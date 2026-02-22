Puterea cuvintelor: 11 expresii uzuale ale persoanelor foarte inteligente

Conform unei analize de cercetare din 2017, persoanele cu un IQ ridicat tind să aibă rezultate mai bune decât colegii lor cu IQ scăzut, inclusiv locuri de muncă mai bune și chiar relații mai sănătoase. Adesea posedă un fel de curiozitate, empatie și intelect care îi ajută pe ceilalți.

Aceste persoane folosesc anumite expresii frecvent și care îi pregătesc pentru succes. Nu doar în carierele lor, ci și în protejarea sănătății lor emoționale și cultivarea unor conexiuni și comunități sănătoase.

Iată cele 11 fraze pe care persoanele cu un IQ extrem de ridicat le spun în mod regulat:

1. „Hai să deslușim asta”

Persoanele cu un IQ extrem de ridicat nu sunt doar inteligente, ci și curioase. Vor să știe cum funcționează lucrurile și de ce.

În timp ce testele tradiționale de IQ acoperă, în general, o gamă largă de subiecte și abilități, de la memorie la raționament general, o mare parte din trăsăturile pe care le întruchipează persoanele inteligente sunt legate de gândirea analitică. Sunt dedicate unei înțelegeri generale a tuturor lucrurilor, fie că este vorba de o problemă pe care speră să o rezolve, o parte din slujba sau educația lor sau chiar emoțiile care stau la baza unui conflict în relația lor.

Conform unui studiu publicat în Journal of Intelligence, inteligența ridicată nu este neapărat o condiție prealabilă pentru rezolvarea problemelor din lumea reală. Nu este o relație cauzală, dar persoanele cu IQ ridicat au, în general, o atitudine mai curioasă, intuitivă și dedicată atunci când vine vorba de a desluși, empatiza și înțelege cu adevărat problemele, perspectivele și dificultățile.

2. „Simt asta”

Persoanele cu un IQ extrem de ridicat sunt la fel de interesate de conexiuni profunde cu partenerii și prietenii ca oricine altcineva, dar tind să caute colegi cu care să se poată identifica, mai degrabă decât o persoană interesantă. Vor să poată spune „simt asta” atunci când persoana iubită împărtășește experiența sa și își doresc același lucru în schimb.

Deși inteligența ridicată nu este neapărat un factor determinant al conștientizării sociale și al intelectului emoțional, cercetările publicate în Marriage & Family Review sugerează că persoanele cu un IQ ridicat tind să caute conexiuni cu persoane foarte inteligente de la care nu numai că pot învăța, ci și cu care se pot conecta într-un mod sănătos. Sunt mai conștiente de imaginea de ansamblu, în special în ceea ce privește nevoia de comunicare deschisă și empatie dar și modul în care această conexiune socială adaugă valoare vieții lor.

Deoarece sunt conștiente de aceste abilități emoționale și au tendința de a fi mai sensibile la critici sau dezacorduri cu privire la perspectivele lor, se implică în mai multe discuții și dezbateri investigative decât colegii lor. Pot vorbi obiectiv, bazându-se pe propriile emoții și experiențe, fără a ataca sau a încerca să reducă la tăcere vocea altcuiva.

3. „Nu știu”

Deși persoanele cu un IQ mai mare tind să aibă o memorie mai bună, absorbind mai multe informații și având o capacitate de memorare mai ridicată decât colegii lor, nu sunt perfecte. Vor exista lucruri pe care nu le știu. Cu toate acestea, modul în care navighează prin necunoaștere în conversații și interacțiuni este ceea ce le diferențiază.

Simplu spus, sunt curioase, mai degrabă decât combative. Conform unui studiu din 1999, există o asociere mai mare între tendințele de negare și defensivă la persoanele cu IQ mai mic decât la omologii lor cu IQ mai mare, de obicei în fața acestor dezbateri și conversații. Persoanele cu IQ mai mic tind să fie mai puțin sigure pe sine, probabil ca urmare a faptului că au fost făcute să se simtă mai puțin valoroase în spațiile educaționale mai devreme în viață și se bazează pe defensivă pentru a face față sentimentelor de rușine.

