifestă snobism și egoism.

Potrivit lui Vaughn, o altă expresie comună asociată cu aceste semnale de alarmă ale superiorității se manifestă „ca o compresie din colțul gurii... arătând puțin ca un rânjet.” Dacă observi aceste lucruri, „va trebui să decizi dacă acest tip de aroganță merită timpul tău.”

5. Devine brusc nemișcat deși este agitat

Vaughn a numit acesta „steagul roșu” o „bombă cu ceas”. Dacă vorbești cu cineva care are multă energie, fie că își folosește excesiv mâinile, se plimbă de colo colo sau respiră greu, iar apoi brusc „încremenește”, fii atent.

Similar cu orice alt tip de energie, aceasta nu pur și simplu „dispare”. În schimb, se acumulează și se comprimă în interior până când găsește o cale de scăpare. Când se acumulează și explodează, nu vrei să fii prins în focul încrucișat.

Fii atent!

Așadar, dacă ai reținut ceva din semnalele de alarmă de mai sus, ar trebui să fie acesta: fii mereu atent. Indiferent dacă faci cumpărături la prima întâlnire sau mergi spre mașină, nu te lăsa niciodată vulnerabil, ignorant sau, în general, inconștient. Tot ce ai nevoie este unul dintre semnalele de alarmă de mai sus sau un presentiment pentru a te salva de ceva neașteptat de periculos, notează yourtango.com.