Acesta este unul dintre motivele pentru care persoanele care știu mai puțin despre un subiect se laudă în loc să arate o încredere autentică. Această tendință, numită Efectul Dunning-Kruger, spune în esență că persoanele care știu mai multe tind să recunoască și ceea ce nu știu. Așadar, fiți atenți la oamenii care nu vor spune niciodată „nu știu”. Nu este deloc un semn de competență sau inteligență.

4. „Pot înțelege de ce simți așa”

Deși persoanele cu un IQ extrem de ridicat sunt adesea mai conștiente de sine și mai sigure pe sine datorită inteligenței lor emoționale, sunt și mai empatice și curioase despre motivul pentru care alți oameni simt într-un anumit fel, acționează așa cum acționează și spun lucrurile pe care le spun. Vor să înțeleagă alte persoane, chiar dacă nu sunt de acord sau nu împărtășesc experiențe cu ele.

Empatizând cu ceilalți și comunicând deschis cu curiozitate, se pregătesc pentru conexiuni mai sănătoase și relații mai împlinitoare. Aceasta face parte din inteligența socială, dar face parte și din IQ-ul intelectual.

La urma urmei, o persoană cu IQ ridicat este capabilă să observe rezultatul încăpățânării excesive sau al încercării de a controla sentimentele sau opiniile altor persoane, iar aceasta este deconectarea. Ei învață rapid că empatia construiește conexiuni, în timp ce încăpățânarea îi îndepărtează adesea pe oameni.

5. „Ce vrei să spui?”

Persoanele cu inteligență superioară au o dorință mai mare de a fi înțelese și de a înțelege alte persoane în relațiile și viața lor de zi cu zi, comparativ cu colegii lor. Ei înțeleg importanța conexiunii și a colaborării, fie că este vorba de serviciu, casă sau o interacțiune trecătoare pe stradă.

Când petrecem timp cunoscându-ne - din perspectiva colegilor noștri până la valorile intrinseci ale vecinilor noștri - adăugăm valoare conexiunilor, conversațiilor și dezbaterilor noastre.

6. „Mi-ar plăcea să mă ajuți cu asta”

Persoanele cu un IQ ridicat nu se tem să celebreze succesele altora. Deoarece apreciază cu adevărat competența celorlalți, adesea adoră să primească sprijin pentru a rezolva o problemă. Acest lucru nu îi face să se simtă nesiguri sau amenințați. De fapt, sunt adesea hotărâți să ceară ajutor sau sfaturi dacă au nevoie.

Un studiu publicat în revista Intelligence arată că, adesea, diagnosticele de inteligență ridicată și sănătate mintală tind să meargă împreună. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care a cere ajutor este o practică comună, conștientă de sine, pe care persoanele cu IQ ridicat o adoptă în viața de zi cu zi.

În loc să se lupte în tăcere sau să se teamă de anxietățile emoționale percepute de a cere ajutor, persoanele cu un IQ ridicat folosesc expresii precum „mi-ar plăcea să mă ajuți în această privință” pentru a încuraja interacțiunea socială și sprijinul în relațiile lor. La urma urmei, sunt suficient de inteligente pentru a ști că oamenii sunt ființe sociale care prosperă în colaborare.

7. „Mulțumesc”

Atât un semn de înțelegere, cât și de inteligență emoțională, persoanele cu IQ ridicat tind să exprime recunoștință și să împărtășească admirație mai des decât colegii lor. Respectă cunoștințele, sfaturile și perspectivele altor persoane, chiar dacă nu sunt de acord cu ele și nu se tem să deschidă discuții în care nu sunt singurii care contribuie.

Punând bazele unor conexiuni sănătoase, persoanele inteligente validează opiniile și procesele de gândire ale altor persoane, creând în același timp spațiu pentru conversații semnificative și respect reciproc. Ele învață devreme că demonstrarea recunoștinței nu numai că îi ajută pe oameni să se simtă apreciați . dar îi și încurajează să fie mai des de susținere sau de ajutor.

Fundația Americană a Creierului afirmă că s-a demonstrat că exprimarea recunoștinței crește nivelul general de fericire, lucru pe care probabil l-au observat și persoanele cu IQ ridicat!

8. „Hai să încercăm”

Deși s-ar putea să nu se potrivească stereotipului, un lucru la care excelează persoanele cu IQ-uri extrem de ridicate este curajul. Ei știu că evoluția și descoperirea vin din asumarea unor riscuri calculate.

Un studiu din 2015 din Finlanda a constatat că persoanele cu niveluri mai ridicate de inteligență sunt mai predispuse să își asume riscuri și să fie deschise la noi provocări decât colegii lor cu IQ mai mic. Chiar și în situații aparent riscante, persoanele mai inteligente au un simț mai bun al situațiilor și experiențelor care pot adăuga valoare vieții lor, indiferent dacă reușesc sau nu.

Deși ar putea părea neglijență pentru persoana obișnuită, această atitudine riscantă și deschidere către o provocare este o trăsătură generală conștientă de sine la oamenii inteligenți, care îi ajută să cultive vieți mai împlinite și să își construiască viitorul dintr-o perspectivă de ansamblu.

9. „Să facem un pas înapoi”

Oamenii cu inteligență superioară rezolvă adesea problemele de zi cu zi în moduri neașteptate, de care beneficiază ei înșiși și ceilalți, adăugând în același timp valoare multor aspecte ale vieții și relațiilor lor. Acest lucru se întâmplă cel mai bine atunci când oamenii fac un pas înapoi și privesc imaginea de ansamblu.

Au fundamente complexe de gândire și tind să adopte moduri de gândire neașteptate și neconvenționale, nu pentru că încearcă în mod activ acest lucru, ci pentru că pot să se îndepărteze de o situație și să vadă multe perspective diferite. Abilitatea fundamentală, numită „mindsight” de către psihiatrul și profesorul UCLA dr. Daniel Siegel, le permite să iasă din propria perspectivă.

Deși pare o abilitate strict interpersonală, este incredibil de utilă și dintr-o perspectivă intelectuală. Puține descoperiri sunt făcute de cineva care privește o problemă doar prin propria lentilă. De asemenea, ei cer perspectiva celorlalți, fac cercetări asupra experiențelor altor persoane și pur și simplu încearcă să-și imagineze ce simt alții. Acest lucru le lărgește capacitatea de a rezolva probleme, ceea ce este un aspect cheie al succesului general, nu doar în relații.

10. „Asta îmi amintește de…”

Persoanele cu inteligență superioară și, adesea, o inteligență emoțională superioară, pot fi, de asemenea, profesori excelenți deoarece fac punte între subiecte complexe și discuții mai plăcute și incluzive. Acestea creează spațiu pentru ca toată lumea să se simtă ascultată și respectată, chiar dacă asta înseamnă să faci legătura și să lași deoparte mai mult din intelectul și informațiile lor factuale complexe.

Intelectul nu înseamnă doar bogăția ta de cunoștințe și succesul academic, ci înseamnă să gândești dintr-o perspectivă de ansamblu, să te angajezi într-o comunicare deschisă și să deschizi spații mai atente și curioase pentru conversații și dezbateri sănătoase. Ei arată cine sunt, își împărtășesc perspectivele și învață de la oamenii din viața lor.

11. „Spune-mi mai multe”

Pentru persoanele cu un IQ extrem de ridicat, expresia „spune-mi mai multe” este utilă atât în ​​timpul conversațiilor de la locul de muncă, cât și în viața personală. Sunt suficient de înțelepți pentru a ști că există multe de învățat din experiențele și perspectivele altor oameni și înțeleg puterea vindecătoare a acordării emoționale.

Când sunt și acordați emoțional, pot observa când cineva are nevoie de puțină încurajare pentru a continua să împărtășească. Expresii precum „spune-mi mai multe” sunt utile pentru persoanele cu IQ ridicat.

Vechea zicală „oamenii interesanți sunt interesați” este valabilă și când vine vorba de cunoaștere. Ei cer oamenilor să spună mai multe atunci când observă că cineva este pasionat de un subiect, nu doar atunci când cred că nu îl înțelege pe deplin (deși aceste expresii sunt utile și în aceste circumstanțe).

Persoanele cu IQ ridicat știu că întotdeauna este mai mult de învățat. De asemenea, cunosc bucuria de a încuraja oamenii să își împărtășească pasiunile, și de aceea le plac expresii precum „spune-mi mai multe”, notează yourtango.com.

